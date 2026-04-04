Yellow Gold Business: నిమ్మకాయలతో నెలకు లక్షలు సంపాదించే ఐడియా.. ఇది నిజంగా ఎల్లో గోల్డ్ భయ్యా! ఇలా ప్లాన్ చేస్తే డబ్బే డబ్బు..!!

Yellow Gold Business In Summer: వేసవి కాలంలో ఎండలు పెరిగే కొద్దీ నిమ్మకాయల వినియోగం ఊహించని స్థాయిలో పెరుగుతుంది. ఈ సమయంలో కేవలం నిమ్మకాయలను కొనడం, అమ్మడం మాత్రమే కాకుండా ఒక పక్కా  సప్లై చైన్  నెట్‌వర్క్‌ను ఏర్పాటు చేసుకుంటే భారీ లాభాలు గడించవచ్చు. 
మీ ప్రాంతంలోని స్థానిక నిమ్మ తోటల రైతులతో నేరుగా ఒప్పందం కుదుర్చుకోవడం ఈ వ్యాపారంలో మొదటి మెట్టు. దళారుల ప్రమేయం లేకుండా రైతుల వద్ద నుంచి నాణ్యమైన నిమ్మకాయలను సేకరించి, వాటిని పరిమాణం,నాణ్యతను బట్టి గ్రేడింగ్ చేయాలి.   

పెద్ద సైజు కాయలను సూపర్ మార్కెట్లు, రెస్టారెంట్లకు ప్రీమియం ధరకు సరఫరా చేయవచ్చు. మధ్యస్థంగా ఉన్న కాయలను స్థానిక జ్యూస్ సెంటర్లు, హాస్టళ్లు  తోపుడు బండ్ల వ్యాపారులకు డోర్ డెలివరీ ఇవ్వడం ద్వారా మార్కెట్‌లో మంచి పట్టు సాధించవచ్చు.

మరీ చిన్నగా ఉన్న లేదా కాస్త మచ్చలు పడిన కాయలను పారేయకుండా, వాటి నుండి రసం తీసి  రెడీ-టు-డ్రింక్  బాటిళ్లలో ప్యాక్ చేయడం లేదా పచ్చళ్ల తయారీ కంపెనీలకు విక్రయించడం ద్వారా అదనపు ఆదాయం పొందవచ్చు.   

నిమ్మరసం తీసిన తర్వాత మిగిలే తొక్కలను ఎండబెట్టి పొడి చేసి కాస్మెటిక్ కంపెనీలకు అమ్మడం ద్వారా  జీరో వేస్ట్  మోడల్‌లో లాభాలను రెట్టింపు చేసుకోవచ్చు.   

రోజువారీగా 50 నుండి 100 జ్యూస్ సెంటర్లకు నిరంతరాయంగా సరఫరా అందించగలిగితే, ఒక్కో కాయపై రూపాయి మార్జిన్ వేసుకున్నా నెల తిరిగేసరికి లక్షల్లో ఆదాయం మీ సొంతమవుతుంది. 

తక్కువ పెట్టుబడితో, స్థానిక రైతులకు మేలు చేస్తూ, వేసవి సీజన్‌ను కాసుల వర్షంగా మార్చుకోవడానికి ఇదొక ఉత్తమ మార్గం అవుతుంది. ఏపీలోని పొట్టిశ్రీరాములు నెల్లూరు జిల్లా పొదలకూరు నిమ్మమార్కెట్లో నిమ్మకాయ ధరలు రికార్డు స్థాయిలో ధరలు పలికాయి. 80 కిలోల నిమ్మకాయల బస్తా రూ. 10వేల వరకు పలికింది.   

నిమ్మతోటలు సాగు చేసే రైతులకు పదేళ్ల తర్వాత ఇంత భారీ లాభాలు వచ్చాయి. ఢిల్లీ మార్కెట్, ఈశాన్య ప్రాంతాల్లో డిమాండ్ ఉండటంతో నిమ్మకాయ ధరలు భారీగా పలికాయి. మీరు కూడా నిమ్మకాయల బిజినెస్ ప్లాన్ చేస్తే మంచి లాభాలను పొందవచ్చు. 

