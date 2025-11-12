World's Top 10 Billionaire Cities: ప్రపంచంలోనే ప్రపంచంలోనే ఎక్కువ మంది కుబేరులు ఉన్న బిలియనీర్ల జాబితా బయటకు వచ్చింది. టాప్ 10 బిలియనీర్ జాబితాలో లండన్, బీజింగ్, షాంఘైతోపాటు మన భారత దేశంలోనే మరో రెండు నగరాలకు కూడా చోటు దక్కింది. అదే ముంబై, ఢిల్లీ ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.
ప్రపంచంలోనే అత్యంత కుబేరులు ఉన్న టాప్ 10 జాబితా విడుదల చేశారు. ఈ నివేదిక హురూన్ సంస్థ బయటకు వెల్లడించింది. న్యూయార్క్ ఈ జాబితాలో టాప్ 10 లో మొదటి స్థానంలో ఉంది. మొత్తం 119 మంది కుబేరులతో ఇది మొదటి స్థానం దక్కించుకోగా. ఇక రెండవ స్థానంలో లండన్ (97) మంది కుబేరులతో ఉంది.
ఇక ఆ తర్వాత స్థానంలో భారత్ లోని ముంబై (92), బీజింగ్ (91), షాంఘై (87), షెంజెన్ (84), హాంకాంగ్ (65), మాస్కో (59), ఢిల్లీ (57) శాన్ఫ్సాన్సిస్కో (52) టాప్ 10 బిలీయనీర్ జాబితాలో ఉన్నాయి. ఒక్క మనదేశంలోని రెండు ప్రధాన నగరాలైన ఢిల్లీ, ముంబై కూడా చోటు దక్కించుకోవడం హర్షనీయం.
ఇక హురూన్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఎక్స్ వేదికగా చేసిన ట్వీట్ వైరల్ అవుతూ ఉంది. లండన్, ముంబై, బీజింగ్, హాంక్ కాంగ్, షెంజెన్, మాస్కో, న్యూఢిల్లీ టాప్ 10 లిస్టులో చోటు దక్కించుకున్నాయి. న్యూయార్క్ సిటీ మొదటి స్థానం దక్కించుకుంది. ఇక్కడ ప్రపంచంలోనే రెండు అతి పెద్ద స్టాక్ చేంజ్ లు కూడా ఉన్నాయి.
న్యూయార్క్ స్టాక్ ఎక్స్ చేంజ్, నాస్డాక్ కూడా ఉన్న సంగతి తెలిసిందే. అందుకే న్యూయార్క్ ను ఫైనాన్షియల్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ ద వరల్డ్గా కూడా అభివర్ణిస్తారు. ఇక మన ఇండియా ఫైనాన్షియల్ పవర్ హౌస్ అయిన ముంబై ఆ తర్వాత స్థానం సంపాదించుకుంది. 92 మంది బిలియనీర్స్ లో ఈ చోటు సంపాదించుకుంది కూడా.
బీజింగ్, షాంఘై నగరాలను వెనక్కి నెట్టేసి ముంబై ఆస్థానం దక్కించుకోవడం హర్షనీయం. ఇక న్యూఢిల్లీ (57) మంది బిలియనీర్లతో 9వ స్థానం దక్కించుకుంది. ఇక్కడ కూడా ప్రపంచ ప్రఖ్యాతి గాంచిన వ్యాపారవేత్తలు, ఇండస్ట్రియలిస్టులు, ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ కూడా ఉన్నారు.