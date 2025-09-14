English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Bharat Jain Success Story: రూ.7.50 కోట్ల ఆస్తి.. అయినా వీధిలో భిక్షాటన చేస్తున్నాడు.. రెండు ఫ్లాట్లు ఉన్నా రోడ్డుపైనే..! ఎవరితను?

Bharat Jain Success Story: మాఫియా తెలుసు కానీ..ముష్టియా తెలుసా? అంటాడు ఓ సినిమాలో కమెడియన్ అలీ. ఆయన చిటికేస్తే వందమంది బిచ్చగాళ్ల బిలబిటమంటూ వస్తారు. రూపాయి గట్రా ముఖం మీద పడేస్తాడు. ఓన్లీ కరెన్సీ నోట్లు మాత్రమే బొచ్చెలో వేయమంటాడు. హార్లిక్స్ మాత్రమే తాగుతాడు..ఎందుకంటే ఆరోగ్యం కోసం అంత జాగ్రత్త తప్పదు మరి. అయితే ముంబైకి చెంది. భరత్ జైన్ అనే ఓ బిచ్చగాడి స్టోరీ తెలిస్తే మాత్రం ముక్కునవేలేసుకుంటారు. ఈ బెగ్గర్ గారి ఆదాయం గవర్నమెంట్ ఆఫీసర్ జీతానికి ఏమాత్రం తీసిపోదు. 
1 /7

Bharat Jain net worth: మన దేశంలో భిక్షాటన కొత్త విషయం కాదు. బస్టాండ్‌లు, రైళ్లు, రోడ్లపై ఎక్కడ చూసినా యాచకులు కనిపిస్తారు. చాలామంది ఈ వృత్తిని కేవలం బతుకుదెరువు కోసం చేస్తుంటారు. కానీ ముంబైకు చెందిన భరత్ జైన్ కథ మాత్రం పూర్తిగా భిన్నంగా ఉంటుంది. ఆయన భిక్షాటనను వృత్తిగా ఎంచుకున్నా, క్రమశిక్షణతో పొదుపు చేసి కోట్ల రూపాయల ఆస్తులు కూడబెట్టాడు. నేడు ఆయనను దేశంలోనే అత్యంత ధనిక భిక్షగాడిగా గుర్తిస్తున్నారు.

2 /7

చిన్ననాటి నుంచే పేదరికం వెంటాడిన జైన్‌కు విద్య, ఉద్యోగం అనే అవకాశాలు దొరకలేదు. కడుపు నింపుకోవడానికే తంటాలు పడాల్సి వచ్చింది. ఈ పరిస్థితుల్లో భిక్షాటనే ఆయనకు ఆధారమైంది. రోజుకు 10–12 గంటలు భిక్షాటన చేస్తూ, రోజుకి సుమారు రూ.2,000–రూ.2,500 సంపాదిస్తాడు. నెలాఖరులో ఆయన ఆదాయం రూ.60,000– రూ.75,000 వరకూ చేరుతుంది. సాధారణంగా ఒక చిన్న ఉద్యోగి కూడా సంపాదించలేని మొత్తాన్ని భరత్ జైన్ కేవలం భిక్షాటన ద్వారానే సంపాదిస్తున్నాడు.

3 /7

ఇంతకంటే ఆశ్చర్యమేమిటంటే, జైన్ ఆ డబ్బును నిర్లక్ష్యంగా ఖర్చు చేయకుండా జాగ్రత్తగా పొదుపు చేసి పెట్టుబడులు పెట్టాడు. ముంబైలోని పరేల్ ప్రాంతంలో ఒక డబుల్ బెడ్రూం ఫ్లాట్ కొనుగోలు చేశాడు. దాని విలువ దాదాపు రూ.1.2–1.4 కోట్లు. అదేవిధంగా థానేలో రెండు దుకాణాలు కొనుగోలు చేసి అద్దెకిచ్చాడు. వాటి ద్వారా నెలకు మరో రూ.30,000 వరకు స్థిరమైన ఆదాయం వస్తోంది. ఈ ఆస్తుల విలువ ప్రస్తుతం కోటి రూపాయలకు పైగా ఉంటుందని చెబుతున్నారు. మొత్తం మీద జైన్ నికర ఆస్తులు దాదాపు రూ.7.5 కోట్లు.

4 /7

తన కుటుంబాన్ని కూడా సెట్ చేసిన జైన్, భార్య, ఇద్దరు కుమారులు, సోదరుడు, తండ్రితో కలిసి లగ్జరీ జీవితాన్ని గడుపుతున్నాడు. పిల్లలను కాన్వెంట్ స్కూల్లో చదివించాడు. అలాగే కుటుంబ సభ్యుల కోసం స్టేషనరీ దుకాణం కూడా ప్రారంభించాడు. ఈ వ్యాపారంతో కుటుంబ ఆదాయం మరింత పెరిగింది.

5 /7

ఆయనకు అంత ఆస్తి, డబ్బు ఉన్నా, భిక్షాటనను మాత్రం మానేయలేదు. కుటుంబ సభ్యులు పదే పదే అడిగినా, “ఈ వృత్తి వల్లే నేను ఈ స్థాయికి వచ్చాను. దాన్ని వదలలేను” అని జైన్ చెబుతున్నాడు. అలవాటు కావడం, మనసు నిలకడగా ఉండడం కోసం కూడా ఆయన ఇంకా యాచిస్తూనే ఉన్నారని కొందరు అంటారు.  

6 /7

భరత్ జైన్ మాత్రమే కాదు, దేశంలోని ఇతర ప్రాంతాల్లో కూడా లక్ష్మి (కోల్‌కతా), గీత (ముంబై) లాంటి భిక్షగాళ్లు లక్షల రూపాయల ఆస్తులు కూడబెట్టారు. కానీ జైన్ కథ ప్రత్యేకం ఎందుకంటే, ఆయన దాదాపు కోటీశ్వరుడైన మొదటి భిక్షగాడిగా నిలిచారు.  

7 /7

ఈ కథ మనకు చెబుతున్న సందేశం స్పష్టమే  డబ్బు సంపాదించడమే కాదు, దాన్ని ఎలా ఉపయోగించాలో తెలిసినా జీవితాన్ని మార్చుకోవచ్చు. భరత్ జైన్ ఉదాహరణ క్రమశిక్షణ, పొదుపు, పెట్టుబడులు ఎంత ముఖ్యమో మనకు గుర్తు చేస్తుంది.  

world's richest beggar Richest Beggar in India Bharat Jain Bharat Jain Success Story Bharat Jain net worth Richest Beggar Mumbai Story Beggar Crorepati India Human Interest Rich Beggar Mumbai news Bharat Jain Net Worth Beggar to Millionaire

Next Gallery

IND Vs PAK: గిల్‌ నుండి అభిషేక్ వరకు.. పాక్‌తో ఇప్పటివరకూ టీ20 ఆడని 9 మంది భారత క్రికెటర్లు ఎవరో తెలుసా..?