Popular Cricketer: ఒకప్పుడు టీం ఇండియాలో టాప్ ప్లేయర్.. ఇప్పుడు గతిలేక అలాంటి పని చేస్తూ..!

Famous Cricketer: మనం ఒకటి తెలిస్తే దేవుడు ఒకటే తలుస్తారు అంటాడు ఎంతోమంది. ఇది నిజమే ఏమో అనిపించేలా.. ఒక క్రికెటర్ జీవితం మారింది. ఎంతో ఫేమస్ అయినా ఈ క్రికెటర్ ఇప్పుడు మాత్రం.. ప్రస్తుతం ఎంచుకున్న వృత్తి అందరినీ ఆశ్చర్యపరుస్తోంది.
ఒకప్పుడు క్రికెట్లో తన సత్తా చాటిన ఒక క్రికెటర్. రిటైర్ అయిపోయిన తర్వాత రాజకీయాల్లో తన అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకున్నారు. కానీ అందులో అస్సలు సక్సెస్ కాలేకపోయారు.
ఇక అప్పుడు ఏం చేయాలో అర్థం కాని అతను.. ఆ వయసులో కమ్యూనికేషన్స్ లో బ్యాచిలర్ డిగ్రీ చదివి.. ఒక బ్యాంక్ పరీక్ష రాసి.. చివరికి బ్యాంకులో అకౌంట్ గా ఉద్యోగం తెచ్చుకున్నారు.
ఆఖరి కథ మరెవరో కాదు.. ఆస్ట్రేలియా మాజీ పేస్ బౌలర్ నాథన్ బ్రాకెన్. ఇతను ఒకప్పుడు తన బౌలింగ్ తో.. ప్రతి ఒక్క బ్యాటర్లకు చుక్కలు చూపించారు.
2001లో అంతర్జాతీయ క్రికెట్ లో అడుగుపెట్టిన ఇతను.. 2003, 2007 ఆస్ట్రేలియా..ప్రపంచ కప్ గెలుచుకున్నప్పుడు కూడా ఆ టీంలో సభ్యుడిగా ఉన్నారు.
ఎన్నో అవార్డులు అందుకున్న ఈ క్రికెటర్.. 2011లో తీవ్రమైన మోకాలి గాయం వల్ల క్రికెట్కు గుడ్ బాయ్ చెప్పాల్సి వచ్చింది. అయితే అప్పగించి ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఎదురుకోవటంతో..తరువాత అతను చదివి .. చివరికి బ్యాంకు ఉద్యోగం సంపాదించుకున్నారు. ప్రస్తుతం ఆయన చాలా సాధారణ మనిషిలాగ జీవితాన్ని సాగిస్తున్నారు.