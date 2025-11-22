WPL 2026 Mega Auction Date And Venue: క్రికెట్ లో ఐపీఎల్కు ఉన్న క్రేజ్ అంతా ఇంతా కాదు. ఇప్పుడు అదే స్థాయిలో మహిళల ఐపీఎల్గా పిలిచే డబ్ల్యూపీఎల్ కు కూడా డిమాండ్ పెరిగింది. మహిళా క్రికెట్ చూపుతున్న అద్భుతమైన ప్రదర్శనలు ఉమెన్స్ ప్రీమియర్ లీగ్ కోసం క్రికెట్ ఫ్యాన్స్ ఎదురుచూస్తున్నారు. ఇక ఈ నిరీక్షణకి ఎండ్ కార్డ్ వేస్తూ.. నాలుగవ సీజన్ WPL టోర్నీకి కౌంట్డౌన్ షురూ అయింది. అసలు WPL మెగా వేలం ఎప్పుడు..? ఎక్కడ జరగనుంది..? ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
ఉమెన్స్ ప్రీమియర్ లీగ్ మెగా వేలం షెడ్యూల్ ఖరారైంది. డబ్ల్యూపీఎల్ 2026 కోసం ప్లేయర్ల వేలం లిస్టును బీసీసీఐ విడుదల చేసింది. ప్లేయర్ల వేలానికి మరో నాలుగు రోజుల సమయం మాత్రమే మిగిలి ఉంది. నవంబర్ 27న న్యూఢిల్లీలో WPL మెగా వేలం జరగనుంది. దీంతో ఏ ప్లేయర్ ఏ టీంలోకి వెళ్తుందోనన్న క్యూరియాసిటీ అభిమానుల్లో పెరిగిపోయింది. ఇప్పటికే 5 ఫ్రాంచైజీలు మెగా వేలానికి ముందే తమకు కావాల్సిన ప్లేయర్లను అట్టిపెట్టుకున్నాయి.
డబ్ల్యూపీఎల్ 2026 వేలం కోసం మొత్తం 277 మంది ప్లేయర్స్ లిస్టును బీసీసీఐ రిలీజ్ చేసింది. 277 మంది ప్లేయర్స్.. ఐదు ఫ్రాంచైజీలలో అందుబాటులో ఉన్న 73 స్థానాల కోసం పోటీ పడనున్నారు.
వేలం పట్టికలో 277 మంది ప్లేయర్స్ ఉండగా.. ఇందులో 194 మంది భారత ప్లేయర్స్ ఉన్నారు. వీరిలో 52 మంది క్యాప్డ్ అంటే జాతీయ జట్టుకు ఆడినవారు, 142 మంది అన్క్యాప్డ్ ప్లేయర్స్ ఉన్నారు.
ఇక ఈ WPL వేలంలో కొత్త, అలాగే ఇప్పటికే ఉన్న ప్లేయర్ల కోసం తీవ్రమైన బిడ్డింగ్ జరిగే ఛాన్స్ ఉంది. WPL వెబ్సైట్ ప్రకారం.. ప్రతి ఫ్రాంచైజీ గరిష్టంగా 18 మంది ప్లేయర్లతో టీంను ఏర్పాటు చేసుకోవచ్చు.
ఐదు ఫ్రాంచైజీల వద్ద ఉన్న పర్స్ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.. యూపీ వారియర్జ్ వద్ద రూ. 14.5 కోట్లు, గుజరాత్ జెయింట్స్ వద్ద రూ. 9 కోట్లు, రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు వద్ద రూ. 6.15 కోట్లు, ముంబై ఇండియన్స్ వద్ద రూ. 5.75 కోట్లు, ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ వద్ద రూ. 5.7 కోట్లు ఉన్నాయి.