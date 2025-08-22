English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Vanadurga: 9 రోజులుగా గంగమ్మ ఒడిలోనే ఏడుపాయల వనదుర్గమ్మ ఆలయం..!!

Yedupayala Vanadurgamma Temple: దేశంలోనే రెండ వనదుర్గమ్మ ఆలయం, జనమే జయుని సర్పయాగస్థలిగా వినతికెక్కిన ప్రసిద్ధ పుణ్యక్షేత్రమైన ఏడుపాయల వనదుర్గమ్మ ఆలయం మెదక్ జిల్లా పాపన్నపేట మండలంలో ఉంది. ఈ వన దుర్గమ్మ ఆలయం 9 రోజులుగా గంగమ్మ ఒడిలోనే ఉంది. ఆలయం చెంత గంగమ్మ ఉద్ధ్రుతి ఇంకా పెరుగుతోంది. 9వ రోజుల కూడా వన దుర్గమ్మ జలదిగ్బంధంలోనే ఉంది. 
 
1 /5

ఏడు నదీ పాయలు పరవళ్లు తొక్కుతున్నాయి. సింగూరు డ్యాం నుంచి దిగువకు నీటిని విడుదల చేయడంతో ఆలయ సమీపంలో ఉన్న వనదుర్గా ప్రాజెక్టు పూర్తిగా నిండి పొంగిపొర్లుతోంది.

2 /5

ప్రాజెక్ట్ పై నుంచి గంగమ్మ పరవళ్లు తొక్కుతూ వనదుర్గామాత ప్రధాన ఆలయం ముందున్న ఏడు పాయల్లో ఒకటి అయిన నదీపాయ ఉద్రుతంగా ప్రవహిస్తుండంతో ఆలయానికి రాకపోకలు పూర్తిగా స్తంభించాయి.    

3 /5

రాజగోపురంలో ఉన్న ఉత్సవ విగ్రహాన్ని ఏర్పాటు చేసి నిత్య పూజలు చేస్తున్నారు. సింగూర్ నుంచి నీటిని దిగువకు విడుదల చేయడంతో వనదుర్గ ఆనకట్ట నుంచి 42,800 క్యూసెక్కుల వరద నీరు కిందికి పొంగిపొర్లుతోంది.

4 /5

 గర్భగుడి ముందున్న మూడుపాయలు కలిసి ఒకే పాయగా గుడి వెనకున్న నాలుగు పాయలు కలిసి ఒకే పాయగా మంజీర నదీ పరవళ్లుతొక్కుతోంది.   

5 /5

వరద ఉద్ధ్రుతి తగ్గగానే అమ్మవారి దర్శనం కల్పిస్తామని ఆలయ ఈవో చంద్రశేఖర్ తెలిపారు. వనదుర్గ ఆనకట్టవైపు గర్భగుడి వైపు భక్తులు ఎవరూ వెళ్లకుండా తగిన ఏర్పాట్లు చేసి పోలీసులు పహారా కాస్తున్నారని తెలిపారు. 

