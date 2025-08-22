Vanadurga: 9 రోజులుగా గంగమ్మ ఒడిలోనే ఏడుపాయల వనదుర్గమ్మ ఆలయం..!!

Yedupayala Vanadurgamma Temple: దేశంలోనే రెండ వనదుర్గమ్మ ఆలయం, జనమే జయుని సర్పయాగస్థలిగా వినతికెక్కిన ప్రసిద్ధ పుణ్యక్షేత్రమైన ఏడుపాయల వనదుర్గమ్మ ఆలయం మెదక్ జిల్లా పాపన్నపేట మండలంలో ఉంది. ఈ వన దుర్గమ్మ ఆలయం 9 రోజులుగా గంగమ్మ ఒడిలోనే ఉంది. ఆలయం చెంత గంగమ్మ ఉద్ధ్రుతి ఇంకా పెరుగుతోంది. 9వ రోజుల కూడా వన దుర్గమ్మ జలదిగ్బంధంలోనే ఉంది.
ఏడు నదీ పాయలు పరవళ్లు తొక్కుతున్నాయి. సింగూరు డ్యాం నుంచి దిగువకు నీటిని విడుదల చేయడంతో ఆలయ సమీపంలో ఉన్న వనదుర్గా ప్రాజెక్టు పూర్తిగా నిండి పొంగిపొర్లుతోంది.
ప్రాజెక్ట్ పై నుంచి గంగమ్మ పరవళ్లు తొక్కుతూ వనదుర్గామాత ప్రధాన ఆలయం ముందున్న ఏడు పాయల్లో ఒకటి అయిన నదీపాయ ఉద్రుతంగా ప్రవహిస్తుండంతో ఆలయానికి రాకపోకలు పూర్తిగా స్తంభించాయి.
రాజగోపురంలో ఉన్న ఉత్సవ విగ్రహాన్ని ఏర్పాటు చేసి నిత్య పూజలు చేస్తున్నారు. సింగూర్ నుంచి నీటిని దిగువకు విడుదల చేయడంతో వనదుర్గ ఆనకట్ట నుంచి 42,800 క్యూసెక్కుల వరద నీరు కిందికి పొంగిపొర్లుతోంది.
గర్భగుడి ముందున్న మూడుపాయలు కలిసి ఒకే పాయగా గుడి వెనకున్న నాలుగు పాయలు కలిసి ఒకే పాయగా మంజీర నదీ పరవళ్లుతొక్కుతోంది.
వరద ఉద్ధ్రుతి తగ్గగానే అమ్మవారి దర్శనం కల్పిస్తామని ఆలయ ఈవో చంద్రశేఖర్ తెలిపారు. వనదుర్గ ఆనకట్టవైపు గర్భగుడి వైపు భక్తులు ఎవరూ వెళ్లకుండా తగిన ఏర్పాట్లు చేసి పోలీసులు పహారా కాస్తున్నారని తెలిపారు.