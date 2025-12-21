Y. S. Jagan Birthday Special: 40 ఇయర్స్ ఇండస్ట్రీకి కూడా చమటలు పట్టించిన మొనగాడు.. ఏపీ రాజకీయ చరిత్రనే మలుపు తిప్పిన తోపు..!!

Y. S. Jagan Birthday Special: రాజకీయాల్లో విమర్శలు, ప్రతి విమర్శలు సహజమే. అయితే ఎవరు ప్రజలను ఆకర్షిస్తారన్నది అసలు మ్యాటర్. అందుకే ప్రధాన రాజకీయ పార్టీల నాయకులు అప్పుడప్పుడు పంచ్ డైలాగులు విసురుతుంటారు. తమ శ్రేణుల్లో ఉత్సాహాన్ని నింపుతుంటారు. ప్రజలను ఆకట్టుకుంటూ.. వారి ఆదరణాభిమానాలను చురగొంటారు. అలాంటి వారిలో ముందు వరుసలో ఉంటారు వైఎస్ జగన్. అంతేకాదు ప్రత్యర్థులను చిక్కుల్లో పెట్టి చెడుగుడు ఆడుకోవడం ఆయనకు కొత్తేమీ కాదు. 40ఏళ్ల ఇండస్ట్రీకే చెమటలు పట్టించిన మొనగాడు వైఎస్ జగన్ రెడ్డి. ఏపీ రాజకీయ చరిత్రకే కొత్త దిశను చూపించిన తోపు నేత. ప్రజల నమ్మకాన్ని బలంగా మలిచిన నాయకత్వం వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డిది. ఢిల్లీ అధిష్టానాన్ని గడగడలాడించిన ఘనత ఆయనదే. పోరాటాల నుంచి అధికారానికి చేరిన ప్రయాణం ఎందరికో స్ఫూర్తిదాయకం. నేడు వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి పుట్టిన రోజు సందర్శంగా ఆయన అభిమానుల్లో ఉత్సాహం వెల్లువెత్తుతోంది.
నేడు వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధినేత.. ఏపీ మాజీ సీఎం వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి పుట్టినరోజు. ఈ సందర్భంగా ఆయనకు సోషల్ మీడియా వేదికగా దేశవ్యాప్తంగా శుభాకాంక్షలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. రాజకీయ నేతలు, ప్రముఖులు, పార్టీ కార్యకర్తలే కాదు… సామాన్య ప్రజలు కూడా తమ జీవితాల్లో జగన్ పాలన తీసుకొచ్చిన మార్పులను గుర్తు చేసుకుంటూ భావోద్వేగ సందేశాలు పోస్ట్ చేస్తున్నారు. ఇది ఒక రాజకీయ నాయకుడికి లభించే సాధారణ అభినందనలు కాదు, ప్రజల గుండెల్లో ఆయనకు ఉన్న స్థానానికి నిదర్శనమని చెప్పాలి.
ఇక వైఎస్ జగన్ పుట్టిన రోజు సందర్బంగా ఆయన రాజకీయ ప్రయాణం గురించి ఓసారి చూద్దాం. జగన్ రాజకీయ ప్రయాణం ఎప్పుడూ సూటిగా, సాఫీగా సాగలేదు. రాజకీయాల్లోకి రాకముందు ఆయన ఒక సాధారణ యువకుడే. కానీ దివంగత ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ రాజశేఖర్ రెడ్డి అకాల మరణం తర్వాత.. ఒక్కసారిగా ఆయన భుజాలపై పడిన బాధ్యతలు రాష్ట్ర రాజకీయాల దిశనే మార్చాయి.
ఆ సమయంలో ఎదురైన రాజకీయ ఒత్తిళ్లు, అవమానాలు, కుట్రలు ఆయనను వెనక్కి నెట్టలేకపోయాయి. అలాంటి పరిస్థితుల్లోనే ప్రజల మధ్యకు వెళ్లి ఓదార్పు యాత్ర చేపట్టి, రాజకీయాల్లో కొత్త చరిత్రను సృష్టించారు. ఆ యాత్రే ఆయనను నిజమైన ప్రజానాయకుడిగా తీర్చిదిద్దింది. 40ఏళ్ల ఇండస్ట్రీకే చెమటలు పట్టించిన మొనగాడిగా ఏపీ రాజకీయాల్లో తనదైన ముద్ర వేశారు జగన్. ఏపీ రాజకీయ చరిత్రకే కొత్త దిశను చూపించిన తోపు నేతగా ఎదిగారు. పదవులు కాదు.. ప్రజలు అంటూ చెప్పిన మాట ఢిల్లీ అధిష్టానాన్ని సైతం గడగడలాడించింది.
సంప్రదాయ రాజకీయాలకు భిన్నంగా, ప్రజా సంక్షేమమే లక్ష్యంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి తన రాజకీయ దృక్పథాన్ని స్పష్టంగా ప్రకటించారు. కులం, మతం, వర్గం అన్న తేడా లేకుండా అర్హతే ప్రమాణంగా పాలన సాగించారు. ఆయన ఐదేళ్ల పాలనలో విద్య, వైద్యం, వ్యవసాయం, మహిళా సాధికారత వంటి రంగాల్లో విప్లవాత్మక మార్పులు చోటు చేసుకున్నాయి. నవరత్నాల ద్వారా పేదవాడి జీవితంలో నేరుగా వెలుగు నింపిన నాయకుడిగా గుర్తింపు పొందారు.
కరోనా వంటి ప్రపంచవ్యాప్త సంక్షోభం, ఆర్థిక ఒత్తిళ్లు ఎదురైనా సంక్షేమంపై వెనక్కి తగ్గని ధైర్యం జగన్ నాయకత్వానికి ప్రత్యేకత. నాడు–నేడు ద్వారా ప్రభుత్వ పాఠశాలలను ప్రైవేట్ స్కూళ్లకు దీటుగా మార్చారు. గ్రామ, వార్డు సచివాలయాల ద్వారా పాలనను ప్రజల గడపకే తీసుకెళ్లారు. ఆరోగ్యశ్రీతో పేదవాడికి నాణ్యమైన వైద్యం భరోసా కల్పించారు. రైతులకు భరోసా, మహిళలకు ఆర్థిక స్వావలంబన ఇచ్చిన పథకాలు ఆయన పాలనకు ప్రత్యేక గుర్తింపునిచ్చాయి.
నేడు ఆయన పుట్టినరోజు సందర్భంగా, జగన్ పాలనలో లబ్ధి పొందిన లక్షలాది మంది తమ అనుభవాలను సోషల్ మీడియాలో పంచుకుంటున్నారు. ఇది పదవితో వచ్చిన గౌరవం కాదు, ప్రజల ప్రేమతో వచ్చిన గుర్తింపు. ప్రజల కోసం నిలబడి, ప్రజల మధ్య జీవించిన నాయకుడిగా వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయ చరిత్రలో ఎప్పటికీ ప్రత్యేక స్థానంలో నిలిచిపోతారు.
జగనన్నకు జన్మదిన శుభాకాంక్షలు అంటూ అభిమానులు సోషల్ మీడియాలో ట్రెండ్స్ సృష్టిస్తూ, ఆయనకు మరిన్ని విజయాలు దక్కాలని హృదయపూర్వకంగా ఆకాంక్షిస్తున్నారు.