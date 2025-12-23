English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • YouTube 1 Crore Views Earnings: యూట్యూబ్‌లో కోటి వ్యూస్‌ వస్తే ఫ్లాట్‌ఫామ్‌ మీకు ఎంత చెల్లిస్తుంది.. తెలిస్తే షాక్‌ అవుతారు..!!

YouTube 1 Crore Views Earnings: యూట్యూబ్‌లో కోటి వ్యూస్‌ వస్తే ఫ్లాట్‌ఫామ్‌ మీకు ఎంత చెల్లిస్తుంది.. తెలిస్తే షాక్‌ అవుతారు..!!

 

YouTube 1 Crore Views Earnings: YouTubeలో 10 మిలియన్ల వ్యూస్ సాధించడం అనేది ప్రతి యూట్యూబర్ కల. అయితే ఇంత భారీ మొత్తంలో వ్యూస్ వస్తే నిజంగా ఎంత డబ్బు వస్తుందన్న సందేహం చాలా మందిలో ఉంటుంది. కానీ YouTube ఆదాయం అనేది ఇంత వస్తుందన్న లెక్కలు గ్యారెంటీగా చెప్పలేము. ఎందుకంటే కంటెంట్ క్వాలిటీ.. ప్రేక్షకులు ఉన్న దేశాలు.. యాడ్స్ విలువ వంటి అనేక అంశాలపై రెవెన్యూ అనేది ఆధారపడి ఉంటుంది.
1 /7

ఈ రోజుల్లో YouTube కేవలం వీడియోలు చూడడానికి మాత్రమే కాదు.. చాలా మందికి డబ్బులు సంపాదించే ఫ్లాట్ ఫాంగా మారింది. 10 మిలియన్ల వ్యూస్ కు యూట్యూబ్ ఎంత చెల్లిస్తుందన్న ప్రశ్నకు అనేక సమాధానాలు ఉంటాయి. ఎందుకంటే ప్రతి వీడియోకు వచ్చే ఆదాయం వేర్వేరుగా ఉంటుంది.

2 /7

మనదేశంలో అయితే సాధారణంగా 1 కోటి వ్యూస్ వస్తే క్రియేటర్లు సుమారు రూ. 2లక్షల నుంచి 10 లక్షల వరకు సంపాదించే ఛాన్స్ ఉంటుంది. కొన్ని సందర్భాల్లో ఎక్కువగా కూడా రావచ్చు. మీ వీడియో ఏ కేటగిరికి చెందినది.. ప్రేక్షకులు ఎక్కువ ఏ దేశానికి చెందినవారు.. యాడ్స్ క్వాలిటీ ఎలా ఉంటుందన్న దానిపై రెవెన్యూ అనేది ఆధారపడి ఉంటుంది.

3 /7

YouTube ఆదాయంలో CPM (కాస్ట్ పర్ మిల్లె) RPM (రెవెన్యూ పర్ మిల్లె) కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి. అంటే ప్రతి 1000 వ్యూస్ కు మీరు ఎంత సంపాదిస్తున్నారో చెబుతుంది. టెక్నాలజీ, ఫైనాన్స్, బిజినెస్ వంటి కేటగిరిలకు చెందిన వీడియోల అయితే సాధారణంగా CPM, RPM ఎక్కువగా ఉంటాయి. అందువల్ల ఈ కేటగిరీల్లో ఆదాయం కూడా వేగంగా పెరుగుతుంది.

4 /7

ప్రేక్షకులు ఉన్న ప్రాంతం కూడా చాలా కీలకమని చెప్పాలి. మీ వీడియోలను అమెరికా, యూకే వంటి దేశాల్లో ఎక్కువగా చూస్తే, భారతదేశంతో పోలిస్తే చాలా ఎక్కువ ఆదాయం వస్తుంది. అలాగే ప్రేక్షకుల వయస్సు, ఆసక్తులు, కొనుగోలు శక్తి కూడా ప్రకటనల ధరలను ప్రభావితం చేస్తాయి.

5 /7

కంటెంట్ రకం, వీడియో నిడివి కూడా ఆదాయాన్ని నిర్ణయిస్తాయి. సాధారణ వినోదం, వ్లాగ్‌లు లేదా కామెడీ వీడియోలతో పోలిస్తే, ఆర్థిక, సాంకేతిక కంటెంట్ ఎక్కువ ఆదాయాన్ని ఇస్తుంది. ముఖ్యంగా 8 నిమిషాల కంటే ఎక్కువ నిడివి ఉన్న వీడియోల్లో మిడ్-రోల్ ప్రకటనలు పెట్టుకునే అవకాశం ఉండటంతో ఆదాయం మరింత పెరుగుతుంది.

6 /7

YouTube క్రియేటర్ల సంపాదన కేవలం ప్రకటనల నుంచే రాదు. బ్రాండ్ ప్రమోషన్లు, స్పాన్సర్‌షిప్‌లు, మెర్చండైజ్ విక్రయాలు, సూపర్ చాట్‌లు, ఛానెల్ మెంబర్‌షిప్‌లు కూడా మొత్తం ఆదాయంలో ముఖ్యమైన భాగంగా నిలుస్తాయి.

7 /7

  ఉదాహరణకు.. ఒక ఛానెల్ RPM రూ.50 ఉంటే.. 10 మిలియన్ల వ్యూస్ అంచనా వేసుకుంటే.. ఆదాయం సుమారు రూ.5 లక్షలు అవుతుంది. అదే RPM ఎక్కువగా ఉంటే.. ఈ మొత్తం రూ.10 లక్షలు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ ఉండే అవకాశం ఉంటుంది. మొత్తానికి, YouTubeలో ఆదాయం పూర్తిగా మీ కంటెంట్ విలువపై ప్రేక్షకులపై ఆధారపడి ఉంటుంది.    

Youtube earnings india one crore views income youtube rpm cpm how much youtube pays Youtube Monetization youtube one crore payment youtube 1 crore views earning

Next Gallery

8th Pay Commission Latest Update: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు, పెన్షనర్లకు గుడ్‌న్యూస్.. 2026లో రిటైర్ అవుతున్నారా? మీకు పెన్షన్ ఎంత వస్తుంది?