Year Ender 2025: 2025లో గూగుల్లో జనాలు దేని కోసం ఎక్కువగా సెర్చ్ చేశారో తెలిస్తే.. పిచ్చెక్కిపోతారు..!!

Year Ender 2025: 2025 ఏడాది ముగిసేందుకు ఇంకా కొన్ని రోజులు మాత్రమే మిగిలి ఉంది. ఈ ఏడాది ముగింపు సందర్భంగా ‘India’s Year in Search 2025: The A to Z of Trending Searches’ అనే రిపోర్టును విడుదల చేసింది. ఈ రిపోర్టులో 2025లో భారతీయులు ఎక్కువగా ఏ అంశాలను సెర్చ్ చేశారో పేర్కొంది.
ఐపీఎల్: ఈ ఏడాది భారతదేశంలో ప్రజలు ఎక్కువగా సెర్చ్ చేసిన దాంట్లో Indian Premier League (IPL) టాప్లో నిలిచింది. క్రీడాభిమానం, జవాబుదారీ సంఘటనలు, మ్యాచ్లు, ఫలితాలు, ప్లేయర్ లైఫ్-స్టైల్ వివరాలు వంటి విషయాలు జనాలను ఆకట్టుకున్నాయి. ఈ ఆసక్తితోనే ఎక్కువగా సెర్చ్ చేశారు.
ఏఐ అటు AI ప్రపంచంలో.. గూగుల్ జెమినీ (Google Gemini) అత్యధికంగా సెర్చ్ చేసిన పదంగా నిలిచింది. ఇది 2025లో భారతుల్లో AI-పూర్తి దృష్టి తీసుకువచ్చింది.
క్రీడ సంబంధత పదాలు క్రీడలు మాత్రమే కాదు.. 2025లో భారతీయులు క్రీడలపై చూపిన ఆసక్తి కంటే తక్కువ కాకుండా, క్రీడ సంబంధత పదాలు (ఉదా: Asia Cup, ICC Champions Trophy, Pro Kabaddi League) కూడా టాప్ 10 సెర్చ్ లో చోటు సంపాదించుకున్నాయి.
జెమినీ మాత్రమే కాదు AI-సంబంధిత సెర్చింగ్ లో Gemini మాత్రమే కాదు.. Grok, DeepSeek, Perplexity లాంటి అనేక కొత్త AI టూల్స్, ప్లాట్ఫారమ్లు, సేవలు వినియోగదారులను ఆకట్టుకున్నాయి. 2025లో AI- వేగం పెరిగింది.
నానో బనానా AI టూల్స్ తో వచ్చిన క్రియేటివ్ ట్రెండ్స్ కూడా 2025లో యూత్ & సామాజిక–మీడియా వర్గాలపై ప్రభావం చూపాయి. ఉదాహరణకి, Gemini ఆధారంగా Nano Banana Trend వచ్చింది. ఇది 3D మోడల్ లు, డిజైన్-పోస్ట్లు, సోషల్ మీడియా క్రియేటివిటి కోసం విస్తృతంగా వాడారు.
గేమింగ్ ప్రపంచం ప్రపంచవ్యాప్తంగా అత్యధికంగా సెర్చ్ చేసిన గేమ్ ఆర్క్ రైడర్స్. బాటిల్ ఫీల్డ్ 6, స్ట్రాండ్స్, స్ప్లిట్ ఫిక్షన్, క్లైర్ అబ్స్కర్ ఎక్స్పెడిషన్ 33 కూడా టాప్ గేమ్ల జాబితాలో చోటు సంపాదించాయి.
AI తెలుగు in లో AI కేటగిరీలో గూగుల్ జెమిని ఎక్కువగా సెర్చ్ చేసిన పదం. తర్వాతి స్థానాల్లో జెమిని AI ఫోటో, గ్రోక్, డీప్సీక్ , పెర్ప్లెక్సిటీ వంటి AI ప్లాట్ఫారమ్లు , సాధనాలు ఉన్నాయి.
టాప్ 5 టాప్ ఐదు భారతీయ శోధనలలో నాలుగు క్రీడలకు సంబంధించినవి ఉన్నాయి. భారతీయులు ఐసిసి ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ, ప్రో కబడ్డీ లీగ్ గురించి విస్తృతంగా శోధించి సమాచారాన్ని పొందారు.