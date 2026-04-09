Hyderabad: గచ్చిబౌలి IIIT జంక్షన్ వద్ద ఏడాదిపాటు ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు.. వాహనదారులకు సైబరాబాద్ పోలీసుల కీలక హెచ్చరిక!

IIIT Junction Flyover Works Traffic Diversions: ఐఐఐటీ జంక్షన్ వద్ద మల్టీ లెవల్ ఫ్లైఓవర్, అండర్పాస్ పనుల నేపథ్యంలో ఈ రూట్లో ఏడాదిపాటు ట్రాఫిక్ మళ్లింపులు చేపట్టారు. ఈ రూట్ నుంచి కాకుండా ప్రత్యామ్నాయ మార్గాల్లో ప్రయాణించాలని ట్రాఫిక్ పోలీసులు వాహనదారులకు హెచ్చరికలు జారీ చేశారు. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.
IIIT Junction Flyover Works Traffic Diversions: హైదరాబాద్ ట్రాఫిక్ పోలీసులు వాహనదారులకు అలెర్ట్ జారీ చేశారు. ఈ రూట్లో ప్రతిరోజు ఉదయం 8 గంటల నుంచి రాత్రి 9 గంటల వరకు మళ్లింపులు ఉండనున్నాయి. ఐఐటీ జంక్షన్ వద్ద మల్టీ లెవల్ ఫ్లైఓవర్, అండర్పాస్ పనుల కారణంగా ఏడదిపాటు ట్రాఫిక్ మళ్లింపులు ఉంటాయని పోలీసులు ప్రకటించారు.
ప్రధానంగా లింగంపల్లి, ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ వైపు వెళ్లే వాహనాలు విప్రో జంక్షన్, నానక్రాంగూడ మీదుగా మళ్లించనున్నారు. 2026 ఏప్రిల్ 8 నుంచి ఏడాదిపాటు ఈ ట్రాఫిక్ మళ్లింపులు ఉండనున్నాయి.
గచ్చిబౌలి జంక్షన్ ఐఐఐటీ జంక్షన్ గచ్చిబౌలి స్టేడియం హెచ్సీయూ గేట్ నెం.2 లింగంపల్లి ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక గోపన్ పల్లి తండా గౌలిదొడ్డి క్యూసిటీ ప్రాంతాల్లో మళ్లింపులు ఉండనున్నాయి.
గచ్చిబౌలి నుంచి లింగంపల్లి ఐఐఐటీ జంక్షన్, విప్రో జంక్షన్ నుంచి రైట్ టర్న్ తీసుకుని గౌలిదొడ్డి-గోపన్పల్లి జంక్షన్-నల్లగండ్ల నుంచి లింగంపల్లి గుండా వెళ్లాలి.
లింగంపల్లి నుంచి వెళ్లే వాహనాలు గచ్చిబౌలీ SMR/HCU బస్ డిపో, మసీద్ బండ, శ్రీరామ్ నగర్, బొటానికల్ జంక్షన్ నుంచి కుడి వైపుగా మళ్లి ఉడిపి హోటల్ యూటర్న్ తీసుకుని ZPHS గచ్చిబౌలి నుంచి గచ్చిబౌలి జంక్షన్ చేరుకోవాలి.
ఐఐఐటీ జంక్షన్ వద్ద వాహనాల రద్దీ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఈ నేపథ్యంలో ప్రయాణాలు ముందే ప్లాన్ చేసుకోవాలని ట్రాఫిక్ పోలీసులు సూచించారు. ప్రత్యామ్నాయ మార్గాల్లో వెళితే ఇబ్బందులు ఉండయన్నారు.