YouTube: యూట్యూబ్ రావట్లేదు.. అసలేం అయిపోయింది అంటూ తెగ ఫీల్ అవుతున్న యూసర్లు..!

YouTube Down
ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రముఖ వీడియో ప్లాట్ఫామ్ అయిన YouTube సేవలు ఒక్కసారిగా నిలిచిపోయాయి. మొబైల్ ఫోన్లో అయినా, డెస్క్టాప్ లేదా ల్యాప్టాప్లో అయినా యూట్యూబ్ ఓపెన్ కావడం లేదని చాలా మంది యూజర్లు చెబుతున్నారు. ఈ సమస్యతో యూట్యూబ్ వినియోగదారులు ఆందోళనకు గురవుతున్నారు
చాలా మంది యూట్యూబ్ యాప్ లేదా వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేయగానే “Something went wrong” అనే మెసేజ్ కనిపిస్తోందని సోషల్ మీడియాలో పోస్టులు పెడుతున్నారు. వీడియోలు ప్లే కావడం లేదని, సెర్చ్ కూడా పనిచేయడం లేదని యూజర్లు చెబుతున్నారు. కొందరికి హోమ్ పేజ్ కూడా లోడ్ కావడం లేదని తెలుస్తోంది.
ఈ సమస్య ఒక్క దేశానికి మాత్రమే పరిమితం కాకుండా ప్రపంచవ్యాప్తంగా కనిపిస్తుండటంతో, ఇది టెక్నికల్ లోపం కావచ్చని భావిస్తున్నారు. యూట్యూబ్ను రోజూ ఉపయోగించే స్టూడెంట్స్, కంటెంట్ క్రియేటర్స్, ఉద్యోగులు ఈ సమస్య వల్ల ఇబ్బంది పడుతున్నారు. ముఖ్యంగా ఆన్లైన్ క్లాసులు, వీడియో మీటింగ్స్, న్యూస్ అప్డేట్స్ కోసం యూట్యూబ్ మీద ఆధారపడే వారికి ఇది పెద్ద సమస్యగా మారింది.
సోషల్ మీడియాలో #YouTubeDown అనే హ్యాష్ట్యాగ్ ట్రెండ్ అవుతోంది. ట్విట్టర్, ఇన్స్టాగ్రామ్ వంటి ప్లాట్ఫామ్లలో యూజర్లు తమకు ఎదురవుతున్న సమస్యలను షేర్ చేస్తున్నారు. “నాకేనా ఇలా అవుతోంది?” అని కొందరు అడుగుతుంటే, “మీకు కూడా యూట్యూబ్ ఓపెన్ కావడం లేదా?” అంటూ మరికొందరు ప్రశ్నిస్తున్నారు.
ఇప్పటి వరకు ఈ అంతరాయంపై యూట్యూబ్ పేరెంట్ కంపెనీ అయిన Google ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన చేయలేదు. సమస్య ఏ కారణంతో వచ్చిందో, ఎప్పుడు సరి అవుతుందో అన్న విషయాలపై స్పష్టత లేదు. అయితే గతంలో కూడా ఇలాంటి సర్వీస్ డౌన్ అయిన సందర్భాల్లో కొద్ది గంటల్లోనే సమస్యను పరిష్కరించిన ఉదాహరణలు ఉన్నాయి.
టెక్నికల్ నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం, సర్వర్ సమస్యలు, సాఫ్ట్వేర్ అప్డేట్స్ లేదా నెట్వర్క్ లోపాల వల్ల ఇలాంటి అంతరాయాలు రావచ్చని చెబుతున్నారు. యూజర్లు మాత్రం అధికారిక ప్రకటన కోసం ఎదురుచూస్తున్నారు.