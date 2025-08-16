World End: త్వరలోనే ప్రపంచం నాశనం అవుతుందా? భూమి ఎంతమేర పోతుందో తెలుసా?

Universe Destruction: ప్రపంచం అంతం అవుతుందనే అంచనా: శాస్త్రవేత్తల దిగ్భ్రాంతికరమైన ప్రకటన ప్రపంచాన్ని దిగ్భ్రాంతికి గురిచేసింది. విశ్వం అంతం ఖాయమని, ఈ రోజు భూమి లేదా మానవులు మనుగడ సాగించరని వారి మాటలు విన్న తర్వాత ప్రజలు భయభ్రాంతులకు గురవుతున్నారు.. అసలు ఆలోచన ఏమిటి..? చూద్దాం..
విశ్వం అంతం దాదాపు 10 బిలియన్ సంవత్సరాలలో ప్రారంభమవుతుందని శాస్త్రవేత్తలు చెబుతున్నారు. ఈ సమయం విశ్వం ప్రస్తుత వయస్సు కంటే తక్కువ. అంటే 13.8 బిలియన్ సంవత్సరాలు. Space.com నివేదిక ప్రకారం.. ఈ అంచనా డార్క్ ఎనర్జీలో మార్పులపై ఆధారపడి ఉంటుంది. అప్పుడు విశ్వం సంకోచించడం ప్రారంభమవుతుంది.
డార్క్ ఎనర్జీలో మార్పుల కారణంగా.. విశ్వం 'బిగ్ క్రంచ్'గా కూలిపోవచ్చు. ఈ ప్రక్రియ విశ్వాన్ని ఒక చిన్న.. వేడి బిందువుగా కుదించే అవకాశం ఉంది. గెలాక్సీలు ఒకదానితో ఒకటి విలీనం అవుతాయి. ఈ విధ్వంసం ఊహించిన దానికంటే త్వరగా జరగవచ్చని శాస్త్రవేత్తలు విశ్వసిస్తున్నారు.
బిగ్ క్రంచ్ అనేది విశ్వం విస్తరణ ఆగిపోయి.. దానంతట అదే కుంచించుకుపోవడానికి ప్రారంభించే సిద్ధాంతం. ప్రతిదీ ఒకే బిందువుగా కుదించబడినప్పుడు దీనిని బిగ్ బ్యాంగ్కు పూర్తి వ్యతిరేకం అని అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఈ ప్రక్రియ విశ్వాన్ని పూర్తిగా నాశనం చేయగలదు.
డార్క్ ఎనర్జీ సర్వే (DES), DESI సర్వేలు డార్క్ ఎనర్జీ మారుతున్నట్లు చూపిస్తున్నాయి. గతంలో స్థిరంగా ఉంటుందని భావించారు. ఇది విశ్వ విస్తరణకు దారితీస్తుందని భావించారు. కానీ ఇప్పుడు అది కాలక్రమేణా బలహీనపడవచ్చని శాస్త్రవేత్తలు చెబుతున్నారు.
బిగ్ క్రంచ్లో.. గెలాక్సీలు, గ్రహాలు ఒకే బిందువుకు కూలిపోతాయి. దీంతో విశ్వమంతా విపరీతమైన వేడి దట్టంగా మారుతుంది. పూర్తిగా నాశనం అవుతుంది. అటువంటి పరిస్థితిలో, మానవులు లేదా మరే ఇతర జీవులు ఉనికిలో ఉండటానికి అవకాశం లేదు. ఈ ప్రక్రియ మొత్తం విశ్వాన్ని నాశనం చేస్తుంది.
7 బిలియన్ సంవత్సరాల తర్వాత విశ్వం దాని అతిపెద్ద పరిమాణానికి చేరుకుంటుందని శాస్త్రవేత్తలు అంచనా వేస్తున్నారు. దీని తరువాత.. అది కుంచించుకుపోవడం ప్రారంభమవుతుంది. ఈ ప్రక్రియ దాదాపు 10 బిలియన్ సంవత్సరాల పాటు కొనసాగుతుంది. ఈ సమయంలో విశ్వం క్రమంగా చిన్నదిగా మారుతుంది.
నివేదికల ప్రకారం.. 33.3 బిలియన్ సంవత్సరాల తర్వాత, విశ్వం పూర్తిగా ఒకే బిందువుకు కుప్పకూలిపోతుంది. ఇది బిగ్ క్రంచ్.. చివరి దశ, అప్పుడు విశ్వంలో ప్రతిదీ కాలగర్భంలో కలిసిపోతుంది. ఈ అంచనా డార్క్ ఎనర్జీ నుండి పొందిన డేటాపై ఆధారపడి ఉంటుంది. అప్పుడు భూమి లేదా మానవులు ఎవరూ మనుగడ సాగించలేరు.