Yamaha Rx100 New Model: ప్రముఖ మోటార్స్ సైకిల్ కంపెనీ యమహా నుంచి అతి త్వరలోనే తమ అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన ఆర్ఎక్స్ 100ను విడుదల కాబోతోంది. ప్రీమియం ఫీచర్లతో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. అయితే, ఈ మోటార్ సైకిల్కి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
Yamaha Rx100 Relaunch In Telugu: యమహా మోటార్ సైకిల్స్కి మార్కెట్లో ఎంత డిమాండ్ ఉందో మనందరికీ తెలుసు. ముఖ్యంగా యమహా ఆర్ఎక్స్ 100 గురించి పెద్దగా చెప్పనక్కర్లేదు. మార్కెట్లో 2000 సంవత్సరంలో ఓ ఊపు ఊపిన యమహా ఆర్ఎక్స్ 100 మళ్లీ మన ముందుకు వస్తుందంటే మీరు నమ్ముతారా? నమ్మల్సిందే.. అతి త్వరలోనే యమహా కంపెనీ ఈ మోటార్ సైకిల్కి సంబంధించిన సమాచారాన్ని అధికారికంగా వెల్లడించబోతున్నట్లు సమాచారం.
యమహా RX100 మోటార్ సైకిల్ గతంలో ఉన్న ఫీచర్స్ బైక్ కంటే చాలా అద్భుతంగా ఉండబోతున్నట్లు సమాచారం. అంతేకాకుండా దీనిని అద్భుతమైన డిజైన్తో అందుబాటులోకి తీసుకురాబోతున్నారు. ఇది జూన్ 2026 సంవత్సరం నాటికి విడుదల అయ్యే అవకాశాలున్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే ఈ మోటార్ సైకిల్కి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు కూడా తెలుసుకుందాం.
యమహా RX100 మోటార్ సైకిల్ ఆకర్షణీయమైన డిజైన్తో ప్రత్యేకమైన ఇంజన్తో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. ఇది మార్కెట్లోకి విడుదలయితే ప్రముఖ మోటార్ సైకిల్ కంపెనీ రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ మోటార్ సైకిల్స్తో పోటీపడే అవకాశాలున్నట్లు ఇప్పటికే మార్కెట్లో కొంతమంది నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు. 1985 సంవత్సరంలో ప్రారంభించిన యమహా ఆర్ఎక్స్ 100 మోటార్ సైకిల్ కి మంచి గుర్తింపు ఉంది..
ఈ మోటార్ సైకిల్ శక్తివంతమైన ఎగ్జాస్ట్ సౌండ్కు చాలా ప్రసిద్ధి. ఇది అప్పట్లోనే 98cc, ఎయిర్-కూల్డ్, 2-స్ట్రోక్ ఇంజన్తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. అంతేకాకుండా ఈ బైక్ 7.5 సెకన్లలో 0 నుంచి 60 km/h వేగాన్ని అందుకోగలిగే ప్రత్యేకమైన శక్తిని కలిగి ఉంటుంది. అలాగే ఇది లీటర్కు గరిష్టంగా 110 మైలేజీని అందించేది.
ఇక ఇటీవల లీకైన వివరాల ప్రకారం ఈ మోటార్ సైకిల్ కూడా అద్భుతమైన ఇంజన్తో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. ఇది ప్రీమియం డిజైన్ను కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా స్పెషల్ ఎడిషన్తో అందుబాటులోకి వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయని లీకైన వివరాల ప్రకారం తెలుస్తోంది. త్వరలోనే మార్కెట్లోకి విడుదలయ్యే కొత్త RX100 బైక్ 80 కిలోమీటర్ల వరకు మైలేజీని అందించే అవకాశాలున్నాయి.
ఈ యమహా ఆర్ఎక్స్ 100 బైక్ అద్భుతమైన సౌండ్తో కూడా విడుదలయ్యే అవకాశాలు ఉన్నట్లు లీకైన వివరాల ద్వారా తెలుస్తోంది. ఇక ఇది అధునాతన ఫీచర్లను కూడా కలిగి ఉంటుంది. ఇందులో డిజిటల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్, యాంటీ-లాక్ బ్రేకింగ్ సిస్టమ్ (ABS) వంటి ప్రత్యేకమైన ఫీచర్స్ ఉంటాయి.
అలాగే ఈ ఆర్ఎక్స్ 100 మోటార్ సైకిల్లో LED లైటింగ్ తో పాటు ఎంతో శక్తివంతమైన 4-స్ట్రోక్ ఇంజన్ కూడా కలిగి ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇక దీని ధర వివరాల్లోకి వెళితే.. దీనిని కంపెనీ రెండు లక్షలలోపే విడుదల చేసే అవకాశాలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. అలాగే కంపెనీ దీనిని వివిధ మోడల్స్లో విడుదల చేసే ఛాన్స్ ఉన్నట్లు సమాచారం..