Year Ender 2025 Most Trending Temples: ఈ సంవత్సరం ఈ 5 దేవాలయాలు వార్తల్లో నిలిచాయి.. ఎందుకో తెలుసా?

Year Ender 2025: 2025వ ఏడాది ముగియబోతోంది. ఈ ఏడాది దేశంలో కొన్ని దేవాలయాలు ప్రత్యేకంగా వార్తల్లో నిలిచాయి. అనూష్య ఘటనలతో దేశవ్యాప్తంగా విశేష చర్చకు కేంద్రమయ్యాయి. పూరి జగన్నాథ ఆలయం ఈ ఏడాది అత్యధికంగా చర్చనీయాంశంగా మారింది. ఆలయ శిఖరంపై ఎగిరే పవిత్ర ధ్వజాన్ని ఒక పక్షి ఎత్తుకుపోయిన ఘటన భక్తుల్లో ఆందోళన కలిగించింది. మిగతా దేవాలయాలు ఎందుకు వార్తల్లో నిలిచాయో తెలుసుకుందాం.
పూరి జగన్నాథ ఆలయం: ఈ ఏడాది పూరీ జగన్నాథ ఆలయం ఎక్కువగా చర్చల్లో నిలిచింది. ఎందుకంటే ఆలయంలో ఎగురుతున్న జెండాను ఒక పక్షి ఎత్తుకుపోవడం ఆందోళన కలిగించింది. ఈ సంఘటన తర్వాత అనేక అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరుగుతాయన్న భయం భక్తుల్లో కలిగింది. జ్యోతిష్కులు సైతం ఈ సంఘటనను చెడు శకునంగా భావించారు.

  కాశీ విశ్వనాథ ఆలయం: అటు వారణాసిలోని కాశీ విశ్వనాథ ఆలయంలో జరిగిన ఒక అరుదైన, ఆసక్తికరమైన ఘటన అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది. తెల్ల గుడ్లగూబ మూడు రోజుల పాటు ఆలయ శిఖరంపై కూర్చుంది. గుడ్లగూబ లక్ష్మీ దేవి వాహనం కాబట్టి దీనిని చాలా శుభప్రదంగా భావించారు.  

  అయోధ్య రామాలయం: అయోధ్యలోని రామాలయంలో ధ్వజారోహణ కార్యక్రమం చర్చనీయాంశంగా మారింది. ప్రధానమంత్రి మోదీ ఆలయ శిఖరాగ్రంపై మతపరమైన జెండాను ఎగురవేశారు. ఈ కార్యక్రమానికి అనేక మంది ప్రముఖ సాధువులు హాజరయ్యారు.  

  ఉజ్జయిని జ్యోతిర్లింగ మహాకాళేశ్వర్ ఆలయం: మధ్యప్రదేశ్‌లోని ఉజ్జయిని జిల్లాలోని జ్యోతిర్లింగ మహాకాళేశ్వర్ ఆలయ సముదాయంలో భారీ అగ్నిప్రమాదం సంభవించింది. శంఖ్ ద్వార్ సమీపంలోని ఒక కార్యాలయంలో మంటలు చెలరేగాయి. అదృష్టవశాత్తూ ఎలాంటి ప్రాణనష్టం జరగలేదు.  

  ప్రయాగ్‌రాజ్‌లో మహా కుంభమేళా: 2025 ప్రారంభంలో ప్రయాగ్‌రాజ్‌లో మహా కుంభమేళా జరిగింది. దీనిపై దేశంలోనే కాకుండా విదేశాలలో కూడా చర్చ జరిగింది.  

