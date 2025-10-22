English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Biggest Gold Reserve: ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద బంగారు ఖజానా.. అందులో నుంచి కొంచెం బయటకు తీసినా.. బంగారం ధర సగానికి పడిపోతుంది..!!

Biggest Gold Reserve: బంగారం ధరలు రెండు రోజులుగా తగ్గుముఖం పడుతున్నప్పటికీ..ఇంకా ఆల్ టైం రికార్డు నుంచి దిగిరాలేదు. ప్రస్తుతం పది గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 1. 27పలుకుతోంది. బంగారం ధరలు భారీగా పెరగడం ఇన్వెస్టర్లకు సంతోషకరమైన వార్త అయితే కొనుగోలుదారులకు మాత్రం కంటిమీద కనుకు లేకుండా పోతోంది. ఇంత ఖరీదైనా బంగారం కొనుగోలు చేసి దానిని సురక్షితంగా ఉంచుకోవడం కూడా సవాలుతో కూడినది. అందుకే చాలా మంది బంగారాన్ని ఇంట్లో లాకర్ లో కానీ లేదంటే బ్యాంకు లాకర్ లో కానీ పెడుతుంటారు. అయితే ఇప్పుడు మనం చెప్పుకోబోయే ఖజానాలో 6,190 మెట్రిక్ టన్నుల బంగారం దాగి ఉంది. అదెక్కడ ఉందో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద బంగారు నిల్వలను కలిగి ఉన్న దేశం అమెరికా. బంగారు నిల్వలలో అమెరికా అగ్రస్థానంలో ఉంది. కానీ నేడు అది అత్యంత సురక్షితమైన బంగారు ఖజానా కలిగిన దేశంగా మారింది. 80 అడుగుల భూగర్భంలో నిర్మించిన ఈ బంగారు ఖజానాలోకి వెళ్లడం  అసాధ్యమనే చెప్పాలి. న్యూయార్క్ నగరం కింద లోతుగా ఉన్న ఫెడరల్ రిజర్వ్ బ్యాంక్ ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద, అత్యంత సురక్షితమైన బంగారు ఖజానా ఉంది.

న్యూయార్క్‌లోని మాన్‌హట్టన్‌లో ఉన్న ఈ ఫెడరల్ రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ న్యూయార్క్ ఖజానాలో 6,190 మెట్రిక్ టన్నుల బంగారం ఉంది. ఈ బంగారంలో ఎక్కువ భాగం విదేశాల నుండి వచ్చింది. ఇది ప్రపంచంలోనే అత్యంత సురక్షితమైన బంగారు నిల్వలలో ఒకటిగా పరిగణిస్తారు.   

అతి ముఖ్యమైన విషయం ఏమిటంటే ఈ ఖజానాలో అమెరికా నుండి మాత్రమే కాకుండా ఇతర దేశాల నుండి కూడా బంగారం నిల్వ ఉంటుంది. ఈ బంగారం విలువ నేడు $582 బిలియన్లకు సమానం, లేదా రూ.5,11,09,26,12,00,000.   

ఈ ఖజానా 1920లో నిర్మించారు. భూమట్టానికి 80 అడుగుల దిగువన, సముద్ర మట్టానికి 50 అడుగుల దిగువన నిర్మించిన ఇది అత్యంత సురక్షితమైన బంగారు ఖజానా అనే బిరుదును కలిగి ఉంది. ఇక్కడ భద్రత చాలా కఠినంగా ఉంటుంది. బంగారం తీసినప్పుడల్లా ముగ్గురు అధికారులుఇద్దరు బ్యాంకు ఉద్యోగులు ఒక ఆడిట్ సిబ్బంది ఉంటారు. బంగారాన్ని రక్షించడానికి వందలాది మంది భద్రతా సిబ్బందితో భద్రతా ఉంటుంది. 

ఈ భూగర్భ ఖజానాను రాతిపై నిర్మించారు. అందుకే దానిని పగలగొట్టడం కష్టం. 2024 నాటికి, మొత్తం 6,331 మెట్రిక్ టన్నుల బరువున్న సుమారు 507,000 బంగారు ఇటుకలు ఈ ఖజానాలో నిల్వ చేశారు. గతంలో, 1973 నాటికి, ఇక్కడ 12,000 టన్నుల బంగారం నిల్వ చేశారు. కానీ ఈ మొత్తం క్రమంగా తగ్గింది. ఖజానా లోపల 122 ప్రత్యేక గదులలో బంగారం నిల్వ చేశారు.  ప్రతి ఒక్కటి మూడు తాళాలతో మూసి ఉంటుంది.     

భూమికి 80 అడుగుల దిగువన ఉన్న ఈ ఖజానాను రాతితో చెక్కారు. బంగారాన్ని రక్షించడానికి, ఖజానాను అభేద్యంగా మార్చారు. ఖజానాను రక్షించడానికి వందలాది మంది భద్రతా సిబ్బందిని నియమించారు. ఖజానాకు 90 టన్నుల బరువున్న ఉక్కు తలుపులు ఉన్నాయి, ఇవి గాలి చొరబడినవి,  జలనిరోధితమైనవి. గోడలు ఉక్కు,  కాంక్రీటుతో తయారు చేశారు. ఖజానాలోని ప్రతి అంగుళాన్ని పర్యవేక్షించే CCTV,  మోషన్ సెన్సార్లు ఖజానాలో అమర్చి ఉన్నాయి.   

