Worlds Largest Snake: ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద పాము శిలాజం గుజరాత్‌లో గుర్తింపు.. టైటనోబోవా కాదు 49 ఫీట్‌ పొడవు, 1000 కిలోల బరువున్న వైరల్‌ ఫోటోలు..

Worlds Largest Snake Not Titanoboa: మన పురాణాల ప్రకారం వాసుకి పాముల జాతిలోకెల్లా అతిపెద్దది. అలాంటి పాము శిలాజాన్ని, ప్రపంచంలోనే అతి పొడవైన 49 అడుగుల 1000 కిలోల బరువున్న పురాతన పాము శిలాజాలు బయటపడ్డాయి. అది నిజంగానే మన చరిత్రను తిరగరాసే విధంగా అసాధారణంగా కనిపిస్తోంది. ఇంతవరకు టైటనోబోవానే ప్రపంచంలో అత్యంత పొడవైన పాము అని పరిగణించారు. కానీ గుజరాత్ లో దొరికిన ఈ పాము శిలాజంతో దానికి చెక్‌ పడింది 
 
1 /5

 ప్రపంచంలో అతి పొడవైన పాము టైటనోబోవా అంటే మీరు పప్పులో కాలేసినట్టే. గుజరాత్ లోనే ప్రపంచంలోనే అత్యంత పొడవైన 49 అడుగుల 1000 కిలోల బరువున్న సర్పం శిలాజాలు బయటపడ్డాయి.  

2 /5

 రెండు దశాబ్దాలుగా ఐఐటీ రూర్కీ పరిశోధకులు గుజరాత్ లోని కచ్‌ తీరం నుండి శిలాజాలను అధ్యయనం చేశారు. వారికి షాకింగ్ గురి చేసే విషయం బయటకి వచ్చింది. వాసుకి నాగజాతికి సంబంధం ఉన్న ఒక పాము శిలాజాన్ని వాళ్ళు కనుగొన్నారు. అంటే శివుడు మెడలో ఉండే ఈ వాసుకి సర్పం జాతికి చెందినదిగా పురాణ గ్రంథాలు కూడా చెబుతున్నాయి.  

3 /5

అయితే, ఇన్ని రోజులు టైటనోబోవానే ప్రపంచంలో అతిపెద్ద పాము అని అనుకున్నారు. కానీ కచ్‌ తీరంలో దొరికిన ఈ పాము శిలాజాలు చూసి అందరూ ఆశ్చర్యపోతున్నారు. ఇది టైటానోబోవా 42 అడుగుల పొడవును కూడా తిరగ రాసింది.  

4 /5

49 అడుగులు పొడవు, 1000 కిలోల బరువుతో ఈ శిలాజం అతిపెద్ద పాముగా మారే అవకాశం ఉంది. ఇది ప్రపంచ రికార్డును తిరగరాస్తుంది. ఈ పాము దాదాపు 160 మిలియన్ సంవత్సరాల క్రితం సముద్రం నుంచి ఉద్భవించినట్లు సమాచారం.  

5 /5

 ప్రపంచవ్యాప్తంగా కొన్ని వేల రకాల సర్పజాతులు ఉన్నాయి. మనదేశంలో వాసుకు జాతికి చెందిన సర్పం అత్యంత ప్రాముఖ్యమైనది. హిందువుల ప్రత్యేకంగా పూజించే శివుడి మెడలో వాసుకి జాతికి చెందిన సర్పము అనే పరిగణిస్తారు.

