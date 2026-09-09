/World Highest Paid Prime Minister: ప్రపంచంలోనే అత్యధిక జీతం తీసుకునే ప్రధానికి భారీ జీతం పెంపు.. అమెరికా అధ్యక్షుడి కంటే ఏడు రెట్లు!

World Highest Paid Prime Minister: సింగపూర్ ప్రధాని లారెన్స్ వాంగ్ జీతం 64 శాతం పెరగనుంది. దీంతో ఆయన ఏడాది వేతనం సుమారు రూ.190 కోట్లకు చేరనుంది. ఇది అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ జీతం కంటే దాదాపు ఏడు రెట్లు ఎక్కువ. జీతం పెంపుపై విమర్శలు ఉన్నప్పటికీ, పెరిగిన మొత్తాన్ని ఐదేళ్ల పాటు స్వచ్ఛంద సంస్థలకు విరాళంగా ఇవ్వనున్నట్లు వాంగ్ ప్రకటించారు.
సింగపూర్ ప్రధానమంత్రి లారెన్స్ వాంగ్ జీతం భారీగా పెరగనుంది. అక్టోబర్ 15 నుంచి ఆయనకు ఏకంగా 64 శాతం జీతం పెంపు అమలు కానుంది. దీంతో ఆయన ఏడాది జీతం సుమారు 3.6 మిలియన్ సింగపూర్ డాలర్లకు చేరుతుంది. ఇది భారత కరెన్సీలో చూస్తే దాదాపు రూ.190 కోట్లకు పైగానే ఉంటుంది. అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఏడాదికి 4 లక్షల డాలర్ల జీతం పొందుతున్నారు. దీంతో వాంగ్ జీతం అమెరికా అధ్యక్షుడి జీతం కంటే దాదాపు ఏడు రెట్లు ఎక్కువగా ఉండనుంది.
ఇప్పటికే సింగపూర్ ప్రధాని ప్రపంచంలోనే అత్యధిక జీతం పొందుతున్న ప్రభుత్వ అధినేతగా ఉన్నారు. తాజా పెంపుతో ఈ తేడా మరింత పెరగనుంది. ప్రపంచంలోని ఇతర దేశాల నేతల జీతాలతో పోల్చినా వాంగ్ జీతం చాలా ఎక్కువగా ఉంది. ప్రధాని లారెన్స్ వాంగ్ కూడా ఈ జీతం పెంపు విషయం చాలా సున్నితమైనదని అంగీకరించారు. సాధారణ ప్రజలు సంపాదించే మొత్తంతో పోలిస్తే ఇది చాలా ఎక్కువ అని ఆయన చెప్పారు. అందుకే ప్రజలు ఈ నిర్ణయాన్ని ప్రశ్నించడం సహజమేనని అన్నారు.
2025లో సింగపూర్లో ఒక ఉద్యోగి మధ్యస్థ నెల జీతం సుమారు 5,775 సింగపూర్ డాలర్లు. ఈ విషయాన్ని కూడా వాంగ్ ప్రస్తావించారు. అయితే ప్రభుత్వానికి మంచి నాయకులను ఆకర్షించాలంటే రాజకీయ నాయకుల జీతాలు కూడా తగిన స్థాయిలో ఉండాలని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు. తన జీతం పెంపు వల్ల వచ్చే అదనపు మొత్తాన్ని ఐదేళ్ల పాటు స్వచ్ఛంద సంస్థలకు విరాళంగా ఇస్తానని వాంగ్ ప్రకటించారు.
ప్రధాని జీతంతో పాటు జూనియర్ మంత్రుల జీతాలు కూడా పెరగనున్నాయి. ప్రస్తుతం ఏడాదికి 1.1 మిలియన్ సింగపూర్ డాలర్లు సంపాదిస్తున్న జూనియర్ మంత్రి భవిష్యత్తులో 1.8 మిలియన్ డాలర్ల వరకు పొందే అవకాశం ఉంది. అయితే ఈ పెంపు మొత్తం ఒకేసారి ఇవ్వరు. మొదట దాదాపు 9 శాతం వరకు పెంపు ఉంటుంది. ఆ తర్వాత వారి పనితీరు, బాధ్యతలను బట్టి మరిన్ని పెంపులు ఉండనున్నాయి.
సింగపూర్లో మంత్రుల జీతాలను చివరిసారిగా 2012లో మార్చారు. అప్పట్లో ప్రజల్లో తీవ్ర అసంతృప్తి రావడంతో రాజకీయ నాయకుల జీతాలను 36 శాతం తగ్గించారు. 2017లో జీతాలు పెంచాలని సమీక్షలో సూచనలు వచ్చినప్పటికీ ప్రభుత్వం ఆ నిర్ణయాన్ని అమలు చేయలేదు. సింగపూర్ ప్రభుత్వం అత్యున్నత స్థాయిలో సంపాదించే వ్యక్తుల జీతాలను ఆధారంగా చేసుకుని రాజకీయ నాయకుల జీతాలను నిర్ణయిస్తుంది. మంచి ప్రతిభ ఉన్నవారిని రాజకీయాల్లోకి తీసుకురావడం, అవినీతికి అవకాశం తగ్గించడం తమ విధానానికి ప్రధాన కారణాలని ప్రభుత్వం చెబుతోంది. ఈ జీతాల పెంపుపై సింగపూర్ పార్లమెంట్లో చర్చ జరగనుంది. ఈ నిర్ణయంపై ప్రతిపక్ష పార్టీల అధికారిక స్పందన ఇంకా వెలువడలేదు.