YS Jagan Net Worth And Assets: ఉమ్మడి ఏపీ మాజీ సీఎం వైఎస్సార్ తనయుడిగా రాజకీయాల్లోకి అడుగుపెట్టి అనంతరం మారిన రాజకీయ పరిస్థితుల్లో సొంతంగా పార్టీ ఐదేళ్లు సీఎంగా పనిచేసి ప్రస్తుతం ఓ ఎమ్మెల్యేగా కొనసాగుతున్నా.. ఏపీలో ప్రధాన రాజకీయ పార్టీ అధ్యక్షుడిగా కొనసాగుతున్న వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి పుట్టినరోజు జరుపుకుంటున్నారు. బర్త్ డే సందర్భంగా జగన్ ఆస్తులు తెలుసుకుందాం.
తెలుగు రాజకీయాల్లో ప్రధాన రాజకీయ నాయకుడిగా కొనసాగుతున్న మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి రేపటితో 53వ ఏళ్ల పడిలోకి అడుగుపెట్టాడు. జగన్ బర్త్డేను వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు భారీ స్థాయిలో నిర్వహిస్తున్నారు. బర్త్ డే సందర్భంగా వైఎస్ జగన్కు సంబంధించిన ఆసక్తికర విషయాలు తెలుసుకుందాం.
దాదాపు రెండు దశాబ్దాలు రాజకీయాల్లో కొనసాగుతున్న వైఎస్సార్సీపీ అధినేత, మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి 1972 డిసెంబర్ 21వ తేదీన జన్మించారు. ఉన్నత విద్యాభ్యాసం కోసం విదేశాలకు వెళ్లినా మాతృదేశంపై ప్రేమతో వెంటనే తిరిగివచ్చాడు. భారతదేశానికి వచ్చి వ్యాపారం ప్రారంభించారు. ఆ సమయంలోనే 1996లో వైఎస్ భారతిని వివాహం చేసుకున్నారు. వీరికి ఇద్దరు కుమార్తెలు.
విద్యుత్, సిమెంట్ వ్యాపారాలతోపాటు మీడియా కూడా ఉంది. తెలుగులో ప్రధాన మీడియా సాక్షి వైఎస్ జగన్ ప్రారంభించారు. వ్యాపారంలో రాటుదేలిన అనంతరం తండ్రికి రాజకీయ వారసుడిగా వైఎస్ జగన్ ఎంట్రీ ఇచ్చారు. కడప ఎంపీగా రికార్డు స్థాయిలో మెజార్టీ సాధించి అందరి దృష్టిని ఆకర్షించారు.
తండ్రి వైఎస్సార్ ఆకస్మిక మరణంతో వైఎస్ జగన్ తీవ్ర కష్టాలు ఎదుర్కొన్నాడు. అనంతరం వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీని స్థాపించిన తొలి ఎన్నికల్లో ఓడిపోయినా.. నిత్యం ప్రజల్లో తిరుగుతూ 2019 ఎన్నికల్లో తన చిరకాల అయిన ముఖ్యమంత్రి పీఠాన్ని అధిష్టించారు. సంక్షేమానికి పెద్దపీట వేసి అభివృద్దిని విస్మరించడం.. ప్రత్యర్థుల ఐక్యతతో వైఎస్ జగన్ ఒంటరి పోరాటం చేసి ఘోర పరాజయం పొందాడు. అయినా కూడా ఒంటరిగా పోరాడాడనే గుర్తింపు పొందాడు. 2029 ఎన్నికలకు ఇప్పటి నుంచే రంగం సిద్ధం చేసుకుంటున్నాడు.
రాజకీయాల్లో వైఎస్ జగన్కు ఒక ప్రత్యేకమైన గుర్తింపు ఉంది. తండ్రి వారసుడిగా వచ్చిన వైఎస్ జగన్ తండ్రి మాదిరి సుదీర్ఘ పాదయాత్రలు చేశాడు. ఉమ్మడి ఏపీలో ఓదార్పు యాత్ర.. విభజిత ఏపీలో ఒకసారి పాదయాత్ర చేశాడు. యాత్రల జగన్గా పిలుచుకుంటారు. రాజకీయాల్లో ప్రజలకు చేరువ ఉండేందుకు పాదయాత్ర, ఓదార్పు యాత్ర, బస్సు యాత్ర ఇలా యాత్రలు చేస్తూ యాత్రల రెడ్డిగా గుర్తింపు పొందాడు.
వ్యాపారవేత్తగా.. రాజకీయ నాయకుడిగా వైఎస్ జగన్కు ఎన్ని ఆస్తులు ఉన్నాయో తెలుసా? ఏప్రిల్ 2023 అసోసియేషన్ ఫర్ డెమోక్రటిక్ రిఫార్మ్స్ నివేదిక ప్రకారం వైఎస్ జగన్ ఆస్తులు రూ.510 కోట్లు ఉన్నాయి. భారతదేశంలో అత్యంత ధనవంతుడైన ముఖ్యమంత్రిగా గుర్తింపు పొందారు. ఇక కుటుంబ ఆస్తులు కలిపితే రూ.2 వేల కోట్లపైన ఉంటాయని సమాచారం.