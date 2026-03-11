World Luckiest Man Frane Selak: మనం ఏదైనా చిన్న రోడ్డు ప్రమాదం నుంచి బయటపడితినే.. హమ్మయ్యా.. దేవుడి దయతో బతికి పోయాం.. పొద్దున్నే లేచి ఎవరి మొహం చూశామో అదృష్టం కొద్ది ఇంకా బతికి ఉన్నాం.. అని అనుకుంటాం.. కానీ ఓ వ్యక్తి మాత్రం ఒకటి కాదు.. రెండు కాదు.. ఏకంగా ఏడుసార్లు ఘోర ప్రమాదాల నుంచి తప్పించుకుని బతికిపోయాడు. ప్రపంచంలోనే అత్యంత అదృష్టవంతుడు క్రొయేషియా సంగీత ఉపాధ్యాయుడు ఫ్రానే సెలాక్ గురించి ఇక్కడ తెలుసుకుందాం..
ఫ్రానే సెలాక్ జీవితం హాలీవుడ్ హర్రర్ థ్రిల్లర్ సినిమాను తలపించేలా ఉంటుంది. నదిలో బస్సు పడిపోవడం.. రైలు పట్టాలు తప్పడం.. విమాన ప్రమాదం.. పేలిపోతున్న కార్లు, బస్సు ఢీకొనడం వంటి భయంకరమైన ప్రమాదాల బయటపడ్డాడు.
1929లో జన్మించిన ఫ్రానే సెలాక్.. అదృష్ట జీవితం 1957లో ప్రారంభమైంది. ఆయన ప్రయాణిస్తున్న బస్సు రోడ్డు పక్కనే ఉన్న నదిలోకి దూసుకెళ్లగా.. బస్సులోని చాలా మంది ప్రయాణికులు ప్రాణాలు కోల్పోగా.. సెలాక్ మాత్రం ప్రాణాలతో తప్పించుకోగలిగాడు.
1962లో సెలాక్ వెళుతున్న రైలు పట్టాలు తప్పి.. ప్రమాదానికి గురవ్వగా అనేక మంది మృత్యువాతపడ్డారు. ఈ ప్రమాదంలో కూడా సెలాక్ స్వల్ప గాయాలతో బయటపడిపోయాడు.
1963లో ఏకంగా విమాన ప్రమాదం నుంచి తప్పించుకున్నాడు. విమానం నుంచి కిందపడిపోయి.. గడ్డివాముపై పడి ప్రాణాలతో బయటపడ్డాడు. ఈ ప్రమాదంలో 19 మంది మరణించారు.
ఫ్రానే సెలాక్ కారులో వెళుతూ రెండుసార్లు ప్రమాదం నుంచి నమ్మశక్యం కాని రీతిలో బతికిపోయాడు. మొదట 1970లో, మళ్లీ 1973లో రెండు ప్రమాదాల నుంచి ఎలాంటి పెద్ద గాయాలు లేకుండా బయటపడ్డాడు.
కొన్నేళ్ల తరువాత ఓ బస్సు ఢీకొట్టినా.. స్వల్ప గాయాలతో బయటపడడం అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచింది. ఇక విధి పరీక్షల తరువాత అతన్ని మరింత అదృష్టం వరించింది.
2003 సంవత్సరంలో సెలాక్ దాదాపు $1 మిలియన్ (రూ.8,36,77,100) క్రొయేషియా జాతీయ లాటరీ జాక్పాట్ను గెలుచుకున్నాడు. దీంతో అప్పటి నుంచి హ్యాపీ లైఫ్ను లీడ్ చేస్తున్నాడు. విలావంతమైన ఇల్లును కొనుగోలు చేసి భార్యతో కలిసి ఉంటున్నాడు.