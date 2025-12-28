English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Year Ender 2025:‘గేమ్ ఛేంజర్’ సహా 2025లో బాక్సాఫీస్ దగ్గర బొక్క బోర్లా పడ్డ సినిమాలు..

Year Ender 2025:‘గేమ్ ఛేంజర్’ సహా 2025లో బాక్సాఫీస్ దగ్గర బొక్క బోర్లా పడ్డ సినిమాలు..

Year Ender 2025: 2025లో వందలాది చిత్రాలు విడుదలైన అందులో కొన్ని చిత్రాలు విడుదలయ్యాయి. అందులో కొన్ని చిత్రాలు బ్లాక్ బస్టర్, సూపర్ హిట్ గా నిలుస్తే.. కొన్నిచిత్రాలు భారీ అంచనాల మధ్య విడుదలై బొక్క బోర్లా పడ్డాయి. అందులో టాప్ డిజాస్టర్ సినిమాల విషయానికొస్తే.. 

 
1 /6

1. గేమ్ ఛేంజర్.. రామ్ చరణ్, శంకర్ కలయికలో భారీ అంచనాల మధ్య ఈ యేడాది సంక్రాంతి బరిలో తొలి సినిమాగా విడుదలైంది. కానీ ఈ సినిమా ప్రేక్షకులను అంచనాలను అందుకోలేక చతికిల పడిపోయింది. మొత్తంగా రూ. 165 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసిన ఈ  సినిమా బాక్సాఫీస్ దగ్గర రూ. 86 కోట్ల షేర్ రాబట్టి .. రూ. 80 కోట్లకు పైగా నష్టాలను మిగిల్చి 2025 టాలీవుడ్ పరంగా నెంబర్ వన్ డిజాస్టర్ గా టాప్ 1గా  నిలిచింది. 

2 /6

2. హరి హర వీరమల్లు .. పవన్ కళ్యాణ్ హీరోగా క్రిష్, జ్యోతికృష్ణ సంయుక్త దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘హరి హర వీరమల్లు’. ఈ సినిమా రూ. 126 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ థియేట్రికల్ బిజినెస్ చేసింది. ఈ సినిమా రూ. 70 కోట్ల షేర్ రాబట్టింది. రూ. 58 కోట్లకు పైగా నష్టాలను మిగుల్చి టాప్ 2లో నిలిచింది. 

3 /6

3.మాస్ జాతర.. రవితేజ హీరోగా  శ్రీలీల హీరోయిన్ గా తెరకెక్కిన చిత్రం ‘మాస్ జాతర’. భాను భోగవరపు దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ సినిమా ఈ యేడాది బిగ్గెస్ట్ డిజాస్టర్ గా నిలిచింది. ఈ సినిమా రూ. 20 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసింది. అంతేకాదు రూ. 10 కోట్లకు పైగా షేర్ రాబట్టి బిగ్గెస్ట్ డిజాస్టర్ టాప్ 3గా నిలిచింది. 

4 /6

4.తమ్ముడు.. నితిన్ హీరోగా వేణు శ్రీరామ్ హీరోగా తెరకెక్కిన చిత్రం ‘తమ్ముడు’. ఈ సినిమా రూ. 75 కోట్ల బడ్జెట్ తో తెరకెక్కింది. రూ. 25 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసింది. అంతేకాదు ఓవరాల్ గా రూ. 3 కోట్ల షేర్ రాబట్టింది. మొత్తంగా రూ. 22 కోట్ల నష్టాలను మిగిల్చి బిగ్గెస్ట్ డిజాస్టర్ గా నిలిచింది.

5 /6

5.ఆంధ్ర కింగ్ తాలూకా.. రామ్ పోతినేని దర్శకత్వంలో మహేష్ బాబు దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘ఆంధ్ర కింగ్ తాలూకా’. ఈ సినిమా రూ. 28 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసిన ఈ సినిమా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 17 కోట్ల షేర్ రాబట్టింది. ఈ సినిమా రూ. 11 కోట్లకు పైగా నష్టాలను మిగుల్చింది.

6 /6

వీటితో పాటు రాబిన్ హుడ్, బ్రహ్మానందం, లైలా, మజాకా, షణ్ముఖ, జాక్, ఓదెల 2, అర్జున్ సన్నాఫ్ వైజయంతి, సారంగపాణి, కన్నప్ప,సుందరకాండ, ఘాటి, 12 A రైల్వే కాలనీ, మోగ్లీ సినిమాలు బిగ్గెస్ట్ డిజాస్టర్స్ గా నిలిచాయి.   

Year Ender 2025 2025 Tollywood Flop movies Game Changer Hari Hara Veera Mallu Mass Jathara pawan kalyan Ram charan Ravi Teja Tollywood Telugu cinema

Next Gallery

Sagittarius Horoscope 2026: ధనుస్సు రాశి వారికి 2026 లో జరగనున్న అద్భుతాలు ఏమిటో తెలుసా..!