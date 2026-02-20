Youtuber Anvesh Blocked
తెలుగు సోషల్ మీడియాలో.. యూట్యూబర్ అన్వేష్ కు పెద్ద షాక్ ఎదురయ్యింది. నా అన్వేషణ అనే పేరుతో ట్రావెల్ వీడియోలు చేస్తూ గుర్తింపు తెచ్చుకున్న అన్వేష్, ఇటీవల వివాదాల వల్ల ఎక్కువగా వార్తల్లో నిలుస్తున్నాడు. ఈ వివాదాల ప్రభావంతో అతని ఇన్స్టాగ్రామ్ ఖాతా బ్లాక్ అయ్యిందనే ప్రచారం ఇప్పుడు నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది.
గత కొన్నాళ్లుగా అన్వేష్ చేసిన కొన్ని వ్యాఖ్యలు తీవ్ర దుమారం రేపాయి. ముఖ్యంగా హిందూ దేవతల గురించి, అలాగే ప్రముఖ ప్రవచనకర్త గరికిపాటి నరసింహారావు పై చేసిన వ్యాఖ్యలు చాలామందిని ఆగ్రహానికి గురి చేశాయి. దీనిపై హిందూ సంఘాలు తీవ్రంగా స్పందించాయి. అన్వేష్పై చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేస్తూ పలు ప్రాంతాల్లో ఫిర్యాదులు కూడా నమోదయ్యాయి.
ఈ వివాదాల తర్వాత సోషల్ మీడియాలో అన్వేష్కు మద్దతు గణనీయంగా తగ్గిపోయింది. ఇన్స్టాగ్రామ్లో అతన్ని అన్ఫాలో చేయాలని, యూట్యూబ్ ఛానల్ను బాయ్కాట్ చేయాలని కొందరు పిలుపునిచ్చారు. ఈ పరిస్థితుల్లో ‘నా అన్వేషణ’ అనే ఇన్స్టాగ్రామ్ అకౌంట్ అకస్మాత్తుగా కనిపించకుండా పోయింది. అకౌంట్ ఓపెన్ చేస్తే పోస్టులు కనిపించకపోవడం, ఫాలోవర్ల సంఖ్య జీరోగా చూపించడాన్ని నెటిజన్లు గమనించారు. దీంతో మెటా యాజమాన్యం ఆ ఖాతాను బ్లాక్ చేసి ఉండొచ్చని ప్రచారం మొదలైంది.
ఈ వ్యవహారంపై నటి కరాటే కళ్యాణి సోషల్ మీడియాలో స్పందించారు. తాను చేసిన పోలీస్ ఫిర్యాదు, న్యాయపోరాటం వల్లే ఈ ఇన్స్టాగ్రామ్ అకౌంట్ డిలీట్ అయ్యిందని ఆమె పేర్కొన్నారు. అంతేకాదు, తదుపరి లక్ష్యం యూట్యూబ్ ఛానల్ అని చెప్పడం కూడా చర్చనీయాంశంగా మారింది.
వివాదాలు ఎక్కువైన సమయంలో అన్వేష్ తన మాటల వల్ల ఎవరికైనా బాధ కలిగితే క్షమించాలని బహిరంగంగా చెప్పాడు. అయినప్పటికీ కొందరు అతడిపై విమర్శలు కొనసాగించారు. ఇప్పటికే తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని పలు పోలీస్ స్టేషన్లలో అన్వేష్పై కేసులు ఉన్నట్లు సమాచారం. పోలీసులు సోషల్ మీడియాలో ఉన్న కంటెంట్ను పరిశీలించి, నిబంధనలకు విరుద్ధంగా ఉన్న పోస్టులపై చర్యలు తీసుకున్నారని ప్రచారం జరుగుతోంది.
ఇప్పటి వరకు ఈ ఇన్స్టాగ్రామ్ అకౌంట్ బ్లాక్ విషయంపై అన్వేష్ అధికారికంగా స్పందించలేదు. అతడు ఇతర సోషల్ మీడియా మాధ్యమాల ద్వారా స్పందిస్తాడా? యూట్యూబ్ ఛానల్ భవిష్యత్తు ఏమిటి? అన్నది ఇంకా చూడాల్సి ఉంది. ఒకప్పుడు భారీ ఫాలోయింగ్ ఉన్న అన్వేష్ విషయంలో, సోషల్ మీడియా ఎంత వేగంగా మారుతుందో ఈ ఘటన మరోసారి గుర్తు చేస్తోంది.