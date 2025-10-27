World Most Expensive School: ప్రపంచంలోనే అత్యంత ఖరీదైనా పాఠశాల.. ఇందులో 50 దేశాల పిల్లలు చదువుతున్నారు.. అడ్మిషన్ పొందాలంటే ఆస్తులు అమ్మినా కష్టమే..!!

Most Expensive School In The World: మన దేశంలో ఎన్నో ఫేమస్ పాఠశాలలు ఉన్నాయి. వాటిలో కొన్నింటిలో ఏడాది లక్షలాది రూపాయల ఫీజులు వసూలు చేస్తుంటారు. కానీ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఒక పాఠశాలో ఫీజులు చెల్లించాలంటే సామాన్యులకు అయితే ఆస్తులు అమ్మినా ఏడాది ఫీజు కట్టలేరు. ఆ పాఠశాలలో చదివించాలంటే భారీ సంపాదన ఉండాలి. ఎందుకంటే ఆ స్కూళ్లో ఫీజు లక్షల్లో కాదు..ఏకంగా కోట్లలో ఉంటుంది. స్విట్జర్లాండ్లో ఉన్న ఇన్స్టిట్యూట్ లే రోజీ (Institut Le Rosey) ప్రపంచంలోనే అత్యంత ఖరీదైన బోర్డింగ్ స్కూల్గా ప్రసిద్ధి చెందింది.
స్విట్జర్లాండ్లోని ఈ పాఠశాల విలాసానికి ప్రతీకగా నిలుస్తుంది. ఇక్కడ చదువుకునే విద్యార్థులు కేవలం విద్యను మాత్రమే కాదు.. రాజుల మాదిరిగా జీవించే అనుభవాన్ని కూడా పొందుతారు. ప్రపంచంలోని 50కి పైగా దేశాల విద్యార్థులు లే రోజీని తమ విద్యా గమ్యస్థానంగా ఎంచుకుంటారు.
ఈ పాఠశాలలో ఒక్క విద్యార్థి వార్షిక ఫీజు సుమారు 11.1 మిలియన్ భారతీయ రూపాయలు (అంటే దాదాపు US$133,000). ఇది ప్రపంచంలోని ఎక్కువ భాగం విశ్వవిద్యాలయాల వార్షిక ఖర్చుతో పోలిస్తే చాలా ఎక్కువ. ఈ కారణంగానే లే రోజీని “ప్రపంచంలోని అత్యంత ఖరీదైన పాఠశాల”గా గుర్తిస్తారు.
ఇది సాధారణ కుటుంబాల పిల్లల కోసం కాదు. స్పెయిన్, బెల్జియం, ఇరాన్, ఈజిప్ట్, గ్రీస్ వంటి అనేక దేశాల రాజ కుటుంబాలకు చెందిన యువరాజులు, యువరాణులు ఇక్కడ విద్యాభ్యాసం చేశారు. అందుకే లే రోజీకి “School of Kings” అనే బిరుదు వచ్చింది. అనేక దేశాల్లోని నాయకులు, వ్యాపారవేత్తలు, ప్రముఖ కళాకారులు ఈ పాఠశాల పూర్వ విద్యార్థులు.
ఇన్స్టిట్యూట్ లే రోజీకి రెండు అద్భుతమైన క్యాంపస్లు ఉన్నాయి. ఒకటి స్విట్జర్లాండ్లోని రోల్ (Rolle) పట్టణంలో, మరొకటి శీతాకాలంలో మాత్రమే తెరుచుకునే గ్స్టాడ్ (Gstaad) లో ఉంది. విద్యార్థుల సౌకర్యం కోసం ఇక్కడ టెన్నిస్ కోర్టులు, ఈత కొలను, షూటింగ్ రేంజ్, గుర్రపు స్వారీ ప్రదేశం, కచేరీ హాల్ వంటి సదుపాయాలు ఉన్నాయి. ఈ సదుపాయాల నిర్మాణానికి సుమారు రూ.4 బిలియన్లకు పైగా వ్యయం అయ్యింది.
ఈ పాఠశాలలో ఒకేసారి దాదాపు 280 మంది విద్యార్థులు మాత్రమే చదువుతారు. తక్కువ విద్యార్థులు ఉండడం వల్ల ప్రతి బిడ్డపై వ్యక్తిగత శ్రద్ధ పెట్టడం వీలవుతుంది. లే రోజీ ఉపాధ్యాయులను ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎంపిక చేస్తుంది. విద్యార్థుల అకడమిక్ అభివృద్ధితో పాటు నాయకత్వం, స్వావలంబన, ఆత్మవిశ్వాసం, వ్యక్తిత్వ వికాసం వంటి అంశాలపై ప్రత్యేక శిక్షణ ఇస్తారు.
లే రోజీని 1880లో పాల్ ఎమిల్ కార్నల్ (Paul Émile Carnal) అనే వ్యక్తి స్థాపించారు. ఆ కాలంలో స్విస్ రాజ కుటుంబాలు, యూరోపియన్ ధనిక వర్గాల కోసం ఈ పాఠశాల ప్రారంభమైంది. దశాబ్దాలు గడిచినా, ఈ పాఠశాల తన విలువను, ప్రతిష్టను కోల్పోలేదు. ఇప్పటికీ ప్రపంచంలోని ధనవంతులు తమ పిల్లలను ఇక్కడ చేర్పించడం ప్రతిష్టగా భావిస్తారు.
లే రోజీ పాఠశాలలో విద్యను కేవలం పరీక్షల కోసం లేదా కెరీర్ కోసం కాదు, “జీవన విలువలను నేర్చుకునే విలాసవంతమైన అనుభవం” గా చూస్తారు. ఇక్కడి విద్యార్థులు ప్రపంచ పౌరులుగా ఎదగడానికి కావలసిన దృక్పథం, క్రమశిక్షణ, సాంస్కృతిక అవగాహన, నాయకత్వ గుణాలను పొందుతారు.
అందుకే లే రోజీని ప్రపంచవ్యాప్తంగా చాలా మంది ప్రపంచంలోని అత్యున్నత పాఠశాల”గా పరిగణిస్తారు. ఇది కేవలం చదువు నేర్పే స్థలం కాదు, భవిష్యత్ నాయకులను తీర్చిదిద్దే రాజమార్గం అని చెప్పవచ్చు.