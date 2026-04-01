YS Jagan Dressing Style: ఖరీదైన బ్రాండ్లు కాదు.. తనకంటూ ఒక 'స్టైల్'.. వైఎస్ జగన్ సిగ్నేచర్ డ్రెస్సింగ్ వెనకున్న ఆ టైలర్ ఎవరో తెలుసా?

YS Jagan Dressing Style: రాజకీయాల్లోకి రాకముందు వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి చాలా స్టైలిష్గా ఉండేవారు. జీన్స్ ప్యాంట్లు, కలర్ ఫుల్ టీషర్టులు, ఖరీదైన వాచీలతో ఒక యువ పారిశ్రామికవేత్తలా కనిపించేవారు. కానీ.. 2011లో వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీని స్థాపించిన తర్వాత ఆయన తన లుక్ పూర్తిగా మారిపోయింది. ప్రజలకు చేరువ కావాలంటే వారిలో ఒకరిలా.. నిరాడంబరంగా కనిపించాలని భావించిన జగన్ మోహన్ రెడ్డి.. అప్పటి నుంచి వైట్ హాఫ్ హ్యాండ్ షర్ట్.. క్రీమ్ ఫార్మల్ ప్యాంట్ ను తన యూనిఫామ్గా మార్చుకున్నారు. అయితే జగన్ డ్రెస్సింగ్ టైలర్ ఎవరో తెలుసుకోవాలని ఆయన అభిమానులు ఎంతో ఉత్సుకత చూపిస్తుంటారు. జగన్ డ్రెస్సింగ్ వెనకున్న ఆ టైలర్ ఎవరో తెలుసుకుందామా?
జగన్ వాడే తెల్ల చొక్కాలు చూడటానికి సాదాసీదాగా ఉన్నా.. వాటి క్వాలిటీ మాత్రం చాలా ఉన్నతంగా ఉంటుంది. ఆయన ఎక్కువగా లీనెన్ లేదా గిజా కాటన్ వాడుతుంటారని సమాచారం. ఇవి ఇటలీ లేదా ఐర్లాండ్ వంటి దేశాల నుంచి దిగుమతి చేసుకునే ఫ్యాబ్రిక్స్గా ప్రచారంలో ఉంది.
ఈ క్లాత్ ప్రత్యేకత ఏమిటంటే.. ఎండలో తిరిగినా చల్లగా ఉండటమే కాకుండా, చెమటను త్వరగా పీల్చుకుంటుంది. జగన్ బట్టలు బెంగళూరులోని యలహంక ప్రాంతంలో ఉన్న ఒక ప్రముఖ పాతకాలపు టైలర్ వద్ద స్టిచ్చింగ్ అవుతుంటాయని తెలుస్తోంది. జగన్ బెంగళూరులో ఉన్నప్పటి నుంచి ఆ టైలర్ తోనే తన దుస్తులను కుట్టించుకుంటారట.
జగన్ షర్టుల కాలర్లు ఎప్పుడూ నలగకుండా.. చాలా స్టిఫ్గా ఉంటాయి. దీని కోసం ఆయన షర్టులకు డబుల్ ఫ్యూజింగ్ అనే టెక్నిక్ను ఉపయోగిస్తారని టైలరింగ్ నిపుణులు చెబుతుంటారు. కాలర్ లోపల వాడే మెటీరియల్ చాలా క్వాలిటీగా ఉండటం వల్ల, ఆయన రోజంతా పాదయాత్ర చేసినా లేదా ఎండలో తిరిగినా కాలర్ ఆకృతి మారదు. ఇది ఆయనకు ఒక పవర్ఫుల్ లుక్ను ఇస్తుంది.
జగన్ షూస్ కంటే ఎక్కువగా ఫ్లిప్-ఫ్లాప్స్ లేదా సాధారణ చప్పల్స్ ధరించడానికే మొగ్గు చూపుతారు. పాదయాత్రల సమయంలో షూస్ వేసుకుంటే కాళ్లు త్వరగా అలసిపోతాయని, చప్పల్స్ అయితే కంఫర్ట్గా ఉంటాయని ఆయన నమ్ముతారు. అంతేకాకుండా, పల్లెటూరి జనాల్లోకి వెళ్ళినప్పుడు వారితో మమేకం అవ్వడానికి ఈ సాధారణ వ్యక్తి లుక్ బాగా ప్లస్ అయ్యింది. అయితే, ఇటీవల ఆయన వాడిన కొన్ని ఖరీదైన బ్రాండ్ షూస్ సోషల్ మీడియాలో ట్రోలింగ్కు గురైనప్పటికీ, ఆయన మళ్ళీ తన కంఫర్ట్ జోన్ అయిన చప్పల్స్కే పరిమితమయ్యారు.
ఇటీవల జగన్ తన ట్రేడ్ మార్క్ వైట్ షర్ట్ను కాస్త పక్కన పెట్టి, సరికొత్త అవతారంలో కనిపిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా లండన్ పర్యటనలో లేదా తన నివాసంలో ఉన్నప్పుడు బ్లాక్ ప్యాంట్స్, కుర్తా స్టైల్ షర్టుల్లో కనిపించి అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచారు. ఉగాది వంటి పండుగ సమయాల్లో పూర్తి సంప్రదాయబద్ధంగా పంచెకట్టులో కనిపించి లోకల్ సెంటిమెంట్ 'ను కూడా బ్యాలెన్స్ చేస్తున్నారు.