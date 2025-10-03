Weight Loss: బెల్లీ ఫ్యాట్ తగ్గాలంటే 5 చిట్కాలు..ఇంట్లో ఉంటూనే సన్నని నడుము..

HIIT Workout For Weight Loss: స్టెడీ-స్టేట్ కార్డియో మాదిరిగా కాకుండా, HIIT ప్రాసెస్తో ఎక్కువ కేలరీలు కరిగించే అవకాశం ఉంది. మరీ ముఖ్యంగా పొట్ట, తొడల దగ్గర ఉన్న కొవ్వును బలంగా కరిగిస్తుంది. అందుకు సంబంధించిన కొన్ని వ్యాయామాలను ఇప్పుడు నేర్చుకుందాం.
వార్మ్-అప్ (5 నిమిషాలు) HIITలోకి డైవింగ్ చేసే ముందు, మీ కండరాలు, కీళ్లను సిద్ధం చేసుకోవడం చాలా అవసరం. రక్త ప్రవాహాన్ని పెంచడానికి, గాయం ప్రమాదాన్ని తగ్గించడానికి లెగ్ స్వింగ్స్, హిప్ రొటేషన్స్, హై మోకాళ్లు, జంపింగ్ జాక్స్ వంటి డైనమిక్ స్ట్రెచ్లు చేయండి.
వ్యాయామం 1: జంప్ స్క్వాట్స్ (40 సెకన్లు పని, 20 సెకన్లు విశ్రాంతి) జంప్ స్క్వాట్స్ అనేది మీ గ్లూట్స్, క్వాడ్స్, హామ్ స్ట్రింగ్స్ను నిమగ్నం చేస్తూ హృదయ స్పందన రేటును పెంచే శక్తివంతమైన కదలిక. అవి టోన్డ్ కాళ్లను నిర్మించడానికి, దిగువ శరీర బలాన్ని పెంచడానికి అద్భుతమైనవి. మీ మోకాళ్లను రక్షించడానికి నెమ్మదిగా దూకండి.
వ్యాయామం 2: బర్పీస్ (40 సెకన్లు పని, 20 సెకన్లు విశ్రాంతి) బర్పీస్ కార్డియో, బలాన్ని ఒక పేలుడు కదలికగా మిళితం చేస్తాయి. మీ కోర్, చేతులు, కాళ్లను నిమగ్నం చేయడం ద్వారా అవి స్టామినాను పెంచుతూ బొడ్డు కొవ్వును కరిగించుకుంటాయి. గరిష్ట ఫలితాల కోసం మీ శరీర ఆకృతిని గట్టిగా ఉంచడంపై దృష్టి పెట్టండి.
వ్యాయామం 3: మౌంటైన్ క్లైంబర్స్ (40 సెకన్లు పని, 20 సెకన్లు విశ్రాంతి) మౌంటైన్ క్లైంబర్స్ రన్ కదలికను అనుకరిస్తూ మీ అబ్స్, భుజాలు, కాళ్ళను లక్ష్యంగా చేసుకుంటారు. ఈ కదలిక బొడ్డు కొవ్వును తగ్గించడానికి, కోర్ను బలోపేతం చేయడంతో పాటు చురుకుదనాన్ని మెరుగుపరచడానికి అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది.
వ్యాయామం 4: జంప్తో రివర్స్ లంజస్ (40 సెకన్ల పని, 20 సెకన్ల విశ్రాంతి) రివర్స్ లంజస్కు జంప్ జోడించడం వల్ల కేలరీల బర్న్ పెరుగుతుంది. టోన్డ్ కాళ్లను చెక్కుతుంది. మీ పిరుదులు, తొడలను సమర్థవంతంగా పని చేయడానికి కాళ్లను ప్రత్యామ్నాయంగా మార్చండి. బాడీ బ్యాలెన్స్ కాపాడుకోండి.
వ్యాయామం 5: హై Knee (40 సెకన్లు పని, 20 సెకన్ల విశ్రాంతి) హై Knee అనేది వేగవంతమైన కార్డియో కదలిక, ఇది మీ హిప్ ఫ్లెక్సర్లు, క్వాడ్లను బలోపేతం చేస్తూ బొడ్డు కొవ్వును బర్న్ చేస్తుంది. మీ మోకాళ్లను మీ ఛాతీ వైపుకు నడపండి. మీ కోర్ను నిమగ్నం చేయండి.
కూల్ డౌన్, స్ట్రెచ్ (5 నిమిషాలు) మీ హామ్ స్ట్రింగ్స్, క్వాడ్లు, కోర్ను లక్ష్యంగా చేసుకుని స్ట్రెచింగ్లతో ముగించండి. లోతైన శ్వాస మరియు సున్నితమైన కదలికలు మీ శరీరం కోలుకోవడానికి, నొప్పిని తగ్గించడానికి మరియు వశ్యతను మెరుగుపరచడానికి సహాయపడతాయి.
మీరు ఈ దినచర్యను ఎంత తరచుగా చేయాలి? సమతుల్య పోషకాహారంతో పాటు వారానికి 3–4 HIIT సెషన్లను లక్ష్యంగా పెట్టుకోండి. HIIT తీవ్రంగా ఉంటుంది కాబట్టి, సరైన కొవ్వు నష్టం, కండరాల టోనింగ్ కోసం సెషన్ల మధ్య కోలుకోవడానికి మీ కండరాలకు కనీసం ఒక రోజు గ్యాప్ ఇవ్వండి.
HIIT అనేది కేవలం వ్యాయామం కంటే ఎక్కువ - ఇది మీ శరీరాన్ని మార్చడానికి, బొడ్డు కొవ్వును బర్న్ చేయడం సహా తక్కువ సమయంలో టోన్డ్, బలమైన కాళ్ళను నిర్మించడానికి ఒక శక్తివంతమైన సాధనం. స్థిరంగా ఉండటం, ఈ వ్యాయామాలను సమతుల్య ఆహారంతో జత చేయడం ద్వారా, మీరు కనిపించే ఫలితాలను చూడటమే కాకుండా మీ శక్తి, ఓర్పు, మొత్తం ఆత్మవిశ్వాసాన్ని కూడా పెంచుతారు.
గుర్తుంచుకోండి, ఆ తీవ్రమైన విరామాలలో మిమ్మల్ని మీరు ముందుకు తీసుకెళ్లడం మరియు మీ శరీరం కోలుకోవడానికి తగినంత సమయం ఇవ్వడంలో కీలకం ఉంది. క్రమశిక్షణగా మీ ఫిట్నెస్ లక్ష్యాలను ఛేధించండి.
(గమనిక: ఈ వ్యాసం సమాచార ప్రయోజనాల కోసం మాత్రమే ఉద్దేశించినది. వీటిని పాటించే ముందు సంబంధిత నిపుణుడ్ని సంప్రదించడం మేలు. జీ తెలుగు న్యూస్ దీన్ని ధ్రువీకరించడం లేదు.)