  • Year Ender 2025: వార్ 2, సికిందర్ సహా 2025లో బాలీవుడ్ బాక్సాఫీస్ దగ్గర డిజాస్టర్ గా నిలిచిన చిత్రాలు..

Year Ender 2025: వార్ 2, సికిందర్ సహా 2025లో బాలీవుడ్ బాక్సాఫీస్ దగ్గర డిజాస్టర్ గా నిలిచిన చిత్రాలు..

Year Ender 2025 Bollywood Disaster Movies: 2025లో బాలీవుడ్ లో పలు చిత్రాలు విడుదలయ్యాయి. అందులో కొన్ని చిత్రాలు బ్లాక్ బస్టర్ తో పాటు ఇండస్ట్రీ హిట్ గా నిలిచాయి. కానీ కొన్ని చిత్రాలు మాత్రం ఎన్నో అంచనాల మధ్య రిలీజై బొక్క బోర్లా పడ్డాయి. అందులో టాప్ డిజాస్టర్ సినిమాల విషయానికొస్తే..

 
1.వార్ 2 - ఎన్టీఆర్, హృతిక్ రోషన్ హీరోలుగా యశ్ రాజ్ ఫిల్మ్స్ పతాకంపై అయాన్ ముఖర్జీ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘వార్ 2’. ఎన్నో అంచనాల మధ్య విడుదలైన ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ దగ్గర డిజాస్టర్ గా నిలిచింది. ఈ సినిమా ఓవరాల్ గా రూ. 365 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లను రాబట్టింది.   

2. సికందర్ - సల్మాన్ ఖాన్ హీరోగా ఏ.ఆర్.మురుగదాస్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘సికిందర్’. ఈ సినిమా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ.176.18 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లను సాధించినా.. పెట్టిన పెట్టుబడి దృష్ట్యా బిగ్గెస్ట్ డిజాస్టర్ గా నిలిచింది.  

3.ఆజాద్ -అజయ్ దేవగణ్ ముఖ్యపాత్రలో అమన్ దేవగణ్, రషా తడానీ హీరో హీరోయిన్లుగా అభిషేక్ కపూర్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘ఆజాద్’. ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ దగ్గర బిగ్గెస్ట్ డిజాస్టర్ గా నిలిచింది. 

4.దేవా - షాహిద్ కపూర్, పూజా హెగ్డే హీరో, హీరోయిన్లుగా రోషన్ అండ్రూస్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘దేవా’. భారీ అంచనాల మధ్య విడుదలైన ఈ  సినిమా ప్రేక్షకులను నిరాశ పరిచింది. 

5.సన్ ఆఫ్ సర్దార్ 2.. సన్నాఫ్ ఆఫ్ సర్ధార్ హిట్ తర్వాత దానికి సీక్వెల్ గా తెరకెక్కిన చిత్రం ‘సన్ ఆఫ్ సర్ధార్ 2’. విజయ్ కుమార్ అరోరా దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ సినిమా భారీ అంచనాల మధ్య విడుదలై బాక్సాఫీస్ దగ్గర కుదేలయింది. 

బాఘీ 4, దే దే ప్యార్ దే 2, మస్తీ 4, కిస్ కిస్ కో ప్యార్ కరూ 2, తూ మేరీ మై తేరా మై తేరా తూ మేరి సినిమాలు బాక్సాఫీస్ దగ్గర బిగ్గెస్ట్ డిజాస్టర్స్ గా నిలిచాయి. ఇందులో ఎక్కువగా  సీక్వెల్ గా తెరకెక్కిన చిత్రాలే ఉండటం  విశేషం. 

