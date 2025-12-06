Top 7 Viral Recipes : 2025లో ఇంటర్నెట్ ను షేక్ చేసిన టాప్ 7 వంటకాలివే.. ఏంటో అంత స్పెషల్..!!

Year Ender 2025 Top 7 Viral Recipes: సోషల్ మీడియా స్క్రోల్ చేస్తుంటే ఒక్కసారిగా ఆగిపోయేలా చేసే ఆకర్షణీయమైన ఫుడ్ వీడియోలు ఈ ఏడాది కూడా బాగా దూసుకొచ్చాయి. రోజూ చేసే వంటల్లో ట్విస్ట్ల నుంచి ఊహించని ఫ్లేవర్ ప్రయోగాల వరకు.. 2025లో నెటిజన్లను ట్రెండ్లో నడిపించిన రెసిపీలు ఇవే.
స్పైసీ ఎగ్ మయో రోల్స్ : ఉడికించిన గుడ్డు, ఘాటు మిరప సాస్, వెల్లుల్లి, కొద్దిపాటి నూనెను బ్లెండ్ చేసి చేసిన క్రీమీ మయోనే ప్రధాన హైలైట్. వేడి రోటీపై ఈ మయో రాసి, వెజ్ ముక్కలతో రోల్ చేయగా టేస్ట్ మరింత పెరిగింది.
కంగారూ మీట్ బిర్యానీ: సాధారణ మాంసం బిర్యానీలకు మించి అరుదైన కంగారూ మాంసంతో చేసిన మసాలా బిర్యానీ ఈ ఏడాది సూపర్ హాట్ టాపిక్ అయ్యింది. ప్రత్యేక రుచితో ఫుడ్ కమ్యూనిటీలో ఆసక్తి తారస్థాయికి చేరింది.
చీటోస్ క్రంచ్ చికెన్ లాలీపాప్ : చికెన్ను రసాలుగా మారినేట్ చేసి, తురిమి చీజ్–యోగర్ట్ తో తిరిగి షేప్ ఇచ్చి, ఆపై గుడ్డు మిశ్రమంలో ముంచి చీటోస్ పొడి పూత ఇచ్చి ఫ్రై చేశారు. కరకరలాడే క్రంచ్, చీజ్ ఫ్లేవర్తో ఈ స్నాక్ రీల్స్లో హంగామా చేసింది.
సొరకాయ – పనీర్ స్టీమ్ మోమోస్: డైట్ పాటించే వారికి ఈ హెల్తీ ఆప్షన్ బాగా నచ్చింది. సొరకాయ తురుమును పనీర్తో కలిపిన ఫిల్లింగ్, ఆవిరిపై మెల్లగా ఉడికించిన మోమోస్ సింపుల్ గా అయినా రుచిలో మాత్రం సూపర్.
పాపడ్–ఎగ్ టాకో: అప్పడాన్ని కేవలం క్రంచీ సైడ్గా కాకుండా బేస్గా ఉపయోగించారు. పైన గుడ్డు మిశ్రమం, కూరగాయలు, చీజ్ వేసి మడిచి టాకోలా సర్వ్ చేయడం తక్కువ టైంలో రెడీ అయ్యే వైరల్ స్నాక్గా నిలిచింది.
కిచిడీ స్టఫ్డ్ పరాఠా: మిగిలిన కిచిడీని రుచికరమైన పరాఠాగా మార్చిన క్రియేటివ్ ఐడియా. పిండిలో కిచిడీని స్టఫ్ చేసి, వెన్నతో కాల్చగా వాసన, రుచులు కొత్తగా అనిపించాయి. ఫుడ్ వేస్ట్ తగ్గించే అందమైన ప్రయోగం.
హోమ్స్టైల్ చికెన్ నగ్గెట్స్: చికెన్కు గుడ్డు, బ్రెడ్ క్రంబ్స్ పూత ఇచ్చి తక్కువ నూనెతో ఫ్రై చేసి నగ్గెట్స్ రెడీ చేశారు. ఫ్రీజ్లో స్టోర్ చేసి ఎప్పుడైనా తినే సౌలభ్యం ఉండటంతో బిజీ లైఫ్లో హాటెస్ట్ స్నాక్గా వైరల్ అయింది.
స్టీమ్ ఎగ్ మసాలా కర్రీ: గుడ్డు మిశ్రమాన్ని ఇడ్లీ మోల్డ్లో స్టీమ్ చేసి, మసాలా గ్రేవీలో ముంచి వండిన ప్రత్యేక కర్రీ. టెక్చర్ మృదువుగా, రుచి మసాలా రిచ్గా ఉండటంతో ఈ వంటకం సోషల్ మీడియాలో ట్రెండ్ అయ్యింది.