English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • WPL 2026: డబ్ల్యూపీఎల్ లో అత్యధిక ధరకు అమ్ముడుపోయిన 10 మంది ప్లేయర్లు వీళ్లే.. టాప్ లో ఎవరంటే..?

WPL 2026: డబ్ల్యూపీఎల్ లో అత్యధిక ధరకు అమ్ముడుపోయిన 10 మంది ప్లేయర్లు వీళ్లే.. టాప్ లో ఎవరంటే..?

Top 10 Costliest Players Of WPL: ఉమెన్స్ ప్రీమియర్ లీగ్ నాలుగవ ఎడిషన్ జనవరి 9 నుండి ఫిబ్రవరి 5, 2026 వరకు జరగనుంది. డీవై పాటిల్ స్టేడియం, నవీ ముంబై, వడోదర రెండు ఆతిథ్య వేదికలుగా నిర్ధారించారు. ఈ సీజన్.. ఫిబ్రవరి 5న జరిగే ఫైనల్‌తో ముగుస్తుంది. అయితే డబ్ల్యూపీఎల్ వేలంలో అత్యధిక ధరకు అమ్ముడుపోయిన టాప్-10 ప్లేయర్లు ఎవరో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
 
1 /5

WPL 2026 మెగా వేలం దేశీయ ప్లేయర్లతో పాటు, విదేశీ  ప్లేయర్ల కోసం ఫ్రాంచైజీలు కోట్ల రూపాయలను ఖర్చు చేశాయి. ముఖ్యంగా విదేశీ ఆటగాళ్లను దక్కించుకోవడానికి జట్లు తీవ్రంగా పోటీ పడ్డాయి. తొమ్మిది మంది ప్లేయర్లు రూ. కోటి కన్నా అధిక ధర పలికారు.

2 /5

ఉమెన్స్ ప్రీమియర్ లీగ్ లో అత్యధిక ధరకు అమ్ముడుపోయిన ప్లేయర్లలో.. టాప్ ప్లేస్ లో భారత ఆల్ రౌండర్ దీప్తి శర్మ ఉంది. దీప్తి శర్మను యూపీ వారియర్స్ రూ.3.20 కోట్లకు కొనుగోలు చేసింది.

3 /5

ఇక అమేలియా కెర్‌ను ముంబయి ఇండియన్స్ రూ.3 కోట్లకు కొనుగోలు చేయగా.. లిస్ట్ లో రెండవ స్థానంలో ఉంది. మూడవ స్థానంలో ప్లేయర్ సోఫీ డివైన్‌ను రూ.2 కోట్లకు కొనుగోలు చేసింది గుజరాత్‌. అలాగే నాలుగవ స్థానంలో మెగ్ లానింగ్‌ను రూ.1.90 కోట్లకు యూపీ వారియర్స్ కొనుగోలు చేసింది.  

4 /5

అత్యధిక ధరకు కొనుగోలు చేసిన ప్లేయర్లలో ఐదవ స్థానంలో చినెల్ హెన్రీ రూ.1.30 కోట్లకు ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ సొంతం చేసుకుంది. మన తెలుగు తేజం శ్రీ చరణి ఆరవ స్థానంలో రూ.1.30 కోట్లకు ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ కొనుగోలు చేసింది. ఏడవ స్థానంలో ఫోబీ లిచ్‌ఫీల్డ్ ను రూ.1.20 కోట్లకు యూపీ వారియర్స్ దక్కించుకుంది.  

5 /5

అలాగే ఎనిమిదవ స్థానంలో ఆశా శోభన-రూ.1.10 కోట్లకు యూపీ వారియర్స్ దక్కించుకోగా.. తొమ్మిదవ స్థానంలో లారా వోల్వార్డ్-రూ.1.10 కోట్లకు ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ కొనుగోలు చేసింది. అత్యధిక ధరకు అమ్ముడుపోయిన ప్లేయర్లలో 10వ స్థానంలో లారన్ బెల్-రూ.90 లక్షలకు రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు దక్కించుకుంది.  

WPL 2026 Top 10 Costliest Players Of WPL Most expensive overseas players WPL 2026 Auction Top 10 Costliest Players WPL Deepthi Sharma Sree Charanai WPL Deepti Sharma Rs 3 Crore WPL 2026 Mega Tourney WPL 2026 Date

Next Gallery

Hema Chandra: శ్రావణ భార్గవితో విడాకుల గురించి నేను ఎందుకు మాట్లాడాలి: సింగర్ హేమచంద్ర