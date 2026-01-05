Naa Anvesh Net Worth: కాంట్రవర్సీల్లోనే కాదు సంపదలోను ఆటగాడే.!. నా అన్వేష్ నెట్ వర్త్ ఎంతో తెలుసా..?

Youtuber naa anvesh controversy: నా అన్వేషణ యూట్యూబర్ రచ్చ సోషల్ మీడియాలో హట్ టాపిక్ గా మారింది. దీనిపై ఇప్పటికే నా అన్వేష్ యూట్యూబ్ ఛానెళ్లను బ్యాన్ చేయాలని భారీగా ఫిర్యాదులు వెల్లువెత్తాయి. ఈ క్రమంలో ప్రస్తుతం నా అన్వేష్ యూట్యూబర్ సంపాదన నెట్టింట హట్ టాపిక్ గా మారింది.
యూట్యూబర్ నా అన్వేష్ గురించి సోషల్ మీడియాలో ప్రస్తుతం విపరీతంగా రచ్చ నడుస్తొంది. ఈ క్రమంలొ ఇప్పటికే నా అన్వేషణ,ప్రపంచ యాత్రికుడు ఛానెళ్లను క్రమక్రమంగా అన్ సబ్ స్క్రైబ్ చేసుకుంటున్నారు. అంతే కాకుండా అతనిపై ఇప్పటి మన దేశంలో మూడు కేసులు నమోదు అయ్యాయి.
ఇటీవల ఆస్ట్రేలియాలో కూడా ఎన్నారైలు నా అన్వేష్ పై అక్కడి పోలీసులకు ఫిర్యాదులు చేశారు. తెలంగాణ మహిళ కమిషన్ కూడా నేషనల్ కమిషన్ కు నా అన్వేష్ ఘటనపై చర్యలు తీసుకొవాలిన లేఖను రాసింది. మరోవైపు గరికపాటిపై నా అన్వేష్ వ్యాఖ్యల దుమారం ఇంకా నడుస్తునే ఉంది.
అయితే.. నా అన్వేష్ భారీగా తన యూట్యూబ్ ఛానెళ్లతో భారీగానే సంపాదించినట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. మొత్తంగా ఆయన భారీగా ఫాలోవర్స్ ను సంపాదించుకున్నాడు. నా అన్వేషణ, ప్రపంచ యాత్రికుడు ఛానెళ్లకు 50 లక్షల మంది ఫాలోవర్స్ ను సంపాదించుకున్నాడు.
దాదాపు 100కి పైగా దేశాల్లో నా అన్వేష్ తిరుగుతు అక్కడి ప్రజల అలవాట్లు, నాగరికత మొదలైన విషయాలను తన ఛానెళ్లలో పోస్ట్ లు చేస్తు భారీగా ఫాలోవర్స్ లను సంపాదించుకున్నాడు. కానీ అనూహ్యంగా శివాజీ వివాదంలో ఎంటరై, దేవుళ్ల మీద, గరికపాటి మీద ఇష్టమున్నట్లు మాట్లాడాడు.
దీంతో భారీగా నా అన్వేషణ, ప్రపంచ యాత్రికుడు ఛానెళ్లకు అన్ సబ్ స్రైబ్ లు చేసుకున్నారు. అయితే నా అన్వేషణ్, ప్రపంచ యాత్రికుడు అనే ఛానెళ్లతో ఏడాదికి గాను కోటి 50 లక్షల వరకు సంపాదిస్తున్నాడని సమాచారం.
మొత్తంగా యూట్యూబర్ రెండె ఛానెళ్లతో కలిసి భారీగా ఆదాయంను సంపాదిస్తు అందర్ని ఆశ్చర్య పరుస్తున్నాడు. కానీ తన నోటి దూల వల్ల అనూహ్యంగా ఈ రెండు ఛానెళ్లకు కూడా సగంకు పైగా అతని ఫాలోవర్స్ అన్ సబ్ స్రైబ్ చేసుకున్నారు. మొత్తంగా నా అన్వేష్ రచ్చ మాత్రం నెట్టింట హట్ టాపిక్ గా మారింది.