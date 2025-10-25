Worlds Most Venomous Snake: ప్రపంచంలోనే అత్యంత విషపూరితమైన పాము ఇదే.. కాటేస్తే అంతే సంగతులు..

Worlds Most Venomous Snake: ప్రపంచంలోని అత్యంత విషపూరితమైన పాము ఏదనేది మనలో చాలా మందికి ఓ సందేహం ఉంది. కానీ భారతదేశంలో అనేక రకాల పాము జాతులున్నాయి. ఇక్కడి వాతావరణంలో వివిధ రకాల పాములు కనిపిస్తాయి. పాములు ఇక్కడి వైవిధ్యంలో అంతర్భాగం. భారతదేశంలో 300 కంటే ఎక్కువ జాతుల పాములు కనిపిస్తాయి. ఇక ప్రపంచంలో అత్యంత విషపూరితమైన పాము ఏది అనే ప్రశ్న చాలా మందిలో తలెత్తింది. ఈ రోజు నాగుల చవితి సందర్భంగా దీనికి సమాధానం చెప్పబోతున్నాము.
Worlds Most Venomous Snake: భారత దేశంలో వేలాది జాతుల పాములు కనిపిస్తాయి. ప్రపంచంలోని అత్యంత విషపూరితమైన పాములలో భారతీయ పాములు కూడా ఉన్నాయి. కోబ్రా, నల్ల కోబ్రా అత్యంత విషపూరితమైన పాములు. వీటిని మనం నాగరాజుగా పిలుస్తుంటాము.
ప్రపంచంలోని అత్యంత విషపూరితమైన పాము ఇన్లాండ్ తైపాన్. దీనిని ఆస్ట్రేలియాలో ఫియర్స్ స్నేక్ అని కూడా పిలుస్తారు. ఈ పాము చాలా విషపూరితమైనది. దాని విషంలో ఒక చుక్క వందలాది మందిని చంపడానికి సరిపోతుందనేది శాస్త్రీయ పరిశోధనల్లో వెల్లడైంది.
ఇన్లాండ్ తైపాన్ యొక్క శాస్త్రీయ నామం ఆక్సియురానస్ మైక్రోలెపిడోటస్. ఈ పాము ప్రధానంగా ఆస్ట్రేలియాలోని శుష్కమైన ఎడారి ప్రాంతాలలో కనిపిస్తుంది. ఇది పగటిపూట ఎక్కువగా చురుకుగా కదులుతూ ఉంటుంది. ఇది ఎలుకలు చిన్న క్షీరదాలను వేటాడుతూ జీవిస్తుంది.
ఇన్లాండ్ తైపాన్ రంగు సీజన్ను బట్టి మారుతూ ఉంటుందట. ఇది వేసవిలో లేత గోధుమ రంగు నుండి శీతాకాలంలో ముదురు గోధుమ రంగు లేదా రాగి రంగులోకి మారుతుంది. ఈ ప్రత్యేక లక్షణం దాని వాతావరణంలో సులభంగా తనను తాను దాచుకోవడంలో దోహదం చేస్తుందట.
ఇన్లాండ్ తైపాన్ యొక్క విషం న్యూరోటాక్సిన్, మయోటాక్సిక్, హెమోటాక్సిక్. దీని అర్థం ఇది నరాలు, కండరాలు రక్తంపై ప్రాణాంతక ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. శాస్త్రవేత్తల ప్రకారం, దీని విషం కోబ్రా కంటే దాదాపు 50 రెట్లు ఎక్కువ శక్తివంతమైనదట. బ్లాక్ మాంబా కంటే దాదాపు 10 రెట్లు ఎక్కువ పవర్ ఫుల అని చెప్పాలి.
ఇన్లాండ్ తైపాన్ గురించి అత్యంత ఆసక్తికరమైన విషయం ఏమిటంటే, దాని ప్రమాదకరమైన స్వభావం ఉన్నప్పటికీ, ఇది చాలా ప్రశాంతంగా జీవిస్తూ ఉంటుంది. ఇది మానవులున్న చోట అంతగా కనిపంచదు.పైగా కాటువేసే రకం కాదు. దాన్ని ఎవరైనా బెదిరించినపుడు మాత్రమే దాడి చేస్తుంది. అందువల్ల, ఇన్లాండ్ తైపాన్ను "ప్రాణాంతకమైన కానీ ప్రశాంతమైన పాముగా పిలుస్తుంటారు.
ఈ పాముకు సంబంధించిన సమాచారం ZEE Media ధృవీకరించడం లేదు. ఇంటర్నెట్ లో లభించిన న్యూస్ ఆర్టికల్స్.. వీడియోస్ ఆధారంగా ఆధారంగా ఈ కథనం ఇవ్వబడింది.