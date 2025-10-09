Smriti Mandhana Record: టీమిండియా స్టార్ బ్యాటర్ స్మృతి మంధాన అరుదైన ఘనత సాధించింది. మహిళల క్రికెట్లో ఓ క్యాలెండర్ ఇయర్లో అత్యధిక పరుగులు చేసిన ప్లేయర్గా చరిత్ర సృష్టించింది. మహిళల వన్డే ప్రపంచకప్ 2025లో భాగంగా అక్టోబర్ 9న జరిగిన దక్షిణాఫ్రికాతో మ్యాచ్లో 12 పరుగుల వ్యక్తిగత స్కోర్ వద్ద స్మృతి మంధాన ఈ రికార్డు సాధించింది.
ఫుల్ ఫామ్లో ఉన్న భారత మహిళల జట్టు ఓపెనర్ స్మృతి మంధాన రికార్డులతో దూసుకెళ్తోంది. ఇప్పటికే ఏడాదిలో నాలుగు శతకాలతో రికార్డు నెలకొల్పిన ఈ క్రికెట్ క్వీన్.. మరో రికార్డును తన అకౌంట్లో వేసుకుంది. ఒకే ఏడాది వన్డేల్లో అత్యధిక పరుగులతో రికార్డు నెలకొల్పింది.
సొంత దేశంలో జరుగుతున్న మహిళల వన్డే వరల్డ్ కప్ రెండు మ్యాచుల్లో స్మృతి మంధాన విఫలమైంది. దక్షిణాఫ్రికాతో మ్యాచ్లో 12 పరుగుల వ్యక్తిగత స్కోర్ వద్ద ఈ ఘనత సాధించింది.
ఈ క్రమంలో స్మృతి మంధాన ఆస్ట్రేలియా దిగ్గజ ప్లేయర్ బెలిండా క్లార్క్ రికార్డును బద్ధలు కొట్టింది. 1997లో బెలిండా మహిళల అంతర్జాతీయ క్రికెట్లో తొలి డబుల్ సెంచరీ సాధించింది. ఆ ఏడాది మొత్తంగా బెలిండా 16 మ్యాచ్లు ఆడింది. 14 ఇన్నింగ్స్ల్లో 80.83 సగటు 98.11 స్ట్రైక్రేటుతో 970 పరుగులు సాధించింది. ఇందులో మూడు శతకాలు, నాలుగు అర్థశతకాలు ఉన్నాయి. అత్యధిక స్కోరు 229 నాటౌట్.
స్మృతి మంధాన.. ఈ ఏడాది ఇప్పటి వరకు దక్షిణాఫ్రికాతో మ్యాచ్ కలుపుకుని 17 ఇన్నింగ్స్ల్లో 59.93 సగటుతో 113 కంటే ఎక్కువ స్ట్రైక్రేటుతో 971* పరుగులు సాధించింది. ఇందులో నాలుగు శతకాలు, మూడు అర్థశతకాలు ఉన్నాయి. అత్యధిక స్కోరు 135.
మహిళల క్రికెట్లో ఓ క్యాలెండర్ ఇయర్లో అత్యధిక పరుగులు సాధించిన ప్లేయర్లు వీరే.. స్మృతి మంధాన (భారత్) 972* (2025లో).. బెలిండా క్లార్క్ (ఆస్ట్రేలియా)-970 పరుగులు (1997లో).. లారా వోల్వార్డ్ట్ (దక్షిణాఫ్రికా)-882 పరుగులు (2022లో).. డెబ్బీ హాక్లీ (న్యూజిలాండ్)-880 పరుగులు (1997లో).. అమీ సాటర్త్వైట్ (న్యూజిలాండ్)-853 పరుగులు (2016లో).