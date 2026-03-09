Yash rangineni commets on virosh marriage: విజయ్ దేవర కొండ ఒకప్పుడు పెళ్లంటే దూరంగా పారిపోయేవాడని కెరీర్ లో ఫస్ట్ సెటిల్ కావాలని చెప్పేవాడని విజయ్ మేనమామ యష్ రంగినేని అసలు విషయాలను బైటపెట్టారు. ఈ విషయాలు తెలిసి రష్మిక పట్ల ఫాన్స్ ఫిదా అవుతున్నారు.
సోషల్ మీడియాలో ఇంకా విజయ్ దేవర కొండ, రష్మికల పెళ్లి గురించి ఇంకా వార్తలు హల్ చల్ చేస్తున్నాయి. గత ఏడాది ఎంగెజ్ మెంట్ చేసుకున్న ఈ క్యూట్ జోడి ఇటీవల ఉదయ్ పూర్ లో కొద్ది మంది స్నేహితులు, బంధువుల మధ్య వివాహ బంధంతో ఒక్కటయ్యారు.
పెళ్లి తర్వాత విరోష్ జంట హైదరాబాద్ లో ప్రత్యేకంగా తాజ్ లో రిసెప్షన్ కూడా ఏర్పాటుచేశారు. అంతకు ముందు తన సొంత గ్రామమైన నాగర్ కర్నూల్ లో వెళ్లి సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతం చేసుకున్నారు. గ్రామస్తులకు విందుభోజనం ఏర్పాటు చేశారు. పెళ్లి వేళ తన మూలాలు మర్చిపోని రష్మిక కొడగు భాషలో తన వారికి ప్రత్యేకంగా పెళ్లి వేళ అందరి బ్లెస్సింగ్ లు కావాలని కోరింది.
విరోష్ పెళ్లి వేళ దేశవ్యాప్తంగా అనేక ఆలయాలు, పలు చోట్ల అభిమానుల కోసం అన్నదానాలు, స్వీట్ల పంపిణి సైతం నిర్వహించారు. సోషల్ మీడియాలో కూడా విరోష్ జంటకు అభిమానులు నిండు మనసుతో హ్యపీగా ఉండాలని ఆశీర్వదించారు. వీరి రిసెప్షన్ కి రాజకీయ, సినిమా రంగానికి చెందిన ప్రముఖులు హజరయ్యారు.
ఎక్కడ కూడా ఈ జంట ఎవర్ని నొప్పించకుండా పెళ్లి ఈవెంట్ ను గ్రాండ్ గా నిర్వహించారు. అయితే.. పెళ్లి తర్వాత విజయ్ మేన మామ యష్ రంగీనేని ఇటీవల ఇంటర్వ్యూలో మాట్లాడారు.రష్మిక మందన్న విజయ్ జీవితంలో వచ్చి అతడ్ని పూర్తిగా మార్చేసిందన్నారు. గతంలో విజయ్ పెళ్లంటే అంతగా ఆసక్తిలేదని చెప్పేవాడని చెప్పారు.
కెరీర్పైనే పూర్తి ఫోకస్ పెట్టాలని భావించేవాడని గుర్తు చేసుకున్నారు. తాము కూడా మొదట్లో రష్మిక గురించి చెబితే ఇండస్ట్రీలొ కొంత మంది తరచుగా విడిపోయిన ఘటనలు చూసి తొలుత భయపడ్డామని అన్నారు. కానీ రష్మిక వచ్చాక విజయ్ దేవర కొండ జీవితమే మారిపోయిందన్నారు.
ఒక బాధ్యతగా, మంచి సలహాలు ఇస్తు విజయ్ కు ఎప్పుడు మంచి సపోర్ట్ అందిస్తు ఉండేదని రష్మికను ప్రత్యేకంగా విజయ్ మేనమామ ప్రశంసించారు. దీంతో ఈ విషయాలు తెలిసి రష్మిక ఫ్యాన్స్ మరింత ఖుషీ అవుతున్నారు. అత్తారింటికి అడుగు పెట్టకముందే అక్కడ కూడా మార్కులు కొట్టేసిందని నేషనల్ క్రష్ పై ఫ్యాన్స్ ఫిదా అవుతున్నారు. మరొవైపు ఇటీవల తెలంగాణ ప్రభుత్వం ప్రకటించిన గద్దర్ అవార్డులలో రష్మికను ది గర్ల్ ఫ్రెండ్ మూవీకి గాను ఉత్తమ నటిగా ఎంపిక చేసిన విషయం తెలిసిందే..