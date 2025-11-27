English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • WPL 2026 Auction: భారత ఆల్‌రౌండర్‌ దీప్తి శర్మ రికార్డ్.. భారీ ధరకు కొన్న యూపీ వారియర్స్..!

WPL 2026 Auction: భారత ఆల్‌రౌండర్‌ దీప్తి శర్మ రికార్డ్.. భారీ ధరకు కొన్న యూపీ వారియర్స్..!

WPL 2026: WPL మెగా ఆక్షన్ లో భారతదేశ ప్రపంచ కప్ విజేత ఆల్ రౌండర్ దీప్తి శర్మ రికార్డ్ క్రియేట్ చేసింది. ఈ వేలంలో దీప్తి శర్మ కోసం భారీ బిడ్ జరిగింది. ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ ఆమెను రూ. 3.2 కోట్లకు కొనుగోలు చేయడానికి ప్రయత్నించగా.. యూపీ రైట్ టు మ్యాచ్ కార్డును ఉపయోగించి దీప్తిని తిరిగి సొంతం చేసుకుంది.
 
భారత ఆల్ రౌండర్ దీప్తి శర్మ కనీస ధర రూ.50 లక్షలు మాత్రమే. ఆమెను ఆ ధరకు కొనడానికి ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్‌ పోటీపడగా.. యూపీ వారియర్స్‌ ఆర్‌టీఎమ్‌ కార్డును వాడింది. దీంతో ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్‌ బిడ్‌ను రూ.3.20 కోట్లకు పెంచింది. 

ఇక యూపీ అందుకు ఒప్పుకొని రూ.3.20 కోట్లకు దీప్తి శర్మను దక్కించుకుంది. ఇటీవల మహిళల ప్రపంచకప్‌లో దీప్తి శర్మ అద్భుతంగా రాణించిన సంగతి తెలిసిందే. దీంతో ఈ వేలంలో ఆమెకు డిమాండ్ విపరీతంగా పెరిగింది.  

అయితే డబ్ల్యూపీఎల్‌ చరిత్రలోనే ఇప్పటివరకూ రెండో అత్యధిక ధరకు అమ్ముపోయిన క్రీడాకారిణిగా దీప్తి శర్మ నిలిచింది. స్మృతి మంధాన గతంలో బెంగళూరు జట్టుకు రూ.3.4కోట్లకు అమ్ముడుపోయింది.

అధిక ధరకు అమ్ముడుపోయిన ప్లేయర్లలో.. దీప్తి శర్మ- రూ.3.20 కోట్లు, యూపీ వారియర్స్ కొనుగోలు చేసింది. అమేలియా కెర్‌ను రూ.3 కోట్లకు ముంబై ఇండియన్స్ కొనుగోలు చేసింది. 

అలాగే ప్లేయర్ సోఫీ డివైన్‌ను రూ.2 కోట్లకు గుజరాత్‌ కొనుగోలు చేయగా.. మెగ్ లానింగ్‌ను రూ.1.90 కోట్లకు యూపీ వారియర్స్ కొనుగోలు చేసింది.    

