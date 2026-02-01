English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • WPL RCB vs DC: డబ్ల్యూపీఎల్‌లో ఆర్‌సీబీ డబుల్‌ ట్రోఫీ.. నాలుగోసారి రన్నరప్‌గా ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్‌

WPL RCB vs DC: డబ్ల్యూపీఎల్‌లో ఆర్‌సీబీ డబుల్‌ ట్రోఫీ.. నాలుగోసారి రన్నరప్‌గా ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్‌

RCB Defeated Delhi Capitals By Six Wickets And Get WPL 2026 Trophy: పురుషుల ఐపీఎల్‌లో మాదిరి మహిళల ప్రిమియర్‌ లీగ్‌లోనూ రాయల్‌ ఛాలెంజర్స్‌ బెంగళూరు చాంపియన్‌గా నిలిచింది. డబ్ల్యూపీఎల్‌ 2026 ట్రోఫీని సునాయాసంగా ఆర్‌సీబీ కైవసం చేసుకుంది. దిల్లీ క్యాపిటల్స్‌తో జరిగిన ఫైనల్‌ మ్యాచ్‌లో 6 వికెట్ల తేడాతో విజయం సాధించింది.
1 /5

మహిళా ఐపీఎల్‌లో రాయల్‌ చాలెంజర్స్‌ బెంగళూరు జట్టు అదరగొట్టి ట్రోఫీని చేజిక్కించుకుంది. హోరాహోరీగా జరగాల్సిన ఫైనల్‌ పోరులో ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్‌ను బెంగళూరు చాలా సులువుగా ఓడించి చాంపియన్‌గా నిలిచింది. వడోదరలో జరిగిన మ్యాచ్‌ విశేషాలు ఇలా ఉన్నాయి.

2 /5

బ్యాటింగ్‌కు దిగిన బెంగళూరు 204 పరుగుల లక్ష్యాన్ని 4 వికెట్ల నష్టంతో 19.4 ఓవర్లలోనే బెంగళూరు చేధించింది. 41 బంతుల్లో 87 పరుగులు చేసి స్మృతి మంధాన దుమ్మురేపింది. 54 బంతుల్లో 79 పరుగులతో జార్జియా వోల్‌ భారీ ఇన్నింగ్స్‌ ఆడింది. బౌలింగ్‌లో చినెల్లి హెన్రీ 2 వికెట్లు తీయగా.. మిన్ను మని, నందిని శర్మ చెరో వికెట్‌ తీశారు. 

3 /5

మొదట బ్యాటింగ్‌కు దిగిన దిల్లీ క్యాపిటల్స్‌ నిర్ణీత 20 ఓవర్‌లలో 4 వికెట్లు కోల్పోయి 203 పరుగులు చేసింది. జెమీమా రోడ్రిగ్స్‌ 57 పరుగులతో అర్ధ సెంచరీ చేయగా.. లారా వోల్వార్ట్‌ 44 పరుగులు, లిజెలీ లీ 37 స్కోర్‌తో రాణించారు. బౌలింగ్‌లో బెంగళూరు బౌలర్లు సయాలి, అరుంధతీ రెడ్డి, నదైన్‌ డీ క్లర్క్‌ ఒక్కో వికెట్‌ తీశారు.

4 /5

డబ్ల్యూపీఎల్‌ 2026 సీజన్‌లో జరిగిన 8 మ్యాచ్‌ల్లో ఆర్‌సీబీ ఆరు విజయాలు.. రెండు ఓటములతో అగ్రస్థానంలో నిలవడమే కాకుండా ట్రోఫీని చేజిక్కించుకుంది. ఢిల్లీ నాలుగు విజయాలు, నాలుగు ఓటములతో రన్నరప్‌గా నిలిచింది.

5 /5

మహిళా ఐపీఎల్‌లో వరుసగా నాలుగోసారి ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్‌ రన్నరప్‌గా నిలిచింది. గత సీజన్‌లో ముంబై చేతిలో ఓడిన డీసీ ఇప్పుడు బెంగళూరు చేతిలో ఓడిపోయి ట్రోఫీని చేజార్చుకుంది. డబ్ల్యూపీఎల్‌లో మొత్తం నాలుగు సీజన్లు జరగ్గా.. ముంబై ఇండియన్స్‌ రెండు.. బెంగళూరు రెండు ట్రోఫీలను సాధించాయి.

WPL 2026 Final LIVE Score Jemimah Rodrigues Laura Wolvaardt Chinelle Henry Delhi Capitals Royal challengers Bengaluru WPL 2026 Final

Next Gallery

Heroine baby bump: పెళ్లి అవ్వకుండానే తల్లి అయినా తెలుగు స్టార్ హీరోయిన్.. బేబీ బంప్ ఫొటోస్ వైరల్..