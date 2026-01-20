WPL 2026: మహిళల ప్రీమియర్ లీగ్ (WPL) 2026లో స్మృతి మంధాన నాయకత్వంలోని రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు వరుస విజయాలతో దూసుకుపోతుంది. ఈ టోర్నీలో వరుసగా ఐదో విజయాన్ని నమోదు చేసి సగర్వంగా ప్లే ఆఫ్స్లో తన స్థానాన్ని ఖరారు చేసుకుంది. ఈ సీజన్లో ప్లే ఆఫ్స్లో అడుగుపెట్టిన మొదటి జట్టుగా నిలిచింది. సోమవారం గుజరాత్ జెయింట్స్ను ఓడించి ఈ ఘనతను అందుకుంది.
సోమవారం గుజరాత్ జెయింట్స్తో జరిగిన మ్యాచ్ విషయానికి వస్తే.. గౌతమి నాయక్ (73; 55 బంతుల్లో 7 ఫోర్లు, 1 సిక్స్) హాఫ్ సెంచరీతో చెలరేగడంతో మొదట బ్యాటింగ్ చేసిన ఆర్సీబీ జట్టు నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 6 వికెట్ల నష్టానికి 178 పరుగులు సాధించింది.
మిగిలిన వారిలో కెప్టెన్ స్మతి మంధాన (26), వికెట్ కీపర్ రిచా ఘోష్ (27)లు రాణించారు. గుజరాజ్ జెయింట్స్ బౌలర్లలో కాష్వీ గౌతమ్, ఆష్లీ గార్డనర్ లు చెరో రెండు వికెట్లు తీశారు. రేణుకా సింగ్ ఠాకూర్, సోఫీ డెవిన్లు తలా ఓ వికెట్ సాధించారు.
ఆ తరువాత ఆష్లీ గార్డనర్ (54; 43 బంతుల్లో 5 ఫోర్లు, 1 సిక్స్) రాణించినప్పటికి మిగిలిన బ్యాటర్లు ఘోరంగా విఫలం కావడంతో 179 పరుగుల లక్ష్య ఛేదనలో గుజరాత్ జెయింట్స్ నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 8 వికెట్లు కోల్పోయి 117 పరుగులకే పరిమితమైంది.
దీంతో ఆర్సీబీ 61 పరుగులు తేడాతో ఘన విజయాన్ని సొంతం చేసుకుంది. రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు బౌలర్లలో సయాలీ సత్ఘరే మూడు వికెట్లు తీసింది. నాడిన్ డి క్లర్క్ రెండు వికెట్లు పడగొట్టింది. లారెన్ బెల్, రాధా యాదవ్, శ్రేయాంక పాటిల్లు తలా ఓ వికెట్ సాధించారు.