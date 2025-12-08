Revanth Reddy: ఈ ఇయర్ కూడా రేవంత్ అన్నదే.. కాంగ్రెస్ పార్టీకి మంచి ఊపునిచ్చిన 2025..! మరి 2026 ఎలా ఉండనుంది?

Year Ender 2025 Congress Party And CM Revanth Graph Increased: ఇంకొన్ని రోజుల్లో 2025 ముగిసి కొత్త ఏడాది 2026కి స్వాగతం పలుకబోతోంది. 2025 ఏడాదిలో ఎన్నో ఘటనలు, సంఘటనలు చోటుచేసుకున్నాయి. ముఖ్యంగా తెలంగాణ రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో 2025వ సంవత్సరం ఒక మలుపు తిరిగిన ఏడాదిగా నిలిచింది. ముఖ్యంగా జూబ్లీహిల్స్ బై పోల్ లో కాంగ్రెస్ పార్టీ సాధించిన ఘన విజయంతో రాష్ట్ర రాజకీయ సమీకరణాలను కొత్త మలుపు తిప్పింది. ఈ విజయం వెనక కేవలం ఒక బైపోల్ రిజల్ట్స్ కాకుండా.. రాష్ట్రంలో ప్రజల మనోభావాలను సైతం ప్రతిబింబిస్తూ... ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వ పనితీరుకు వచ్చిన ప్రజా అంగీకారంగా రాజకీయ విశ్లేషకులు అభిప్రాయం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
జూబ్లీహిల్స్ నియోజకవర్గం ఎమ్మెల్యే, బీఆర్ఎస్ సీనియర్ నేత మాగంటి గోపీనాథ్ మరణంతో ఇక్కడ ఉపఎన్నిక అనివార్యం అయ్యింది. బీఆర్ఎస్ తన సిట్టింగ్ స్థానాన్ని నిలదొక్కుకునేందుకు మాగంటి సునీతను రంగంలోకి దించింది. అదే తరుణంగా కాంగ్రెస్ తన పట్టుదల, ప్రణాళికలను సాక్ష్యంగా చూపించే విధంగా నవీన్ యాదవ్ ను బరిలోకి దించింది. బీజేపీ నుంచి లంకల దీపక్ రెడ్డి పోటీలో నిలిచారు. గ్రేటర్ హైదరాబాద్ లో ప్రతిష్టాత్మకంగా మారిన ఈ పోరు మూడు ప్రధాన పార్టీల మధ్య హోరాహోరీ ప్రచార పోటీకి దారి తీసింది.
అయితే ఈ ఎన్నిక ప్రచారంలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి స్వయంగా పాల్గొనడం, జూబ్లీహిల్స్ ఓటర్ల దగ్గరకు వెళ్లి వారితో మమేకం అవ్వడం, స్థానిక సమస్యల పరిష్కారానికి హామీలు ఇవ్వడం లాంటి చర్యలు కాంగ్రెస్ కు ముఖ్య టర్నింగ్ పాయింట్ అయ్యిందని చెప్పాలి. ఓటర్లలో రేవంత్ రెడ్డి నాయకత్వంపై బలమైన నమ్మకం పెరగడమే కాదు.. ప్రభుత్వం తీసుకువచ్చిన సంక్షేమ అభివ్రుద్ధి కార్యక్రమాలపై కూడా ప్రజల్లో సానుకూల అభిప్రాయం రావడమే ఈ గెలుపుకు కారణం అయ్యిందని చెప్పాలి.
ఇక ఈ రిజల్ట్స్ లో కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థి నవీన్ యాదవ్ 24వేల పైచిలుకు ఓట్ల మెజార్టీతో గెలిచి ఘన విజయం సాధించడం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారింది. ముఖ్యంగా ఈ ఫలితం రేవంత్ సర్కార్ పై కొనసాగుతున్న విమర్శలను తిప్పికొట్టడమే కాకుండా ప్రతిపక్షాలు ప్రచారం చేస్తున్న వ్యతిరేకత వాదనలను పూర్తి ఖండించింది. ఫలితంగా రేవంత్ రెడ్డి ఇమేజ్, ప్రజాదరణ ఒక్కసారిగా మరింత పెరిగింది. ప్రచారంలో రేవంత్ రెడ్డి ఉపయోగించిన వ్యూహాలు, పార్టీ వర్గీకరణను సమతుల్యం చేస్తూ నాయకత్వ శైలి ప్రదర్శించడం కాంగ్రెస్ లో అనుసరణీయ ఉదాహరణగా మారిందని చెప్పాలి.
ఈ ఉపఎన్నికతో గ్రేటర్ హైదరాబాద్లో కాంగ్రెస్ స్థానం మరింత బలపడింది. హైదరాబాదులో ఇప్పటివరకు బీఆర్ఎస్, బీజేపీ ఆధారంగా సాగిన రాజకీయ బలం, జూబ్లీహిల్స్ ఫలితాలతో కాంగ్రెస్ వైపు మళ్లడం గమనార్హం. దీనితో భవిష్యత్ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ పట్టుదల మరింత బలపడుకునే అవకాశాలు స్పష్టమయ్యాయి.
ఇక బీఆర్ఎస్, బీజేపీ పక్షాలకు ఈ ఉపఎన్నిక ఒక రాజకీయ హెచ్చరికగా మారింది. దమ్మున్న కోటగా భావించిన జూబ్లీహిల్స్ స్థానం కోల్పోవడంతో బీఆర్ఎస్ బలహీనత స్పష్టమైందని విశ్లేషకులు పేర్కొన్నారు. బీజేపీ కూడా ఊహించిన స్థాయిలో ప్రభావం చూపలేకపోవడంతో నగర రాజకీయాల్లో తమ వ్యూహాలను మరలా పునఃపరిశీలించాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది.
మొత్తం మీద, జూబ్లీహిల్స్ ఉపఎన్నిక 2025 కాంగ్రెస్కు కేవలం విజయం మాత్రమే కాదు, రేవంత్ రెడ్డి నాయకత్వాన్ని బలోపేతం చేసిన కీలక మూమెంట్గా నిలిచింది. ప్రజల తీర్పు, ప్రభుత్వ పనితీరు పట్ల స్పష్టమైన నమ్మకాన్ని వ్యక్తం చేస్తూ ఈ విజయం తెలంగాణ రాజకీయ దిశను మార్చిన ఘట్టంగా గుర్తింపు పొందింది.