Year Ender 2025: ఈ ఏడాది టాలీవుడ్ టాప్-10 సినిమాలు..ఫస్ట్ ప్లేస్ కొట్టేసిన హీరో ఎవరంటే..!

Year Ender 2025: మరో మూడు రోజుల్లో 2025కు గుడ్ బై చెప్పబోతున్నాము. ఈ యేడాది కాలంలో పలు చిత్రాలు విడుదలై బాక్సాఫీస్ దగ్గర హిట్ గా నిలిచాయి. అందులో టాప్ 10 సినిమాలు ఇవే. అందులో పెట్టిన పెట్టుబడి.. వచ్చిన కలెక్షన్స్ ఆధారంగా టాప్ 10 సినిమాల విషయానికొస్తే..
1. సంక్రాంతికి వస్తున్నాం (Sankranthiki Vasthunnam).. వెంకటేష్ హీరోగా ఐశ్వర్య రాజేష్, మీనాక్షి చౌదరి హీరో, హీరోయిన్లుగా నటించిన చిత్రం ‘సంక్రాంతికి వస్తున్నాం’. ఈ యేడాది సంక్రాంతి కానుకగా విడుదలైన ఈ సినిమా రూ. 40 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసింది. అంతేకాదు ఓవరాల్ గా రూ. 165 కోట్ల షేర్ (రూ. 301 కోట్ల గ్రాస్) వసూళ్లతో టాప్ లో నిలిచింది. టాలీవుడ్ సీనియర్ హీరోల్లో ఈ రికార్డు అందుకున్న హీరోగా వెంకటేష్ రికార్డు క్రియేట్ చేశారు. 2025 టాప్ 1 గా నిలిచింది. హీరో ఆఫ్ ది ఇయర్ గా వెంకటేష్ నిలిచారు.
2. ఓజీ (OG).. పవన్ కళ్యాణ్ హీరోగా సుజిత్ హీరోగా నటించిన చిత్రం ‘ఓజీ’. ఈ సినిమా రూ. 174 కోట్ల బ్రేక్ ఈవెన్ టార్గెట్ తో బరిలో దిగిన ఈ సినిమా రూ.180 కోట్ల షేర్ (రూ. 300 కోట్ల గ్రాస్) వసూళ్లను రాబట్టింది. అంతేకాదు ఈ సినిమా 2025 టాప్ 2లో నిలిచింది.
3.కోర్ట్ వర్సెస్ నో బడి.. నాని నిర్మాణంలో రామ్ జగదీష్ హీరోగా తెరకెక్కిన చిత్రం ‘కోర్ట్ వర్సెస్ నో బడి’. రూ. 7 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసి రూ. 30 కోట్ల షేర్ (రూ. 57 కోట్ల గ్రాస్) వసూళ్లను రాబట్టింది. అంతేకాదు రూ. 27 కోట్ల లాభాలను తీసుకొచ్చింది. ఈ యేడాది టాప్ 3లో నిలిచింది.
4.మ్యాడ్ స్క్వేర్.. కళ్యాణ్ శంకర్ దర్శకత్వంలో నార్నే నితిన్ ముఖ్యపాత్రలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘మ్యాడ్ స్క్వేర్’. ఈ సినిమా రూ. 21 కోట్ల బ్రేక్ ఈవెన్ టార్గెట్ తో బరిలో దిగింది. అంతేకాదు రూ. 39 కోట్ల షేర్ (రూ. 70 కోట్ల గ్రాస్) నిలిచింది. రూ. 18 కోట్ల లాభాలతో ఈ యేడాది టాప్ 4లో నిలిచింది.
5. లిటిల్ హార్ట్స్.. అంతా కొత్తవాళ్లతో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘లిటిల్ హార్ట్స్’. సాయి మార్తాండ్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘లిటిల్ హార్ట్స్’. రూ. 3 కోట్ల ప్రీ రిలీ్ బిజినెస్ చేసిన ఈ సినిమా రూ. 21 కోట్ల షేర్ (రూ.40 కోట్ల గ్రాస్) వసూళ్లను రాబట్టి టాప్ 7లో నిలిచింది.
6.హిట్ 3 .. నాని హీరోగా శైలేష్ కొలను దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘హిట్ 3’. హిట్ ఫ్రాంచైజీలో తెరకెక్కిన ఈ సినిమా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 49 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసింది. ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 64 కోట్ల షేర్ (122 కోట్ల గ్రాస్) వసూళ్లను రాబట్టి టాప్ 6లో నిలిచింది.
6. మిరాయ్.. తేజ సజ్జా హీరోగా, మంచు మనోజ్ విలన్ గా కార్తీక్ ఘట్టమనేని హీరోగా తెరకెక్కిన చిత్రం ‘మిరాయ్’. ఈ సినిమా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 36 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసింది. ఈ చిత్రం ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 80 కోట్ల షేర్ (145 కోట్ల గ్రాస్) వసూళ్లను రాబట్టి టాప్ 7లో నిలిచింది.
8. రాజు వెడ్స్ రాంబాయి.. అంతా కొత్తవాళ్లతో సాయిలు కంబాటి దర్శకత్వం వహించిన చిత్రం ‘రాజు వెడ్స్ రాంబాయి’. దాదాపు రూ. 2 కోట్ల బడ్జెట్ తో తెరకెక్కిన ఈ సినిమా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 11 కోట్ల షేర్ (రూ. 22 కోట్ల గ్రాస్) వసూళ్లతో త్రిపుల్ బ్లాక్ బస్టర్ గా నిలిచింది. ఈ యేడాది టాప్ 8లో నిలిచింది.
9. తండేల్.. నాగ చైతన్య హీరోగా చందూ మొండేటి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘తండేల్’. సాయి పల్లవి హీరోయిన్ గా నటించింది. ఈ సినిమా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 37 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసింది. ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 55 కోట్ల షేర్ (100 కోట్ల గ్రాస్)వసూళ్లను రాబట్టింది మొత్తంగా రూ. 16 కోట్లకు పైగా లాభాలను అందుకున్న ఈ సినిమా 2025 టాప్ 9లో నిలిచింది.
10. కుబేర.. అక్కినేని నాగార్జున, ధనుశ్, రష్మిక మందన్న ముఖ్యపాత్రల్లో నటించిన చిత్రం ‘కుబేర’. ఈ సినిమా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 65 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసింది. ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఈ సినిమా 70.65 కోట్ల షేర్ (రూ. 140 కోట్ల గ్రాస్) వసూళ్లను రాబట్టి 2025 టాప్ 10లో నిలిచింది.