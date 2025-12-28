Year Ender 2025: ధురంధర్, ఛావా సహా 2025లో బాలీవుడ్ బాక్సాఫీస్ ను షేక్ చేసిన టాప్ చిత్రాలు..

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Year Ender 2025:2025 బాలీవుడ్ లో వందలాది చిత్రాలు విడులైన అందులో కొన్ని ఛావా, సయ్యారా, దురంధర్ చిత్రాలు బాలీవుడ్ బాక్సాఫీస్ ను షేక్ చేసాయి. ఈ యేడాది మొదట్లో ‘ఛావా’ బాక్సాఫీస్ ను చావా చితొక్కడితే.. ఇయర్ ఎండ్ లో ‘దురంధర్’ మూవీ ఆకాశమే హద్దుగా బాలీవుడ్ లో అన్ని రికార్డులను తిరగరాస్తోంది. మొత్తంగా 2025లో టాప్ మూవీస్ విషయానికొస్తే..

 
1 /8

1.దురంధర్.. ఆదిత్యధర్ దర్శకత్వంలో రణ్ వీర్ సింగ్ టైటిల్ రోల్లో సంజయ్ దత్, మాధవన్, అక్షయ్ ఖన్నా, అర్జున్ రాంపాల్ ముఖ్యపాత్రల్లో నటించిన చిత్రం ‘దురంధర్’. ఈ యేడాది డిసెంబర్ 5న విడుదలైన ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ దగ్గర సునామీ క్రియేట్ చేస్తోంది. మొత్తంగా మన దేశంలో రూ. 706.40 కోట్ల నెట్ వసూళ్లను సాధించి బాక్సాఫీస్ దగ్గర స్ట్రాంగ్ గా రన్ అవుతోంది. ఇక ఓవర్సీస్ లో రూ. 230 కోట్ల నెట్ వసూళ్లను సాధించింది. ఓవరాల్ గా ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ దగ్గర రూ. 1100 కోట్ల గ్రాస్ కలెక్షన్స్ తో ఈ యేడాది నెంబర్ వన్ ప్లేస్ లో నిలిచింది. అంతేకాదు వెయ్యి కోట్ల క్లబ్బులో ప్రవేశించిన 9వ భారతీయ చిత్రంగా నిలిచింది. 

2 /8

2.ఛావా.. లక్ష్మణ్ ఉటేకర్ దర్శకత్వంలో విక్కీ కౌశల్ హీరోగా నటించిన చిత్రం ‘ఛావా’. ఈ యేడాది ఫిబ్రవరి 14న విడుదలైన ఈ సినిమా ఓవరాల్ గా రూ. 800 కోట్ల గ్రాస్ కలెక్షన్స్ తో  టాప్ 2లో నిలిచింది. 

3 /8

3.సయ్యారా.. అహన్ పాండే, అనీత్ పడ్డా హీరో, హీరోయిన్లుగా పరిచయం అవుతూ మోహిత్ సూరి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘సయ్యారా’. యశ్ రాజ్ ఫిల్మ్స్ నిర్మించిన ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ దగ్గర రూ. 580 కోట్ల గ్రాస్ కలెక్షన్స్ తో టాప్ 3లో నిలిచింది. 

4 /8

4.మహావతార్ నరసింహా.. యానిమేషన్ సినిమా ‘మహావతార్ నరసింహా’ సినిమా ఓవరాల్ గా రూ. 326.8 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లను సాధించింది. ఈ సినిమాను అశ్విన్ కుమార్ డైరెక్ట్ చేశార. హోంబళే ఫిల్మ్స్ వారు నిర్మించారు. బాలీవుడ్ బాక్సాఫీస్ అనే కాదు భారతీయ బాక్సాఫీస్ దగ్గర ఈ సినిమా ఓ సంచలనం అనే చెప్పాలి. 

5 /8

5.సితారే జమీన్ పర్ .. ఆమీర్ ఖాన్ నిర్మాణంలో ఆర్.ఎస్.ప్రసన్న దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘సితారే జమీన్ పర్’. ఈ  సినిమా బాక్సాఫీస్ దగ్గర రూ. 266.49 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లను రాబట్టింది. 

6 /8

6. రెయిడ్ 2.. అజయ్ దేవగణ్ హీరోగా రాజ్ కుమార్ గుప్తా దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘రెయిడ్ 2’. ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ దగ్గర రూ. 243 కోట్ల గ్రాస్ వసూల్లను రాబట్టింది.   

7 /8

7. హౌస్ ఫుల్ 5 .. అక్షయ్ కుమార్ లీడ్ రోల్లో బాబీ డియోల్, అభిషేక్ బచ్చన్, రితేష్ దేశ్ ముఖ్, సంజయ్ దత్, జాకీ ష్రాఫ్ ముఖ్యపాత్రల్లో నటించిన చిత్రం ‘హౌస్ ఫుల్ 5’. ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ దగ్గర రూ. 250 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లను రాబట్టింది. 

8 /8

8. అక్షయ్ కుమార్ హీరోగా నటించిన  స్కై ఫోర్స్, కేసరి, జాలీ ఎల్ ఎల్ బీ 2 చిత్రాలు బాక్సాఫీస్ దగ్గర ఓ మోస్తరు కలెక్షన్స్ ను రాబట్టాయి. ఇందులో స్కై ఫోర్స్, కేసరి, జాలీ ఎల్ ఎల్ బీ 2 చిత్రాలు బయోపిక్ మూవీస్ కావడం విశేషం. స్కై ఫోర్స్ సినిమా రూ. 169 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లను  రాబడితే..కేసరి 2 చిత్రం రూ. 145 కోట్ల గ్రాస్.. జాలీ ఎల్ ఎల్ బీ 3 మూవీ.. రూ. 166 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లను రాబట్టింది. 

