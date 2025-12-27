Gratuity: ఉద్యోగులకు బిగ్ షాక్ ఇచ్చిన కోర్టు.. గ్రాట్యుటీపై కీలక తీర్పు..!!

Gratuity Recovery: గ్రాట్యుటీపై కలకత్తా హైకోర్టు కీలక తీర్పు ఇచ్చింది. ఉద్యోగి వల్ల సంస్థకు ఆర్థిక నష్టం జరిగితే.. కంపెనీ సర్వీస్ నియమాలు అనుమతిస్తే.. గ్రాట్యుటీ నుంచే ఆ నష్టాన్ని రికవరీ చేయవచ్చని స్పష్టం చేసింది. పదవీ విరమణ అయినా బాధ్యత తప్పదని పేర్కొంది. పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.
ఉద్యోగుల గ్రాట్యుటీ విషయంలో కలకత్తా హైకోర్టు కీలక తీర్పు ఇచ్చింది. కంపెనీ సర్వీస్ నియమాలు అనుమతిస్తే.. ఉద్యోగి కారణంగా సంస్థకు కలిగిన ఆర్థిక నష్టాన్ని ఉద్యోగి గ్రాట్యుటీ నుంచి తిరిగి పొందవచ్చని కోర్టు స్పష్టం చేసింది. గ్రాట్యుటీ అనేది పూర్తిగా అంటరాని హక్కు కాదని.. సరైన క్రమశిక్షణా ప్రక్రియ పూర్తయిన తర్వాత అవసరమైతే సర్దుబాటు చేయవచ్చని ఈ తీర్పులో పేర్కొంది.
ఈ కేసు ప్రభుత్వ రంగ సంస్థ అయిన MSTC లిమిటెడ్కు సంబంధించినది. ఆ సంస్థలో పనిచేసిన మాజీ ఛైర్మన్, మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ సర్వీసు కాలంలో తీసుకున్న కొన్ని నిర్ణయాల వల్ల సంస్థకు సుమారు రూ.10 లక్షల ఆర్థిక నష్టం వచ్చిందని కంపెనీ ఆరోపించింది. ఈ అంశంపై క్రమశిక్షణా విచారణ జరిపిన అనంతరం.. ఆ అధికారి పదవీ విరమణ చేసిన తర్వాత ఇవ్వాల్సిన గ్రాట్యుటీ నుంచి నష్టాన్ని రికవరీ చేయాలని MSTC నిర్ణయించింది.
అయితే.. ఆ రిటైర్డ్ అధికారి దీనిని కోర్టులో సవాలు చేశారు. గ్రాట్యుటీ చెల్లింపు చట్టం ప్రకారం గ్రాట్యుటీ ఒక చట్టబద్ధమైన పదవీ విరమణ ప్రయోజనమని, దానిని నిలిపివేయడం లేదా తగ్గించడం సాధ్యం కాదని ఆయన వాదించారు. అంతేకాదు.. అదే నిర్ణయాల్లో భాగస్వాములైన ఇతర అధికారులకు శిక్షలు విధించలేదని.. తనకు మాత్రమే ఇలా చేయడం అన్యాయమని పేర్కొన్నారు.
మొదట్లో సంబంధిత అధికారులు, హైకోర్టు సింగిల్ జడ్జి కూడా ఉద్యోగి పదవీ విరమణ తర్వాత గ్రాట్యుటీని ఆపకూడదని అభిప్రాయపడి.. వడ్డీతో సహా గ్రాట్యుటీ చెల్లించాలని MSTCకి ఆదేశించారు. అయితే.. MSTC సంస్థ తమ అంతర్గత ప్రవర్తనా.. క్రమశిక్షణ మరియు అప్పీల్ (CDA) నియమాలను చూపిస్తూ ఈ ఆదేశాలను డివిజన్ బెంచ్లో సవాలు చేసింది.
ఈ అంశాన్ని పరిశీలించిన హైకోర్టు డివిజన్ బెంచ్ కీలకమైన విషయాన్ని స్పష్టం చేసింది. సాధారణ గ్రాట్యుటీ చట్టానికి భిన్నంగా ఉన్నా.. కంపెనీకి ప్రత్యేకంగా వర్తించే సర్వీస్ నియమాలు సీనియర్ ఉద్యోగులపై అమలు చేయవచ్చని పేర్కొంది. MSTC, CDA నియమాల ప్రకారం.. ఉద్యోగి వల్ల కలిగిన ఆర్థిక నష్టాన్ని గ్రాట్యుటీతో సహా టెర్మినల్ బెనిఫిట్స్ నుంచి రికవరీ చేయడానికి స్పష్టమైన వెసులుబాటు ఉందని కోర్టు గుర్తించింది.
గ్రాట్యుటీ చట్టంలోని సెక్షన్ 4(6) ప్రకారం కూడా.. ఉద్యోగి నిర్లక్ష్యం లేదా దుష్ప్రవర్తన వల్ల సంస్థకు నష్టం జరిగితే.. ఆ నష్టం మేరకు గ్రాట్యుటీని తగ్గించడం లేదా జప్తు చేయడం సాధ్యమని కోర్టు వివరించింది. అయితే.. ఇది యజమాని ఇష్టానుసారం చేయలేమని.. తప్పనిసరిగా పూర్తి క్రమశిక్షణా విచారణ జరగాలి, నష్టం ఎంత జరిగిందో స్పష్టంగా లెక్కించాలి అని నొక్కి చెప్పింది.
ఈ తీర్పు ద్వారా కోర్టు ఒక ముఖ్యమైన విషయం చెప్పింది. ఉద్యోగి పదవీ విరమణ చేసినంత మాత్రాన.. సర్వీసు కాలంలో చేసిన తప్పుల వల్ల వచ్చిన ఆర్థిక బాధ్యతలు పూర్తిగా పోవని స్పష్టం చేసింది. ఉద్యోగులు, ముఖ్యంగా సీనియర్ స్థాయిలో ఉన్నవారు, సర్వీస్ నియమాలను జాగ్రత్తగా పాటించాల్సిన అవసరం ఉందని ఇది గుర్తు చేస్తుంది. అదే సమయంలో.. యజమానులు కూడా స్పష్టమైన నియమాలు.. సరైన ప్రక్రియ.. నిరూపితమైన నష్టం ఉన్నప్పుడే గ్రాట్యుటీ నుంచి రికవరీ చేయవచ్చని ఈ తీర్పు స్పష్టంగా చెబుతోంది.