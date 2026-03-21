Yash Dayal Honeymoon: ఐపీఎల్ 2026 సీజన్ ప్రారంభానికి ఇక మరో వారం రోజులు మాత్రమే మిగిలుంది. గత సీజన్లో ఛాంపియన్స్గా నిలిచిన రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు (RCB) ట్రోఫీని మరోసారి ముద్దాడేందుకు గ్రౌండ్లో విపరీతంగా శ్రమిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో జట్టు మొత్తం ప్రాక్టీస్ చేస్తుంటే ఒక్క ఆటగాడు మాత్రం ఎక్కడా కనిపించడం లేదు.
ఐపీఎల్ ప్రారంభానికి ముందు ఆర్సీబీ ఆటగాళ్లు ప్రస్తుతం బెంగళూరులోని చిన్నస్వామి స్టేడియంలో ప్రాక్టీస్ మొదలుపెట్టారు. అయితే గతేడాది ఆర్సీబీ విజయంలో కీలకపాత్ర పోషించిన బౌలర్ యష్ దయాల్ మాత్రం ఇంకా టీమ్లో వచ్చి చేరలేదు.
ఐపీఎల్ ప్రారంభానికి ఇప్పుడు కేవలం రెండు వారాలు మాత్రమే మిగిలి ఉండగా.. యశ్ దయాల్ ఇటీవలే శ్వేతా పుండిర్ అనే సోషల్ మీడియా ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ను వివాహం చేసుకున్నాడు. ప్రస్తుతం వారిద్దరూ హనీమూన్లో సమయాన్ని గడుపుతున్నారు. ఆర్సీబీ జట్టు శిబిరంలో యశ్ దయాల్ ఇంకా చేరకపోవడం గమనార్హం.
గతసారి పంజాబ్ కింగ్స్పై ఫైనల్ గెలిచిన ఆర్సిబి, ఈ ఏడాది కూడా ట్రోఫీని నిలబెట్టుకోవడానికి విభిన్న ప్రణాళికలు రచిస్తోంది. కానీ యశ్ దయాల్ లేకపోవడం ఒక చర్చకు దారితీసింది. ఇటీవలే ఈ ఆర్సీబీ బౌలర్ యశ్ దయాల్ సీక్రెట్ మ్యారేజ్ చేసుకున్నాడు. అయితే ఈ వేడుకకు ఇరు కుటుంబసభ్యులు తప్పా మరెవరూ హాజరు కాకపోవడం గమనార్హం. ఆర్సీబీ టీమ్ నుంచి కానీ, టీమ్ఇండియా జట్టు నుంచి ఏ క్రికెటరూ దీనికి హాజరు కాలేదు.
గతేడాది ఆర్సీబీ విజేతగా నిలిచిన తర్వాత యశ్ దయాల్పై ఒక మైనర్ బాలికపై లైంగిక వేధింపుల కేసులో ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్నాడు. అయితే ఈ కేసు నేపథ్యంలో ఇప్పటికే అతడిపై దేశవాళీ క్రికెట్లో నిషేధం విధించారు. అయితే ఆర్సీబీ టీమ్లో ఆడేందుకు మాత్రం అతనికి మినహాయింపు ఇచ్చిన క్రమంలో అభిమానుల్లో పలు అనుమానాలు దారితీస్తుంది.
ఐపీఎల్ సీజన్ ప్రారంభం కాబోతున్న నేపథ్యంలో రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు జట్టు సోషల్ మీడియాలో ఓ ఫొటో వైరల్ అవుతోంది. ఆ ఫొటోలో అందరూ ఆటగాళ్లు ఉన్నారు. కానీ, యష్ దయాల్ మాత్రం కనిపించడం లేదు.