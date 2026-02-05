Worlds 10 smallest countries: మన ప్రపంచంలో కొన్ని దేశాలు ఖండాలు ఒకదానికి ఒకటి కాకుండా కాస్త దూర దూరంగా చెల్లాచెదురుగా ఉంటాయి. కొన్ని పెద్దవిగా ఉంటే మరికొన్ని చిన్నవిగా ఉంటాయి. అయితే మనం ప్రపంచంలోనే ఈ పది దేశాలు చాలా చిన్నవి. ఒక్కోసారి ప్రపంచంలో వాటి పేరు కూడా కనిపించడం మహా కష్టంగా మారుతుంది. ఇందులో ఇక్కడ జనాభా కూడా చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. టాప్ 10 అతి చిన్న దేశాల జాబితా ఏంటో తెలుసుకుందాం.
వాటికన్ సిటీ.. వాటికన్ సిటీ కూడా మన ప్రపంచంలోనే అతి చిన్న దేశం. ఆ జాబితాలో మొదటి స్థానం సంపాదించుకుంది. దీని ప్రకారం ఇది అత్యంత తక్కువ జనాభా కలిగి ఉంటుంది. అధికారిక వెబ్సైట్ ప్రకారం ఇక్కడ కేవలం 1000 మంది జనాభా మాత్రమే ఉంటుంది.
ఆ తర్వాత స్థానంలో మొనాకో ఉంది. ఇది ప్రపంచంలోనే రెండో అతి చిన్న దేశం. ఫార్ములా వన్, గ్రాండ్ ప్రిక్స్ వంటి ఈవెంట్స్ ఇక్కడ జరుగుతాయి. అంతేకాదు మొనాకో అంటే క్యాసినోకు కూడా పెట్టింది పేరు. ఇక్కడ జనాభా 2024 డేటా ప్రకారం 38వేల పైన ఉంటుంది.
జిబ్రాల్టర్ ఇది కూడా మన ప్రపంచ దేశాల జాబితాలో ఇది ఒకటి. ఇది ఐబీరియన్ ద్వీపకల్పంలో ఉంటుంది. మధ్యదర సముద్రం నుంచి అట్లాంటిక్ మహాసముద్రం వెళ్లే మార్గంలో ఉంటుంది. ఇక్కడ జనాభా కూడా అతి తక్కువగా ఉంటుంది. సులభంగా ఈ దేశాన్ని చుట్టొచ్చు.
తొకేలావు అనేది కూడా ఒక చిన్న దేశం. ఇది చాలా మంది తెలియకపోవచ్చు. ఇది కూడా ఒక టెర్రీటోరీ సౌత్ పసిఫిక్ ఓషన్, హవాయి న్యూజిలాండ్ మధ్యలో ఉంటుంది. ఇక్కడ జనాభ కూడా కేవలం 1600 మాత్రమే. ఇక్కడ మొత్తం భూభాగ వైశాల్యం 10 చదరపు కిలోమీటర్లు ఉంటుంది.
నౌరు దీన్ని అధికారికంగా రిపబ్లిక్ ఆఫ్ నౌరు అని కూడా పిలుస్తారు. ఇది ఒక ద్వీపకల్ప దేశం సౌత్ పసిఫిక్ ఓషన్ దగ్గర ఉంటుంది. ఇది కూడా ప్రపంచంలో అతి చిన్న దేశం. దీని ఇక్కడ జనాభా 12000 ఉంటుంది. దీనికి అధికారిక రాజధాని అనేది లేదు యారెన్ మాత్రం డి ఫ్యాక్టో క్యాపిటల్ అంటారు.
సెయింట్ బర్తెడెమీ.. సెయింట్ బర్తెడెమీ కూడా ఒక కరేబియన్ ద్వీపం. వీటిని సెయింట్ బర్తెడెమీ అని కూడా పిలుస్తారు. ఇక్కడ అందమైన బీచ్లు ప్రసిద్ధి. ఎక్కువ మంది టూరిస్టులు కూడా వస్తారు. తెల్లటి ఇసుక, అందమైన డిజైన్స్ తో కూడిన వస్త్రాలు పెట్టింది పేరు. సెయింట్ బర్డెడెమీ రాజధాని గస్టావ్యా ఈ దేశపు జనాభా కూడా కేవలం 11000 మాత్రమే.
తువాలు కూడా ప్రపంచంలో అత్యంత చిన్న దేశం. ఇది త్వరలో మునిగిపోతుంది అని కూడా వెబ్సైట్, యూ ట్యూబ్ వేదికగా రాస్తూ ఉంటారు. ఇక్కడ జనాభా కేవలం 9000 మాత్రమే.
మకావు కూడా ప్రపంచంలోనే అతి చిన్న దేశం. ఇక్కడ 32.9 కిలోమీటర్ల స్క్వేర్ భూభాగం కలిగి ఉంటుంది. పోర్చుగీసు సామ్రాజ్యం. ఇది 1757లో మింగు రాజవంశం. దీని వర్తకంగా ఏర్పాటు చేశారు. ఇది ఒక స్పెషల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ హాంకాంగ్ అతి చేరువలో ఉంటుంది. ఇక్కడ జనాభా కేవలం 7 లక్షలు మాత్రమే.
సింట్ మార్టిన్ ఇక్కడ పాపులే ఇక్కడ జనాభా కేవలం 44000 మాత్రమే ఉంటుంది. ఇది కూడా ప్రపంచంలో అతి చిన్న దేశం. చాలా మందికి ఇది అంతగా తెలియకపోవచ్చు. ఇది నెదర్లాండ్ రాజ్యంలో ఒక భాగం. ఇది కూడా ఒక కరేబియన్ ద్వీపం. సెయింట్ మార్టిన్ తో ఇది భాగస్వామ్యం కలిగి ఉంటుంది. ఇక్కడ కూడా అందమైన బీచ్లు అద్భుతంగా ఉంటాయి. ఇక్కడ దీని రాజధాని పిల్స్ బర్గ్.
సెయింట్ మార్టిన్.. సెయింట్ మార్టిన్ లో జనాభా 23000 మాత్రమే ఉంటుంది. ఇది కూడా ఒక చిన్న దేశంగా పరిగణిస్తారు. ఇది ఒక ద్వీపకల్పం నార్త్ అమెరికాలో ఉంటుంది .మ్యారిగాట్ అనేది దీని రాజధాని. ఇక్కడ జనాభా కూడా అంత ఆఫ్ కరేబియన్ యూరోప్ ఇండియన్ లాటినో చైనీస్ మిక్స్డ్ కల్చర్ కలిగి ఉంటుంది
ఇక మన దేశంలో మన ప్రపంచంలో అత్యంత చిన్న దేశాలు. జాబితాలో బెర్ముడా కూడా స్థానం సంపాదించుకుంది. ఇది సోమవారం ద్వీపాల్లో ఉంటుంది. ఉత్తర అట్లాంటిక్ మహాసముద్రంలో బెర్ముడా ఉంది. దీని రాజధాని హామిల్టన్ అధికారిక వెబ్సైట్ ప్రకారం ఇక్కడ జనాభా 64,000మాత్రమే,