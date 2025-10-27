English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Virat Kohli: విరాట్ కోహ్లీ ఒక్క ఇన్‌స్టా పోస్ట్‌తో సంపాదించే అమౌంట్ ఎంతో తెలుసా..? మనం కలలో కూడా ఊహించలేం..!

Virat Kohli Insta Income: టీమిండియా స్టార్ బ్యాటర్ విరాట్ కోహ్లీ మెల్లిమెల్లిగా క్రికెట్‌కు దూరమవుతూ వస్తున్నాడు. ఫ్యామిలీతో సహా ఇటీవలే ఇంగ్లండ్‌కు షిఫ్ట్ అయిన కోహ్లి.. ఇండియాకి దూరమయ్యాడు. పిల్లల కోసమే అనుష్క శర్మ, విరాట్ కోహ్లి ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇక ఇటీవలే 7 నెలల బ్రేక్ తర్వాత తిరిగి మైదానంలో అడుగుపెట్టిన కోహ్లీ.. ఆట‌ప‌రంగా ఎలా ఉన్నా సంపాద‌న విష‌యంలో మాత్రం అగ్రగామిగా దూసుకెళ్తున్నాడు.
 
విరాట్‌ కోహ్లీకి ఇన్‌స్టాగ్రామ్, ట్విట్టర్, ఫేస్‌బుక్‌లో కోట్లాది మంది ఫ్యాన్స్ ఉన్నారు. ఒక్క పోస్ట్‌కే కోహ్లీకి బ్రాండ్‌ల నుంచి పెద్ద మొత్తంలో రెమ్యూనరేషన్ వస్తుంది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా విరాట్ ఇమేజ్ కారణంగా కంపెనీలు బ్రాండ్ అంబాసిడ‌ర్‌గా నియ‌మించుకుంటున్నాయి. విరాట్ కోహ్లీ ఒక్కో పోస్టుకు ఏకంగా రూ. 12 కోట్లు తీసుకుంటున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇన్‌స్టాలో కోహ్లీకి 274 మిలియన్ ఫాలోవర్స్ ఉన్నారు.  

ఇక కోహ్లీ ప్రస్తుతం BCCI A+ కేటగిరీ కాంట్రాక్ట్‌లో ఉన్నాడు. దీనికిగాను కోహ్లీకి రూ. 7 కోట్ల వార్షిక జీతాన్ని అందిస్తారు. ప్ర‌తీ ఒక్క టెస్ట్ మ్యాచ్‌కు రూ. 15 ల‌క్ష‌లు, వన్డే మ్యాచ్‌కు రూ. 6 లక్షలు, టీ20 మ్యాచ్‌కు రూ. 3 లక్షలు అందిస్తారు. ఇవి BCCI కాంట్రాక్ట్ ప్రకారం నిర్ణయించిన స్థిరమైన రెమ్యూనరేషన్స్.  

అలాగే విరాట్ ఐపీఎల్ స్టార్టింగ్ నుండి రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు (RCB) టీమ్‌తోనే ఉన్నాడు. 2024లో కోహ్లీకి సీజన్ జీతం రూ. 21 కోట్లు చెల్లించారు. ఈ మొత్తంతో విరాట్ ఐపీఎల్‌లో హయ్యెస్ట్ రెమ్యూనరేషన పొందే భారత ఆటగాళ్లలో ఒకరిగా నిలిచాడు.  

ముఖ్యంగా విరాట్ కోహ్లీ మెయిన్ ఇన్‌కమ్ బ్రాండ్ ఎండార్స్‌మెంట్స్ ద్వారానే వస్తుంది. పూమా, ఆడి, MRF, టిస్సోట్, మింత్రా, బ్లూ ట్రైబ్ వంటి ప్రముఖ బ్రాండ్‌లకు.. కోహ్లీ అంబాసిడర్‌గా ఉన్నాడు. ఒక్క బ్రాండ్‌కి విరాట్ సుమారు రూ. 5 కోట్ల నుంచి రూ. 10 కోట్ల వ‌ర‌కు తీసుకుంటున్నాడు. నివేదికల ప్రకారం కోహ్లీ మొత్తం ఆదాయంలో దాదాపు 70 శాతం ప్రకటనల నుంచే వస్తుంది.  

2024 క్రోల్ సెలబ్రిటీ బ్రాండ్ వాల్యుయేషన్ రిపోర్ట్ ప్రకారం, విరాట్ కోహ్లీ బ్రాండ్ విలువ సుమారు రూ. 2,048 కోట్లుగా ఉంది. ఇది కోహ్లీని ఇండియాలోనే కాకుండా ఆసియాలో కూడా అగ్రస్థానంలో ఉన్న బ్రాండ్ అంబాసిడర్‌గా నిలబెట్టింది.  

