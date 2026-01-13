English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Yogi Adityanath: అంతా టీచరే చేశారు.. యోగి బాల్డ్ హెడ్‌కి కారణం తెలుసుకుంటే మైండ్ బ్లాక్‌ అవుతుంది.. ఓసారి ఈ యూపీ సీఎం బాల్యంలోకి తొంగిచూద్దామా?

Yogi Adityanath School Teacher Hair Story: ఉత్తరప్రదేశ్  సీఎం యోగి ఆదిత్యనాథ్‌ను చూసిన ప్రతి ఒక్కరి మనసులో ఎప్పుడో ఒకసారి ఒక ప్రశ్న మెదులుతుంది. ఆయనకు ఎప్పుడూ పొడవాటి జుట్టు ఎందుకు కనిపించదు? తల గుండు, క్లీన్‌ షేవ్… ఈ లుక్‌ ఎలా ఆయన గుర్తింపుగా మారింది? చాలామంది దీనికి మతపరమైన కారణాలు ఉన్నాయని చెబుతుంటారు. కానీ నిజం అది కాదు. యోగి ఆదిత్య నాథ్ గుండు ఎందుకు ఉంటారో తెలిస్తే షాక్ అవుతారు.
చాలామందికి ఉన్న అపోహ ఏమిటంటే.. యోగి ఆదిత్యనాథ్ సాధువు కాబట్టి గుండు చేయించుకుంటారని.. అనుకుంటారు. కానీ నాథ్ సంప్రదాయంలో ఇది తప్పనిసరి కాదు. నిజానికి చాలామంది నాథ్ సాదువులు పొడవాటి జుట్టు, గడ్డాలతోనే కనిపిస్తారు. అంటే యోగి లుక్ వెనక మతపరమైన బంధనం లేదు. 

అయితే అసలు కారణం ఏమై ఉంటుంది?  యోగి ఆదిత్యనాథ్ స్వయంగా పలుమార్లు గుర్తు చేసుకున్న ఒక చిన్న జ్ఞాపకంలోనే దానికి సమాధానం ఉంది. ఆయన ప్రాథమిక పాఠశాలలో చదువుకునే రోజుల్లో.. ఉపాధ్యాయులు పిల్లల శుభ్రతపై చాలా కఠినంగా ఉండేవారని చెబుతారు. ప్రతి రోజు గోళ్లు, వెంట్రుకలు పరిశీలించేవారు. జుట్టు ఎక్కువగా పెరిగితే గట్టిగా మందలించేవారు. ఈ క్రమశిక్షణ ఆయనపై యోగిఆదిత్యనాథ్ పై  గాఢమైన ముద్ర వేసింది.

ఆ చిన్న వయసులోనే యోగి ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. జుట్టు ఎప్పుడూ పొడవుగా పెంచుకోకూడదు. ఇది ఆయన సన్యాసం స్వీకరించకముందే తీసుకున్న నిర్ణయం. అప్పటి నుంచి తన జీవితంలో ఒక్కసారి కూడా పొడవాటి జుట్టుతో ఉండాలని ప్రయత్నించలేదని ఆయనకు దగ్గరగా ఉన్నవారు చెబుతారు. జుట్టు కొద్దిగా పెరిగినట్టే అనిపిస్తే.. వెంటనే కత్తిరించేసుకుంటారు.

ఈ అలవాటు కాలక్రమంలో ఆయన వ్యక్తిత్వంలో భాగమైపోయింది. నేడు ఆ లుక్‌నే ప్రజలు  యోగి కట్ ,  ఫౌజీ స్టైల్  అంటూ గుర్తిస్తున్నారు. కొంతమంది పిల్లలు కూడా అదే స్టైల్‌ను అనుకరిస్తున్నారు. యోగి ఎలాంటి నూనెలు, సౌందర్య సాధనాలు లేదా పరిమళ ద్రవ్యాలు వాడరన్న విషయం తెలిసినప్పుడు, ఆయన సరళ జీవన విధానం ఎంత లోతుగా ఉందో అర్థమవుతుంది.  

యోగి ఆదిత్యనాథ్ తల గుండు వెనుక గొప్ప రహస్యమేమీ లేదు. అది బాల్యంలో నేర్చుకున్న క్రమశిక్షణకు, శుభ్రతకు, సరళతకు ప్రతీక. ఉపాధ్యాయుడి కఠినత్వం ఒక నాయకుడి వ్యక్తిత్వాన్ని ఎలా మలిచిందో చెప్పే చిన్న కథే ఇది. కానీ ఆ ప్రభావం మాత్రం యోగిఆదిత్యనాథ్ పై  చాలా పెద్దగానే ఉంది. 

