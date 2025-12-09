Year Ender 2025: పహల్గామ్ నుంచి వైట్ హౌస్ వరకు.. వేదనను జయించి విజయాన్ని సృష్టించిన ప్రయాణం.. చరిత్రలో నిలిచిపోయే 10 ఫొటోలు ఇవే..!!

Year Ender 2025 Pahalgam to White House Unforgettable Events: 2025 ఇంకొన్ని రోజుల్లో ముగుస్తుంది. 2026వ సంవత్సరానికి స్వాగతం పలుకుతాం. కానీ 2025వ సంవత్సరం మిగిల్చిన విషాదాలు, ఉద్రిక్తతలు, ప్రపంచ రాజకీయాలు, మానవీయ ఘర్షణలు వీటన్నింటినీ ఎలా మర్చిపోగలము. భయం, బాధ, విజయం, ఆశ వంటి పలు భావోద్వేగాలతో 2025 సంవత్సరం నిండి ఉంది. వీటికి సంబంధించిన కొన్ని చిత్రాలు ప్రపంచాన్ని కుదిపేశాయి. పహల్గామ్ ఉగ్రదాడితో దేశవ్యాప్తంగా భయాందోళన నెలకున్నప్పటికీ.. ఆపరేషన్ సింధూర్ తో భారత సైన్యం ధైర్యం, నిశ్చయస్పూర్తికి ప్రతీకగా నిలిచింది. ఈ ఘటన కేవలం భద్రతావైపు మార్పులను మాత్రమే కాదు.. అంతర్జాతీయ మద్దతు, వ్యూహాత్మక మార్పులను కూడా వెలుగులోకి తెచ్చాయి. ఈ తరుణంలోనే ప్రపంచ నాయకత్వ మార్పులు, వైట్ హౌస్ లో తీసుకున్న కీలక నిర్ణయాలు, శాంతిచర్చలు ప్రపంచ రాజకీయ దశను మలిచాయి.
పహల్గామ్ దాడి- ఆపరేషన్ సింధూర్ 2025 ఏప్రిల్ 22న జమ్మూకశ్మీర్ లోని పహల్గామ్ లోని బైసరన్ లోయపై పాకిస్తాన్ టెర్రరిస్టులు దాడికి పాల్పడ్డారు. పర్యాటకులను లక్ష్యంగా చేసి విచక్షణారహితంగా కాల్పులు జరిపారు. ఈ ఉగ్రదాడిలో 26 మంది అమాయకులు మరణించారు. అత్యంత బాధకరమైన చిత్రాల్లో ఒకటి హిమాన్షి నర్వాల్ తన భర్త నేవి అధికారి లెఫ్టినెంట్ వినయ్ నర్వాల్ డెడ్ బాడీ వద్ద కూర్చొన్న చిత్రం.. ప్రపంచాన్ని కదిలించింది.
పహల్గామ్ దాడికి ప్రతిస్పందనగా భారత్ ఆపరేషన్ సింధూర్ చేపట్టింది. ఈ ఆపరేషన్ సైన్యం బ్రీఫింగ్ లను ఇద్దరు మహిళా అధికారులు అందించారు. ఆర్మీ కల్నల్ సోఫియా ఖురేషీ, వైమానిక దళం వింగ్ కమాండర్ వ్యోమికా సింగ్.. వీరిద్దరి ఫొటోలు ప్రపంచాన్ని ఆకర్షించాయి.
భారత మహిళా క్రికెట్ జట్టు విజయం: నవంబర్ 2న, భారత మహిళా క్రికెట్ జట్టు తొలి క్రికెట్ ప్రపంచ కప్ను గెలుచుకుంది. కెప్టెన్ హర్మన్ప్రీత్ కౌర్ జట్టు దక్షిణాఫ్రికాను ఉత్కంఠభరితమైన ఫైనల్లో ఓడించింది.
వైట్ హౌస్ లో ఘర్షణ: మార్చి 1న ఉక్రెయిన్ అధ్యక్షుడు వోలోడిమిర్ జెలెన్స్కీ అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్తో వైట్ హౌస్లో సమావేశమయ్యారు. జెలెన్స్కీ తనకు రెస్పెక్ట్ ఇవ్వలేదని ట్రంప్ ఆరోపించడంతో సాధారణ సమావేశం కాస్త ఘర్షణాత్మకంగా మారింది.
అంతరిక్షంలో భారత్ ముందడుగు : భారత వైమానిక దళ టెస్ట్ పైలట్ శుభాన్షు శుక్లా ఆక్సియం మిషన్ 4 లో భాగంగా అంతర్జాతీయ అంతరిక్ష కేంద్రం ( ISS) కి ప్రయాణించారు . 1984లో రాకేష్ శర్మ తర్వాత అంతరిక్షంలోకి ప్రయాణించిన రెండవ భారతీయ పౌరుడు. దేశానికి గర్వకారణమైన క్షణం ఇది. ఆయన ఫొటో వైరల్ అయ్యింది.
నేపాల్లో ఉద్యమం: సెప్టెంబరులో నేపాల్లో సోషల్ మీడియా నిషేధం తర్వాత జనరల్ Z , అవినీతికి వ్యతిరేకంగా పెద్ద ఎత్తున నిరసన తెలిపారు. దీంతో హింస పెరిగింది. 76 మంది మరణించారు. ప్రధాన మంత్రి కెపి ఓలి శర్మ సెప్టెంబర్ 9న రాజీనామా చేశారు. మూడు రోజుల తర్వాత సుశీలా కార్కి తాత్కాలిక ప్రధానమంత్రి అయ్యారు.
ఎయిర్ ఇండియా విమానం ప్రమాదం: జూన్ 12న, ఎయిర్ ఇండియా విమానం 171 అహ్మదాబాద్ నుండి లండన్కు బయలుదేరిన 32 సెకన్ల తర్వాత కూలిపోయింది. 242 మంది ప్రయాణికులు, సిబ్బందిలో ఒక ప్రయాణీకుడు మాత్రమే ప్రాణాలతో బయటపడ్డాడు.
హాంకాంగ్లో భారీ అగ్నిప్రమాదం: నవంబర్లో హాంకాంగ్లోని ఒక పెద్ద నివాస సముదాయంలో జరిగిన అగ్నిప్రమాదంలో 159 మంది మరణించారు.
అమెరికాలో కఠిన చర్యలు: జనవరి తర్వాత ట్రంప్ పరిపాలన అమెరికాలోని అక్రమ వలసదారులపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవడం ప్రారంభించింది. ముఖ్యంగా, బహిష్కరించిన వారిని చేతికి సంకెళ్లు వేసి సైనిక విమానాల ద్వారా బహిష్కరించారు .
గాజా విషాదం: గాజాలో నిరంతర దాడులు జరిగాయి. 2025లో ఆకలితో వేలాది మంది మరణించారు. 2023లో ప్రారంభమైన ఇజ్రాయెల్-హమాస్ యుద్ధం 2025 వరకు వినాశానాన్ని చూసింది.