  • World Happiest Country: లెక్కలు మారాయి!..ప్రపంచంలో అత్యంత సంతోషకరమైన దేశం అందరికీ తెలుసు.. దుఃఖంలో ఉన్న దేశం ఏది తెలుసా?

Top Most Happiest Country In The World 2026 List: ప్రపంచంలోనే అత్యంత సంతోషకరమైన దేశాల లిస్ట్ విడుదల చేసింది యూఎన్. ఇండియన్లు జాబితా ఇక్కడ వెనుకబడింది. సామాజిక మద్దతు, ఆర్థిక అసమానతలు, పట్టణీకరణ, వ్యక్తిగత స్వేచ్ఛ, జీడీపీ, అవినీతి అంశాల ఆధారంగా ఈ ర్యాంకులు తయారు చేశారు. ఇందులో ఎప్పటి మాదిరే ఫిన్లాండ్ మొదటి స్థానంలో నిలవగా.. చివరి స్థానంలో ఏ దేశం నిలిచిందో తెలుసుకుందాం.
 
ప్రపంచ సంతోష నివేదిక ప్రకారం 147 దేశాల్లో అత్యంత హ్యాపీగా ఉన్న దేశంతో పాటు దుఃఖంలో ఉన్న దేశాల జాబితా కూడా విడుదల చేశారు. ఆక్స్‌ఫర్డ్ విశ్వవిద్యాయంలోని వెల్ బీయింగ్ రీసెర్చ్ సెంటర్ మోస్ట్ హ్యాపీయెస్ట్‌ రిపోర్టు 2026 విడుదల చేసింది.  

ఈ దేశాల జాబితాలో ఫిన్లాండ్ ప్రపంచంలోనే అత్యంత సంతోషకరమైన దేశగా నిలిచింది. పదవసారి రికార్డు సృష్టించింది. ఇదిలా ఉండగా ప్రస్తుతం ఇరాన్‌తో యుద్ధం చేస్తున్న ఇజ్రాయిల్ కూడా ఎనిమిదో స్థానంలో నిలిచింది.  

 టాప్‌ 10 దేశాల్లో ఫిన్లాండ్ మొదటి స్థానంలో ఉండగా.. ఆ తర్వాత స్థానంలో ఐస్లాండ్, డెన్మార్క్, స్విస్‌, నార్వే వంటి ఉత్తర ఐరోపా దేశాలు ఉన్నాయి. కోస్టారికా కూడా ఈ జాబితాలో దక్కించుకుంది.  

ఇక సంతోషకరమైన దేశాల జాబితా చూస్తే ఇలా ఉండగా.. మరోవైపు భారతదేశం స్థానం ఈ జాబితాలో 116 వ స్థానం దక్కించుకుంది. ఇక చిట్టచివరి దేశంగా ఆఫ్ఘనిస్థాన్ 147వ స్థానం దక్కించుకుంది. పక్కనే ఉన్న పాకిస్తాన్ 104వ స్థానంలో మనకన్నా ముందు ఉండటం ఆశ్చర్యకరం.  

మూడేళ్ల సగటు జీవిత అంచనాల ఆధారంగా దేశాలకు ఈ ర్యాంకులు వర్తిస్తాయి. అయితే భారతదేశానికి దాయాది అయినా పాకిస్తాన్ మాత్రం పేదరికం, రాజకీయ సవాళ్లతో సతమతమవుతున్నా ర్యాంకింగ్లో మాత్రం 104వ స్థానంలో ఉంది.

