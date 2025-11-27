English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
WPL 2026: డబ్ల్యూపీఎల్ 2026 షెడ్యూల్ వచ్చేసిందోచ్.. ఎప్పటినుంచంటే..!

WPL 2026 mega tourny date january 9: WPL సందడి ఇప్పటికే మొదలుకాగా.. తాజాగా ఉమెన్స్ ప్రీమియర్ లీగ్ 2026 షెడ్యూల్ ను ప్రకటించారు. ఢిల్లీలో మెగా వేలం జరగడానికి ముందే బీసీసీఐ అధికారికంగా ప్రకటించింది. జనవరి 9న నుంచి డబ్ల్యూపీఎల్ మెగా టోర్నీ ప్రారంభం కానుంది. చివరి మ్యాచ్ ఫిబ్రవరి 5న జరగనుంది.
1 /5

మహిళల ప్రీమియర్ లీగ్ నాలుగవ ఎడిషన్ (WPL 2026) జనవరి 9 నుంచి ఫిబ్రవరి 5 వరకు జరగనుంది. నవీ ముంబై డీవై పాటిల్ స్టేడియం, వడోదరలో మ్యాచులు జరగనున్నాయి. మొదటి మ్యాచ్ నవీ ముంబైలోని DY పాటిల్ స్టేడియంలో జరుగుతుంది. టైటిల్ పోరు వడోదరలోని BCA స్టేడియంలో జరుగుతుంది.

2 /5

2023లో ముంబై ఇండియన్స్ (134/3, 19.3 ఓవర్లు) 7 వికెట్ల తేడాతో విజయం సాధించింది. 2024లో రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు (115/2.. 19.3 ఓవర్లు) 8 వికెట్ల తేడాతో గెలిచింది. 2025లో ముంబై ఇండియన్స్ (149/7.. 20 ఓవర్లు) 8 పరుగుల తేడాతో విజయం సాధించింది. ఈసారి ఏ జట్టు గెలుస్తుందోనని క్రికెట్ ఫ్యాన్స్ ఎదురుచూస్తున్నారు.

3 /5

ఇక భారత జట్టు ప్రపంచ కప్ గెలిచిన తర్వాత WPL మరింత ప్రజాదరణ పొందుతుందని బీసీసీఐ భావిస్తుంది. గత మూడు సీజన్ల నుండి ఈ టోర్నమెంట్ పై క్రమంగా అభిమానులు ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు.  

4 /5

డబ్ల్యూపీఎల్ మెగా వేలంలో ఆస్ట్రేలియా కెప్టెన్ అలీసా హీలీ అన్‌సోల్డ్ అయింది. ఆరు సార్లు జట్టుకు టీ20 ప్రపంచ కప్‌ను అందించిన కెప్టెన్‌గా హీలీకి రికార్డు ఉంది. డబ్ల్యూపీఎల్‌లో ఈమె కనీస ధర రూ.50 లక్షలు. కాగా హీలీని కొనుగోలు చేయడానికి ఏ ఫ్రాంచైజీ ముందుకు రాకపోవడం గమనార్హం.  

5 /5

WPL మెగా ఆక్షన్ లో భారతదేశ ప్రపంచ కప్ విజేత ఆల్ రౌండర్ దీప్తి శర్మ కోసం భారీ బిడ్ జరిగింది. ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ ఆమెను రూ. 3.2 కోట్లకు కొనుగోలు చేయడానికి ప్రయత్నించింది. కానీ యూపీ రైట్ టు మ్యాచ్ కార్డును ఉపయోగించి ఆమెను తిరిగి సొంతం చేసుకుంది.  

