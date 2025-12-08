English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Year Ender 2025: గూగుల్ లో రచ్చ లేపిన సినిమాలు ఇవే .. 2025 ఇంట్రెస్టింగ్ ఫాక్ట్స్..!!

Year Ender 2025 Most Searched Movies: 2025వ ఏడాది దాదాపు ముగింపు దశకు చేరుకుంది. ఈ ఏడాది సినిమా ప్రపంచంలో ఎన్నో వింతలు విశేషాలు చోటుచేసుకున్నాయి. కొంతమంది ప్రముఖ హీరో హీరోయిన్లు వివాహ బంధంలోకి అడుగుపెట్టారు. మరికొందరు పచ్చని కాపురాలకు చిచ్చులు పెట్టుకుంటూ విడాకులు తీసుకుని విడిపోయారు. కొందరు నటీనటులు ప్రేమలో మునిగితేలుతూ ట్రెండింగ్ లో నిలిచారు. ఇక కొత్త ముఖాలు స్టార్ డమ్ అందుకుని ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ పెంచుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ఓ వైపు బ్లాక్ బస్టర్ రికార్డులు.. మరోవైపు బాక్సాఫీస్ వద్ద అట్టర్ ప్లాపులు ఇలా కొన్ని ఉత్సాహపరుస్తే.. మరికొన్ని నిరుత్సాహపరిచాయి. అలాగే కొందరు లెజెండరీ ఆర్టిస్టులు ఈ ఏడాది ఈ లోకాన్ని విడిచిపెట్టారు. ఈ సమయంలో గూగుల్ సెర్చ్ ట్రెండ్స్ లో ఎక్కువగా సెర్చ్ చేసిన సినిమాలు ఏవైనా ఉన్నాయన్న ఇంట్రెస్ట్ జనాల్లో పెరిగింది.

కాంతార చాప్టర్ 1, 2: రిషబ్ శెట్టి నటించి దర్శకత్వం వహించిన కాంతార చాప్టర్ 1 దేశవ్యాప్తంగా సంచలనం క్రియేట్ చేసిన సంగతి తెలిసిందే. ఆ విజయాన్ని కొనసాగిస్తూ వచ్చిన ప్రీక్వెల్ కాంతార 2 మరో భారీ సక్సెస్ ను అందుకుని.. 800 కోట్లకు పైగా వసూళ్లతో రికార్డులు బద్దలు కొట్టింది. 2025లో గూగుల్‌లో ప్రేక్షకులు అత్యధికంగా వెతికిన సినిమాల్లో ఇది మొదటి స్థానంలో కాంతార నిలిచింది.

  కూలీ రజినీకాంత్–లోకేష్ కనగరాజ్ కాంబినేషన్ లో వచ్చిన కూలీ భారీ హైప్ క్రియేట్ చేసినప్పటికీ థియేటర్లలో మాత్రం అంతగా రాణించలేకపోయింది. నాగార్జున నెగటివ్ రోల్‌లో ఆకట్టుకున్నారు. ఉపేంద్ర, అమీర్ ఖాన్ వంటి స్టార్‌లు కూడా కీలక పాత్రల్లో కనిపించారు. బాక్సాఫీస్ వద్ద పరాజయం పాలైనా గూగుల్‌లో మాత్రం ఈ చిత్రం సెర్చ్ జాబితాలో అగ్రస్థానాల్లో నిలిచింది.  

  వార్ 2 శక్తివంతమైన స్టార్ కాంబినేషన్‌తో వచ్చిన వార్ 2లో హృతిక్ రోషన్‌తో పాటు ఎన్టీఆర్ నటించటం భారీ అంచనాలను పెంచింది. ఆగస్టు 14న విడుదలైన ఈ సినిమా మాత్రం బాక్సాఫీస్ వద్ద డిజాస్టర్‌గా మారి ఎన్టీఆర్ అభిమానులను నిరాశపరిచింది. ప్రస్తుతం ఆయన ప్రశాంత్ నీల్ దర్శకత్వంలో వచ్చే చిత్రంపై దృష్టి పెట్టారు. అయితే సెర్చ్ ట్రెండ్స్‌లో వార్ 2 మాత్రం హై ర్యాంక్ దక్కించుకుంది.  

  మహావతార్ నరసింహ: 2025వ సంవత్సరంలోని అత్యంత విజయం సాధించిన చిత్రాల్లో మహావతార్ నరసింహ ది. యానిమేష‌న్ ఫార్మాట్‌లో వచ్చిన ఈ సినిమా కథా ప్రదర్శనలో ప్రత్యేకత చూపించి భారీ విజయం సాధించింది. దీన్నే అనుసరిస్తూ సనమ్ తేరీ కసమ్, సైయారా, మార్కో, గేమ్ చేంజర్ కూడా ప్రేక్షకుల దృష్టిని ఆకర్షించి గూగుల్ ట్రెండ్స్‌లో ఎక్కువగా సర్చ్ చేశారు.  

