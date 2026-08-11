Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /Toxic: యష్ సరికొత్త రికార్డు.. టాక్సిక్ కోసం భారీ రెమ్యునరేషన్.. ఎన్ని కోట్లంటే?

Toxic: యష్ సరికొత్త రికార్డు.. టాక్సిక్ కోసం భారీ రెమ్యునరేషన్.. ఎన్ని కోట్లంటే?

Written ByVishnupriya
Published: Aug 11, 2026, 01:40 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 01:40 PM IST

Toxic: టాక్సిక్ సినిమా కోసం యశ్ భారీ రెమ్యునరేషన్ తీసుకున్నట్లు తాజా నివేదికలు చెబుతున్నాయి. ఆయనకు సుమారు రూ.50 కోట్ల పారితోషికం దక్కినట్లు సమాచారం. అయితే ఈ మొత్తం అధికారికంగా ధృవీకరించబడలేదు.

KGF Star Yash1/5

టాక్సిక్ సినిమా

కన్నడ రాకింగ్ స్టార్ యష్ నటిస్తున్న మోస్ట్ అవైటెడ్ పాన్ ఇండియా మూవీ టాక్సిక్: ఏ ఫెయిరీ టేల్ ఫర్ గ్రోన్-అప్స్. కేజీఎఫ్ సిరీస్ తర్వాత యష్ నుంచి వస్తున్న సినిమా కావడంతో ఈ చిత్రంపై భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి. గీతూ మోహన్‌దాస్ దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ సినిమాను కేవీఎన్ ప్రొడక్షన్స్, మాన్‌స్టర్ మైండ్ క్రియేషన్స్ సంస్థలు సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నాయి.

Yash Latest News2/5

యశ్ రెమ్యునరేషన్

తాజాగా విడుదలైన టాక్సిక్ ట్రైలర్ సినిమాపై ఆసక్తిని మరింత పెంచింది. నాలుగు నిమిషాలకు పైగా సాగిన ట్రైలర్‌లో భారీ యాక్షన్ సన్నివేశాలతో పాటు మాఫియా ప్రపంచాన్ని పరిచయం చేశారు. 1940 నుంచి 1970 మధ్య కాలంలో గోవా నేపథ్యంలో కథ సాగనున్నట్లు తెలుస్తోంది. యష్ ఇందులో రాయ అనే పవర్‌ఫుల్ మాఫియా పాత్రలో కనిపించనున్నారు.

Toxic Movie Update3/5

యశ్ పారితోషికం

టాక్సిక్ సినిమాకు యష్ భారీ పారితోషికం తీసుకున్నారనే వార్తలు ప్రస్తుతం వైరల్ అవుతున్నాయి. ఇండస్ట్రీ వర్గాల సమాచారం ప్రకారం యష్‌కు నటుడిగా సుమారు రూ.50 కోట్ల రెమ్యునరేషన్ అందినట్లు ప్రచారం జరుగుతోంది. అయితే యష్ ఈ సినిమాకు సహ నిర్మాతగా కూడా వ్యవహరిస్తున్నారు. దీంతో నటుడిగా తీసుకునే పారితోషికంతో పాటు నిర్మాతగా లాభాల్లో వాటా కూడా దక్కే అవకాశం ఉంది. డిస్ట్రిబ్యూషన్, లాభాల వాటా, ఇతర ఒప్పందాలను కలిపితే ఆయన మొత్తం ఆదాయం రూ.100 కోట్లకు మించే అవకాశం ఉందని కొన్ని నివేదికలు పేర్కొంటున్నాయి. అయితే ఈ లెక్కలపై చిత్రబృందం నుంచి అధికారిక స్పష్టత రావాల్సి ఉంది.  

Yash Toxic4/5

యశ్ జీతం

టాక్సిక్‌లో యష్‌తో పాటు కియారా అద్వానీ, నయనతార, హ్యూమా ఖురేషి, రుక్మిణి వసంత్, తారా సుతారియా కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. కియారా పారితోషికం సుమారు రూ.15 కోట్లు, నయనతారకు రూ.12 కోట్ల నుంచి రూ.18 కోట్ల వరకు అందినట్లు ప్రచారం జరుగుతోంది. ఇతర నటీనటుల పారితోషికాలపై కూడా పలు రకాల వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి. అయితే ఇవన్నీ అధికారికంగా ధృవీకరించాల్సి ఉంది.  

Toxic Remuneration5/5

టాక్సిక్ మూవీ

భారీ యాక్షన్ సన్నివేశాలు, భారీ సెట్స్, అంతర్జాతీయ సాంకేతిక నిపుణులు, స్టార్ కాస్ట్ కారణంగా టాక్సిక్ నిర్మాణ వ్యయం కూడా భారీగా ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. సినిమా బడ్జెట్ సుమారు రూ.500 కోట్ల వరకు ఉంటుందని ట్రేడ్ వర్గాల్లో ప్రచారం జరుగుతోంది. ట్రైలర్‌లో తండ్రీకొడుకుల మధ్య ఆధిపత్య పోరు, మాఫియా సామ్రాజ్యం వంటి అంశాలు ఆసక్తిని పెంచుతున్నాయి. రాయ అసలు ఎవరు, అతడి సామ్రాజ్యం ఎలా ఏర్పడింది, తండ్రీకొడుకుల మధ్య విభేదాలకు కారణమేంటి అనే ప్రశ్నలు ప్రేక్షకుల్లో క్యూరియాసిటీ పెంచుతున్నాయి. టాక్సిక్ ఆగస్టు 26న ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల కానున్నట్లు సమాచారం.

TAGS:
Yash
Toxic Movie
Toxic Remuneration
Yash Remuneration
Yash Salary
Toxic Movie Salary
Yash Toxic
toxic movie update
Yash Latest News
KGF Star Yash

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ఆఖర్లో 'ఓం నమః శివాయ' జపం చేస్తూ బ్యాటింగ్.. ఫోర్ కొట్టి విక్టరీ అందించిన యువ క్రికెటర్..!
2
3
4
5