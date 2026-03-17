Yamaha R15 V4: మీకు స్పోర్ట్స్ బైక్ అంటే తెగ ఇష్టమా.. దాని కోసం ఎంతైన ఖర్చు చేసేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నారా.. ఆగండి..ఆగండి.. స్పోర్ట్స్ బైక్ కోసం భారీగా ఖర్చు చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఎందుకంటే మీ అభిరుచి ప్రకారం యమహామోటార్ ఇండియా తక్కువ ధరలోనే స్పోర్ట్ బైక్ లుక్ లో ఉండే బైక్ లాంచ్ చేసింది. ధర పరంగా ఇతర స్పోర్ట్స్ బైక్స్ కంటే చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. ఈ Yamaha R15 V4 బైక్ ధర, ఫీచర్లు ఇతర వివరాలు తెలుసుకుందాం.
Yamaha R15 V4 భారతీయ మార్కెట్లో ఎంట్రీ-లెవల్ స్పోర్ట్స్ బైక్లలో ప్రత్యేక స్థానం సంపాదించిన మోడల్. ఆకర్షణీయమైన డిజైన్, మంచి పనితీరు, ఆధునిక ఫీచర్ల కలయికతో ఈ బైక్ యువతలో విపరీతమైన ఆదరణ పొందుతోంది. సూపర్స్పోర్ట్ బైక్లకు దగ్గరగా కనిపించే స్టైలింగ్తో పాటు, రోజువారీ ప్రయాణాలకు కూడా ఉపయోగపడే విధంగా దీనిని రూపొందించారు. భారతదేశంలో దీని ఎక్స్-షోరూమ్ ధర సుమారు రూ.1.66 లక్షల నుంచి ప్రారంభమవుతుంది.
ఈ బైక్లో 155cc సింగిల్ సిలిండర్, లిక్విడ్ కూల్డ్ ఇంజిన్ అమర్చి ఉంది. ఆరు-స్పీడ్ గేర్బాక్స్తో కూడిన ఈ ఇంజిన్ గరిష్టంగా 18.14 హెచ్పీ శక్తిని, 14.2 న్యూటన్ మీటర్ల టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఇందులో వేరియబుల్ వాల్వ్ యాక్చుయేషన్ (VVA) టెక్నాలజీ ఉండటం వల్ల తక్కువ స్పీడ్, ఎక్కువ స్పీడ్ పరిస్థితుల్లో కూడా ఇంజిన్ పనితీరు సమతుల్యంగా ఉంటుంది. అదనంగా అసిస్ట్, స్లిప్పర్ క్లచ్ సిస్టమ్ ఉండటం వల్ల గేర్ మార్పులు సాఫీగా జరిగి, హఠాత్తుగా డౌన్షిఫ్ట్ చేసినప్పుడు వీల్ లాక్ అవ్వకుండా సహాయపడుతుంది.
మైలేజ్ పరంగా కూడా ఈ బైక్ ఆకట్టుకుంటుంది. సుమారుగా 45 కిలోమీటర్ల వరకు లీటర్కు మైలేజ్ ఇవ్వగలదని కంపెనీ చెబుతోంది. అయితే రైడింగ్ స్టైల్, రోడ్ పరిస్థితులపై ఆధారపడి ఈ సంఖ్య మారవచ్చు. 11 లీటర్ల ఫ్యూయల్ ట్యాంక్ ఉండటం వల్ల ఒకసారి ట్యాంక్ నింపితే మంచి దూరం ప్రయాణించవచ్చు. స్పోర్ట్ బైక్ అయినప్పటికీ రైడింగ్ పొజిషన్ ఎక్కువగా కంఫర్ట్ను దృష్టిలో పెట్టుకుని రూపొందించింది కాబట్టి డైలీ కమ్యూట్కు కూడా అనుకూలంగా ఉంటుంది.
ఫీచర్ల విషయానికి వస్తే.. Yamaha R15 V4 ఆధునిక సాంకేతికతతో నిండిపోయి ఉంటుంది. ట్రాక్షన్ కంట్రోల్ సిస్టమ్, డ్యూయల్ ఛానల్ ABS వంటి సేఫ్టీ ఫీచర్లు ఇందులో ఉన్నాయి. పూర్తి డిజిటల్ LCD ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్ రైడర్కు స్పష్టమైన సమాచారాన్ని అందిస్తుంది. అంతేకాకుండా యమహా వై-కనెక్ట్ యాప్ ద్వారా స్మార్ట్ఫోన్ కనెక్టివిటీ కూడా అందుబాటులో ఉంది. దీనివల్ల కాల్స్, మెసేజ్ అలర్ట్స్, బైక్ డేటా వంటి వివరాలను ట్రాక్ చేయవచ్చు.
డిజైన్ పరంగా కూడా ఈ బైక్ ప్రత్యేకంగా నిలుస్తుంది. ఏరోడైనమిక్ ఫెయిరింగ్, డెల్టా బాక్స్ ఫ్రేమ్, అప్సైడ్-డౌన్ ఫ్రంట్ ఫోర్కులు వంటి ఫీచర్లు దీనికి స్టేబిలిటీ కంట్రోల్ను అందిస్తాయి. ట్రాక్ ప్రేరణతో రూపొందించిన ఈ బైక్ హ్యాండ్లింగ్ కూడా మెరుగ్గా ఉంటుంది. భారత మార్కెట్లో ఈ బైక్కు KTM RC 125, Suzuki Gixxer SF, Bajaj Pulsar RS200 వంటి మోడళ్లతో పోటీ ఉంది. అయినప్పటికీ, పనితీరు, మైలేజ్, టెక్నాలజీ పరంగా సమతుల్యత కలిగిన ఎంపికగా Yamaha R15 V4 కొనసాగుతోంది. స్పోర్టీ లుక్తో పాటు ప్రాక్టికల్ ఉపయోగం కూడా కోరుకునే వారికి Yamaha R15 ఒక సరైన ఎంపికగా నిలుస్తుంది.