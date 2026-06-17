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Yoga Under Fan: ఏసీ లేదా ఫ్యాన్ వేసుకొని యోగా చేస్తున్నారా? ఈ నిజం తప్పనిసరిగా మీకు తెలియాల్సిందే!

Written ByHarish Darla
Published: Jun 17, 2026, 04:45 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 04:45 PM IST

Yoga Under Fan Or AC: ఈ రోజుల్లో చాలా మంది ఫిట్‌నెస్, ఆరోగ్యంపై ధ్యాస ఎక్కువగా పెడుతున్నారు. ప్రతిరోజూ క్రమం తప్పకుండా వర్కౌట్స్ లేదా యోగాసనాలు చేస్తూ ఫిట్‌గా ఉండడమే కాకుండా అరోగ్యకరమైన అలవాట్లను అలవరచుకుంటున్నారు. అయితే చాలా మంది యోగాసనాలు చేసే సమయంలో కొన్ని పొరపాట్లు చేస్తుంటారు. అలాంటి వాటి వల్ల వచ్చే నష్టాలు ఏంటో తెలుసుకుందాం.

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ఏసీలో యోగా చేస్తున్నారా?

ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ వహిస్తున్న చాలా మంది ఉదయాన్నే శారీరక శ్రమ లేదా యోగా, సూర్య నమస్కారాలు వంటివి చేస్తూ ఫిట్‌గా ఉండేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారు. అయితే యోగా చేసేందుకు ప్రశాంతమైన వాతావరణం ఎంతో మేలు చేస్తుంది. బాల్కానీ లేదా మేడపైన లేదా పార్కులు వంటి ప్రదేశాల్లో యోగా చేయడం ఉత్తమం. 

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ఏసీలో యోగా చేస్తున్నారా?

కానీ, కొన్ని ప్రాంతాల్లో స్థలాభావ పరిస్థితుల కారణంగా చాలామంది తమ తమ ఇళ్లలోనే యోగాసనాలు చేస్తున్నారు. అయితే చాలా మంది యోగాను ఇంట్లో ఏసీ కింద లేదా ఫ్యాన్ వేసుకొని చెమట పట్టకుండా చేస్తున్నారు. అయితే అలా చేయడం వల్ల యోగ సరైన సత్ఫలితాలను ఇవ్వదని ఆయుర్వేద నిపుణులు అంటున్నారు.

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ఏసీలో యోగా చేస్తున్నారా?

గదిలో లేదా ఫ్యాన్ కింద యోగా చేసే సమయంలో ఉక్కపోత నుంచి ఉపశమనం కోసం ఇలా చేస్తారని చాలా మంది అంటున్నారు. అయితే అలా ఫ్యాన్ లేదా ఏసీ కింద చెమట పట్టకుండా యోగా చేయడం వల్ల ఎలాంటి ప్రయోజనం లేదని నష్టాలే ఎక్కువ అని అంటున్నారు. 

yoga in ac or fan?4/6

ఏసీలో యోగా చేస్తున్నారా?

యోగా చేసే క్రమంలో శరీరంలో రగిలే వేడి ద్వారా వ్యర్థాలన్నీ చెమట రూపంలో బయటకు వెళ్తాయి. ఇలా జరగడం సహజమైన డిటాక్స్ ప్రక్రియ. ఇంట్లో ఫ్యాన్ లేదా ఏసీ కింద చేయడం వల్ల శరీరంలోని వ్యర్థాలు అలానే ఉండడం వల్ల కొవ్వు పేరుకొని అనారోగ్య సమస్యలు దాపురిస్తాయి. 

Sweating in yoga5/6

ఏసీలో యోగా చేస్తున్నారా?

చెమట పట్టే విధంగా యోగా లేదా ఇతర శారీరక శ్రమ చేయడం వల్ల శరీరంలో చెమట డిటాక్స్‌గా మారి శరీరమంతా పరిశుభ్రంగా ఉండి.. ఒంట్లో దుర్వాసన తగ్గి, రోజంతా ఫ్రెష్‌గా, యాక్టివ్‌గా ఉంటుంది.

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ఏసీలో యోగా చేస్తున్నారా?

(గమనిక: పైన పేర్కొన్న సమాచారం కేవలం ఆరోగ్య నిపుణుల ఆధారంగా రూపొందించింది. దీన్ని పాటించే ముందు సంబంధిత వైద్య నిపుణుడ్ని సంప్రదించడం మేలు. దీన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు.)

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