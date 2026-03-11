English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  World Luckiest Man: అత్యంత అదృష్టవంతుడు.. ఏడుసార్లు మృత్యువుని జయించి బంపర్ జాక్‌పాట్ కొట్టేసిన లక్కీ మ్యాన్

World Luckiest Man Frane Selak: మనం ఏదైనా చిన్న రోడ్డు ప్రమాదం నుంచి బయటపడితినే.. హమ్మయ్యా.. దేవుడి దయతో బతికి పోయాం.. పొద్దున్నే లేచి ఎవరి మొహం చూశామో అదృష్టం కొద్ది ఇంకా బతికి ఉన్నాం.. అని అనుకుంటాం.. కానీ ఓ వ్యక్తి మాత్రం ఒకటి కాదు.. రెండు కాదు.. ఏకంగా ఏడుసార్లు ఘోర ప్రమాదాల నుంచి తప్పించుకుని బతికిపోయాడు. ప్రపంచంలోనే అత్యంత అదృష్టవంతుడు క్రొయేషియా సంగీత ఉపాధ్యాయుడు ఫ్రానే సెలాక్‌ గురించి ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.. 
 
1 /7

ఫ్రానే సెలాక్‌ జీవితం హాలీవుడ్ హర్రర్ థ్రిల్లర్ సినిమాను తలపించేలా ఉంటుంది. నదిలో బస్సు పడిపోవడం.. రైలు పట్టాలు తప్పడం.. విమాన ప్రమాదం.. పేలిపోతున్న కార్లు, బస్సు ఢీకొనడం వంటి భయంకరమైన ప్రమాదాల బయటపడ్డాడు.  

2 /7

1929లో జన్మించిన ఫ్రానే సెలాక్‌.. అదృష్ట జీవితం 1957లో ప్రారంభమైంది. ఆయన ప్రయాణిస్తున్న బస్సు రోడ్డు పక్కనే ఉన్న నదిలోకి దూసుకెళ్లగా.. బస్సులోని చాలా మంది ప్రయాణికులు ప్రాణాలు కోల్పోగా.. సెలాక్ మాత్రం ప్రాణాలతో తప్పించుకోగలిగాడు.    

3 /7

1962లో సెలాక్ వెళుతున్న రైలు పట్టాలు తప్పి.. ప్రమాదానికి గురవ్వగా అనేక మంది మృత్యువాతపడ్డారు. ఈ ప్రమాదంలో కూడా సెలాక్ స్వల్ప గాయాలతో బయటపడిపోయాడు.   

4 /7

1963లో ఏకంగా విమాన ప్రమాదం నుంచి తప్పించుకున్నాడు. విమానం నుంచి కిందపడిపోయి.. గడ్డివాముపై పడి ప్రాణాలతో బయటపడ్డాడు. ఈ ప్రమాదంలో 19 మంది మరణించారు.  

5 /7

ఫ్రానే సెలాక్ కారులో వెళుతూ రెండుసార్లు ప్రమాదం నుంచి నమ్మశక్యం కాని రీతిలో బతికిపోయాడు. మొదట 1970లో, మళ్లీ 1973లో రెండు ప్రమాదాల నుంచి ఎలాంటి పెద్ద గాయాలు లేకుండా బయటపడ్డాడు.  

6 /7

కొన్నేళ్ల తరువాత ఓ బస్సు ఢీకొట్టినా.. స్వల్ప గాయాలతో బయటపడడం అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచింది. ఇక విధి పరీక్షల తరువాత అతన్ని మరింత అదృష్టం వరించింది.  

7 /7

2003 సంవత్సరంలో సెలాక్ దాదాపు $1 మిలియన్ (రూ.8,36,77,100) క్రొయేషియా జాతీయ లాటరీ జాక్‌పాట్‌ను గెలుచుకున్నాడు. దీంతో అప్పటి నుంచి హ్యాపీ లైఫ్‌ను లీడ్ చేస్తున్నాడు. విలావంతమైన ఇల్లును కొనుగోలు చేసి భార్యతో కలిసి ఉంటున్నాడు.   

