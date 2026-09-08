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D-Mart: డీమార్ట్‌లో ఆహార నాణ్యతపై ప్రశ్నలు.. పిండిలో పురుగులు, గడువు ముగిసిన వస్తువులు..25,000 జరిమానా!

Written ByVishnupriya
Published: Sep 08, 2026, 08:10 PM IST|Updated: Sep 08, 2026, 08:10 PM IST

D-Mart: ప్రముఖ రిటైల్ స్టోర్ డీమార్ట్‌లో ఆహార పదార్థాల నాణ్యతపై మరోసారి ప్రశ్నలు తలెత్తాయి. గుజరాత్‌లోని సూరత్ నగరంలో ఉన్న డీమార్ట్ స్టోర్‌లో పిండిలో పురుగులు కనిపించడంతో అధికారులు చర్యలు తీసుకున్నారు. అంతేకాకుండా గడువు ముగిసిన కొన్ని ఆహార పదార్థాలు కూడా అక్కడ ఉన్నట్లు తనిఖీల్లో గుర్తించారు.

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డీమార్ట్ సూరత్

సూరత్‌లోని సింగాన్‌పోర్-కతార్గామ్ ప్రాంతంలో కాజ్‌వే సమీపంలోని గాడా సర్కిల్ దగ్గర ఈ డీమార్ట్ స్టోర్ ఉంది. అక్కడ విక్రయిస్తున్న పిండిలో పురుగులు ఉన్నాయని ఓ వినియోగదారు అధికారులకు ఫిర్యాదు చేశారు. దీంతో సూరత్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ఆరోగ్య శాఖ అధికారులు స్టోర్‌కు వెళ్లి తనిఖీలు చేపట్టారు.  

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డీమార్ట్‌లో పురుగులు

తనిఖీల సమయంలో తెరిచి ఉంచిన పిండిలో పురుగులు కనిపించినట్లు అధికారులు గుర్తించారు. ప్యాక్ చేసిన పిండి విషయంలో కూడా కొన్ని లోపాలు ఉన్నట్లు తేలింది. ప్యాకెట్లపై గడువు తేదీ స్పష్టంగా లేకపోవడం అధికారుల దృష్టికి వచ్చింది. దీంతో పాటు మరికొన్ని గడువు ముగిసిన ఆహార పదార్థాలను కూడా అధికారులు గుర్తించారు.  

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పిండిలో పురుగులు

ఈ ఘటనపై మున్సిపల్ అధికారులు డీమార్ట్‌కు నోటీసు జారీ చేశారు. నిబంధనలను ఉల్లంఘించినందుకు రూ.25 వేల జరిమానా విధించారు. తనిఖీల సమయంలో పురుగులు ఉన్న పిండి, గడువు ముగిసిన ఇతర ఆహార పదార్థాలను అధికారులు ధ్వంసం చేశారు. స్టోర్‌లో పరిశుభ్రత, ఆహార పదార్థాల నిల్వ, నాణ్యత విషయంలో మరింత జాగ్రత్త అవసరమని ఈ ఘటన సూచిస్తోంది.  

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గడువు ముగిసిన ఆహార పదార్థాలు

అయితే సూరత్‌లో డీమార్ట్‌కు సంబంధించిన ఇలాంటి ఫిర్యాదు రావడం ఇదే మొదటిసారి కాదు. గతంలో లింబాయత్-గోదాద్రా ప్రాంతంలోని డీమార్ట్‌లో ఓ కస్టమర్ బాదం ప్యాకెట్‌లో పురుగులు ఉన్నాయని ఫిర్యాదు చేశారు. ఆ తర్వాత అధికారులు స్టోర్‌ను తనిఖీ చేసి రూ.5 వేల జరిమానా విధించారు.  

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డీమార్ట్ జరిమానా

వరుసగా ఇలాంటి ఘటనలు వెలుగులోకి రావడంతో ఆహార పదార్థాల నాణ్యతపై వినియోగదారుల్లో ఆందోళన పెరుగుతోంది. ముఖ్యంగా పిండి, డ్రై ఫ్రూట్స్, ప్యాక్ చేసిన ఆహార పదార్థాలను కొనుగోలు చేసే సమయంలో గడువు తేదీ, ప్యాకెట్ పరిస్థితి, వస్తువు నాణ్యతను తప్పకుండా పరిశీలించాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. పెద్ద స్టోర్ అయినా, చిన్న దుకాణం అయినా ఆహార పదార్థాల విషయంలో పరిశుభ్రత, నాణ్యత చాలా ముఖ్యమైనవి. వినియోగదారుల ఆరోగ్యాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని వ్యాపార సంస్థలు కూడా మరింత బాధ్యతగా వ్యవహరించాల్సిన అవసరం ఉంది.

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